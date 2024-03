¿Qué hace cuando su jefe le ofrece un puesto con más responsabilidad pero no hay una propuesta de aumento de sueldo?

En el panorama laboral actual, la negociación salarial y de condiciones laborales previas a la aceptación de un nuevo puesto se ha convertido en una cuestión crucial para los empleados. (Pixabay)

Pregunta: Me han propuesto dirigir un gran proyecto plurianual en mi organización. Esta función no existe en la actualidad -hasta ahora, el proyecto ha sido dirigido por un comité- e implicaría un nivel de trabajo de gestión y coordinación interdepartamental que creo que justifica un aumento salarial significativo.

Se lo expuse a mi jefa, que estuvo de acuerdo. Presentó un proyecto de descripción del puesto y de salario acorde con lo que habíamos hablado y se reunió con la dirección para responder a las preguntas sobre la nueva función, pero ahora está fuera del proceso de toma de decisiones. El proceso presupuestario es un sistema cerrado; el personal no recibe información salarial hasta que se ha aprobado el presupuesto, y en ese momento no podemos hacer nada para negociar más.

Me siento incómodo cuando me incorporo a un nuevo puesto sin haber visto antes una descripción del mismo y un salario aprobados, así que estoy intentando determinar cuáles son mis objetivos mínimos en ambos casos. Si no se reflejan en lo que me ofrecen, lo rechazaré y me quedaré en mi puesto actual. ¿Es aconsejable?

La recomendación para el empleado en esta situación incluye el evaluar cuidadosamente sus condiciones mínimas aceptables para el puesto y estar preparado para rechazar la oferta si estas no se cumplen. (Archivo)

Como soy el único empleado cualificado para el nuevo puesto, si digo que no, el proyecto se verá obstaculizado, y mi jefe probablemente se lleve las críticas de la dirección. Estoy entusiasmado con el nuevo puesto, pero me gustan mucho mis antiguas funciones.

Nuestro director financiero tiene un historial de no responder bien a las críticas de las mujeres. Ha dejado marchar a varias empleadas importantes porque se negó a negociar con ellas. Tengo una buena relación con nuestro director general, pero él suele ceder ante el director financiero en estas cuestiones. ¿Cómo debo proceder?

Respuesta: Aunque usted no tiene forma de saber qué cartas piensa jugar la casa, ya tiene una mano bastante fuerte.

Usted es el único cualificado para el puesto que quieren cubrir.

Su jefe parece cubrirle las espaldas, tanto si pasa al nuevo puesto como si se queda en el anterior.

La empresa tiene más que perder que usted si se niega a dirigir el proyecto , así que le interesa hacerle una buena oferta.

Usted se siente “incómodo” comprometiéndose a un trabajo sin descripción ni acuerdo salarial porque sabe que es una estupidez y una falta de respeto que se lo pidan.

Se sugiere comunicar de manera informal sus expectativas al director general, con quien mantiene una buena relación, para influir indirectamente en el proceso de decisión. (Archivo)

Cuando el único trato que le ofrecen es “lo tomas o lo dejas”, hay poder en estar dispuesto y ser capaz de decir: “‘Vale, adiós”. (Hay un momento para derribar puertas y otro para dejarlas cerradas y marcharse).

Llegados a este punto, aparte de averiguar cuáles son sus condiciones personales para aceptar el trabajo -y tal vez hacer un poco de reconocimiento previo asistiendo a algunas reuniones del proyecto-, no veo que pueda hacer nada más. Usted o su jefe podrían mencionar durante una charla informal con el director general que esperan que se apruebe su propuesta porque sería un gran proyecto en el que trabajar, dejando que el “sería” condicional transmita el mensaje de que la aceptación está lejos de ser un hecho.

Si no, es la dirección la que debe elaborar un presupuesto que incluya un salario y una descripción del puesto que le convenzan. Si lo hacen, y sólo entonces, podrás aceptar y empezar a trabajar. Hasta entonces, tu frase es: “Estoy esperando a ver qué implica exactamente el puesto antes de tomar una decisión”. Si la oferta se queda corta, diga “No, gracias”, y deje que sean ellos quienes endulcen el trato.

Por cierto, no ignoro lo que usted dice sobre la actitud de su director financiero hacia las mujeres que intentan negociar. Pero parece que ni siquiera tendría la oportunidad de decir algo más que sí o no a la oferta según los procedimientos presupuestarios de su empresa. Por otra parte, como ese tipo de podredumbre rara vez se limita a una sola manzana, usted y su jefe deberían estar alerta por si se produce una reacción violenta si rechazas el puesto, el proyecto se resiente y la dirección empieza a buscar un chivo expiatorio. Culparse a usted mismo de un desastre en cuya creación no ha tenido nada que ver parece ilógico, pero también lo es escatimar el coste de gestión de un gran proyecto.

(c) 2024, The Washington Post