El COVID-19 duradero provocaría un deterioro cognitivo de hasta seis puntos del coeficiente intelectual

La magnitud de los déficits cognitivos post-covid varía, afectando la capacidad de trabajo de una minoría significativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de cuatro años después de la identificación de los primeros casos de COVID-19, muchos de sus efectos a largo plazo, incluidos aquellos para las personas que viven con coronavirus persistente, siguen sin estar claros.

Ahora, un nuevo estudio ha revelado algunos hallazgos preocupantes que sugieren que el COVID-19 podría tener efectos a largo plazo en la cognición y la memoria, y que estos conducen a diferencias medibles en el rendimiento cognitivo.

El estudio, publicado el jueves en el New England Journal of Medicine, encontró que los participantes que se recuperaron de los síntomas del coronavirus tenían un déficit cognitivo equivalente a tres puntos de CI (coeficiente intelectual) en comparación con aquellos que nunca se infectaron, mientras que los participantes que sufrieron de síntomas no resueltos de la enfermedad que duraron 12 semanas o más experimentaron una pérdida equivalente a seis puntos de CI.

Sin embargo, los investigadores también enfatizaron que el mayor declive cognitivo asociado con síntomas persistentes podría no ser permanente, ya que los participantes en esta categoría que se habían recuperado en el momento en que participaron en el estudio se encontraron con déficits cognitivos comparables a aquellos que se recuperaron rápidamente.

Adam Hampshire, autor principal del estudio y profesor en neurociencias restaurativas en el Imperial College London, dijo en una entrevista telefónica el jueves que la mejora para aquellos que previamente habían tenido síntomas a largo plazo “nos da un poco de esperanza de que aquellos que están luchando con coronavirus prolongado en este momento - cuando sus síntomas eventualmente se resuelvan - puedan experimentar alguna recuperación cognitiva”.

Basándose en estudios previos, los investigadores “esperaban completamente ver déficits cognitivos en personas que han estado gravemente enfermas, que han estado en cuidados intensivos,” dijo -pero “nos sorprendió bastante ver alguna diferencia en absoluto entre personas que tuvieron síntomas de corta duración y el grupo sin COVID”.

Un detallado análisis muestra cómo los síntomas persistentes de covid afectan significativamente la memoria y el razonamiento (Imagen ilustrativa Infobae)

Efecto cognitivo mayor para aquellos infectados más temprano

El estudio implicó una serie de tareas en línea diseñadas para medir la función cognitiva de los participantes. Más de 140.000 personas completaron al menos una de las tareas, mientras que casi 113.000 terminaron las ocho.

Los participantes provenían de un grupo de más de 3 millones de adultos seleccionados aleatoriamente como parte de un estudio inglés importante para rastrear la propagación de coronavirus entre el 1 de mayo de 2020 y el 21 de marzo de 2022.

Dado que no hay un consenso científico en torno a la definición de COVID-19 prolongado, el estudio en su lugar examinó la duración de los síntomas, comparando los resultados de las personas que no habían tenido COVID con aquellos que se infectaron, pero se recuperaron en menos de cuatro semanas, aquellos que se recuperaron entre cuatro y 12 semanas y aquellos cuyos síntomas continuaron después de eso.

El estudio encontró un mayor efecto cognitivo entre las personas que se infectaron antes en la pandemia, mientras que aquellos que fueron admitidos en la unidad de cuidados intensivos tuvieron una pérdida particularmente notable - equivalente a unos nueve puntos de CI en comparación con las personas que no habían tenido COVID-19 - aunque el estudio señaló que a medida que avanzaba la pandemia, menos personas requerían cuidados intensivos.

Entre aquellos infectados con coronavirus, el estudio también encontró “una pequeña ventaja cognitiva entre los participantes que habían recibido dos o más vacunaciones” cuando contrajeron la enfermedad, “y un efecto mínimo de episodios repetidos”.

Investigación destaca posibilidad de recuperación cognitiva en pacientes previamente afectados por covid prolongado (Imagen Ilustrativa Infobae)

‘Varios factores subyacentes’ pueden ser responsables

Las pruebas cubrieron varios aspectos del rendimiento cognitivo, pero encontraron que las tareas que involucraban memoria, razonamiento y planificación “estaban entre las más sensibles a las diferencias cognitivas relacionadas con el COVID-19”.

“Nuestros resultados confirmaron asociaciones de déficits cognitivos con cambios de humor y fatiga, pero también con una variedad de otros síntomas. Por lo tanto, es probable que varios factores subyacentes contribuyan a los déficits cognitivos después del COVID-19″, explicó Hampshire.

Hampshire dijo que los hallazgos también amplían la comprensión de la niebla cerebral, un síntoma informado por muchos que sufren de COVID-19 prolongado, especialmente dada la naturaleza subjetiva de los síntomas.

“Lo que encontramos es que las personas que reportan niebla cerebral después de coronavirus también tienen un rendimiento inferior en tareas que miden la memoria y las funciones ejecutivas,” explicó. “Así que eso nos da una idea de lo que realmente es la niebla cerebral”, añadió el especialista.

“Aunque los déficits cognitivos después de COVID-19 son de magnitud pequeña en promedio, una minoría sustancial de personas tienen déficits más significativos que probablemente afectarán su capacidad para trabajar y funcionar,” dijo Maxime Taquet, un becario clínico en psiquiatría en la Universidad de Oxford, que no participó en la investigación. “Dada la escala de la pandemia y la cantidad de personas afectadas, esto es particularmente preocupante”, alertó.

Todavía no sabemos la implicación clínica de una diferencia de tres puntos en el CI para las personas que se recuperaron de COVID, pero dentro de ese hallazgo promedio “habrá una variabilidad sustancial, es probable que haya algunas personas que se vieron más afectadas”, dijo Hampshire.

El estudio tuvo varias limitaciones. Los investigadores no tenían información sobre las habilidades cognitivas de los individuos antes de ser infectados y, por lo tanto, compararon sus resultados con los de los participantes que no habían tenido COVID, en lugar de medir el cambio en su propia cognición.

Los autores también señalaron que podría haber habido cierto sesgo de autoselección de los participantes, ya que aquellos más afectados por el deterioro cognitivo podrían ser incapaces o reacios a participar en las evaluaciones cognitivas. Las mujeres y las personas blancas estaban “ligeramente sobrerrepresentadas” en el estudio - aunque los autores argumentaron que el gran tamaño de la muestra significaba que los datos aún eran significativos.

Un editorial sobre el estudio publicado el jueves en la misma revista dijo que los hallazgos son preocupantes. Añadió que quedan preguntas, incluyendo sobre la persistencia de los déficits cognitivos y el efecto en el trabajo, la educación “y otras actividades que requieren habilidades cognitivas intactas.”

El estudio añade a un cuerpo creciente de investigación sobre el efecto del COVID-19 prolongado, cuyos síntomas pueden incluir fatiga, pérdida de memoria, dolor en el pecho, diarrea y frecuencias cardíacas rápidas. Un análisis publicado en agosto encontró que incluso las infecciones leves pueden llevar a un mayor riesgo de problemas pulmonares, fatiga, diabetes y otros problemas de salud típicos del COVID prolongado dos años después.

(*) The Washington Post

(*) Victoria Bisset es reportera de noticias de última hora para el London Hub del Washington Post y cubre las historias más urgentes y trascendentales a medida que se desarrollan en el día europeo.