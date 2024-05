El Rey Carlos condecoró a la mujer que golpeó a un cocodrilo para salvar a su gemela

Un acto de valentía reconocido: rescatar a su gemela de las fauces de un cocodrilo le vale a Georgia Laurie una medalla real. (EFE/Georgia Laurie)

Georgia Laurie se lanzó inmediatamente al agua cuando su hermana gemela fue arrastrada a un río por un cocodrilo en México. Agarrándose a su hermana Melissa, que estaba tumbada boca abajo en el agua, se defendió de otros dos ataques del cocodrilo, incluso propinándole un puñetazo en la cabeza. Ambas salieron con vida.

Ahora, el Rey Carlos III concede a Georgia una medalla a la “gallardía”, una tradición en la que el monarca reconoce a civiles “por actos de valentía ejemplar”.

Es un “resquicio de esperanza”, dijo la valiente mujer, que ahora tiene 31 años, tras las vacaciones que les salieron mal a las gemelas británicas en junio de 2021. Los guías les habían dicho -falsamente- que un baño en el río mexicano durante un viaje para ver la bioluminiscencia sería seguro.

“No lo vi venir, no me lo esperaba”, declaró Georgia a los medios británicos, calificando el premio de honor. “Me siento muy privilegiada, es un resquicio de esperanza haber salido de esta terrible experiencia... en cierto modo suaviza toda la experiencia traumática”. No fue posible contactar con las gemelas a primera hora del martes.

Las mujeres estaban visitando un río de la laguna de Manialtepec, en Puerto Escondido (México), con unas amigas cuando se produjo el ataque. Melissa vio un cocodrilo a unos 15 metros de distancia y consiguió alertar al resto del grupo, según un comunicado en el que se anunciaba la Lista de Gallardía Civil de este año.

Pero justo cuando otro miembro del grupo tiraba de Melissa hacia la orilla del río para ponerla a salvo, el cocodrilo la devolvió al agua. “Vi cómo se la llevaban bajo el agua, y mi peor temor se hizo realidad: que probablemente la había perdido, que estaba muerta”, declaró Georgia a la BBC en 2021.

“La oí gritar y vi cómo el cocodrilo se la llevaba bajo el agua. Y entonces me di cuenta de que estaba realmente en problemas cuando grité su nombre y no hubo respuesta por su parte”, continuó.

Según el anuncio del premio, Georgia pudo reanimar a su hermana, que flotaba boca abajo en el agua. Entonces el cocodrilo regresó, dejando a Georgia luchando por mantener la cabeza de su hermana fuera del agua con una mano, mientras golpeaba al reptil en la nariz con la otra.

El cocodrilo volvió para un último ataque, y arrastró a Melissa en una voltereta mortal. Georgia empezó de nuevo a golpear al reptil para obligarle a soltar a su hermana, y sufrió heridas cuando el cocodrilo le mordió la mano.

A pesar de sus heridas, Georgia pudo poner a salvo a su hermana en un barco cercano. Melissa “sobrevivió con una fractura abierta en la muñeca, heridas punzantes graves en el abdomen y muchas lesiones en la pierna y el pie”, según el comunicado.

“Que lo hiciera se debió casi por completo a la excepcional valentía de su hermana, que sabía claramente que había un peligroso cocodrilo en el agua, pero aun así decidió arriesgar su vida para salvar a su hermana, mostrando una gran persistencia en la lucha contra el ataque en múltiples ocasiones”.

El trayecto en barca hasta la orilla duró 25 minutos, y pasaron otros 20 antes de que llegaran a un hospital, según han declarado las gemelas. Melissa entró en coma y desarrolló sepsis, pero desde entonces se ha recuperado totalmente físicamente.

Ambas mujeres tienen previsto participar este verano en una travesía a nado patrocinada para recaudar fondos para dos organizaciones benéficas: una dedicada a concienciar sobre el trastorno de estrés postraumático en el Reino Unido y otra que proporciona ayuda y formación médica en la región mexicana de Chiapas, donde las gemelas pasaron seis semanas antes del atentado.

Otro civil galardonado este año con la Medalla del Rey a la Gallardía -la primera desde la coronación de Carlos- es un agente de policía fuera de servicio que fue apuñalado mientras detenía a un sospechoso de doble asesinato. Un hombre que rescató a un desconocido de un río en China recibió la Encomienda del Rey al Valor.

(*) The Washington Post

(*) Victoria Bisset es reportera de noticias de última hora para la sección londinense de The Washington Post, donde cubre las noticias más urgentes y de mayor repercusión en el día a día europeo.