Las acciones chinas cerraron su peor semana en años: fuertes vaivenes y desconfianza en el futuro de la economía

La Bolsa de Valores de Shanghái. EFE/Alex Plavevski

Una sensación de pánico se apoderó de los inversores chinos este viernes cuando las acciones oscilaron bruscamente en las últimas horas de negociación antes de cerrar en un mínimo de cinco años.

Los operadores no pudieron identificar ninguna noticia nueva detrás de los movimientos, pero citaron preocupaciones sobre ventas forzadas por parte de accionistas apalancados como una de las razones de la repentina aceleración de las pérdidas en los mercados locales.

Un repunte posterior, que coincidió con el hecho de que los flujos netos de inversores extranjeros se volvieron positivos durante el día, no pudo evitar que el índice CSI 300 terminara la semana con una pérdida del 4,6%, la mayor desde 2022. El índice compuesto de Shanghai perdió un 6,2% en su La peor semana desde 2018.

El sentimiento ya era frágil de cara a esta semana, mientras los inversores asimilaban el proyecto de ley estadounidense que golpeó a WuXi AppTec Co. y puso en primer plano las preocupaciones geopolíticas. La orden de liquidación de esta semana para China Evergrande Group ofreció un recordatorio de cómo la crisis inmobiliaria está arrastrando a la segunda economía más grande del mundo.

Logo del China Evergrande Group en Shenzhen, en la provincia china de Guangdong. REUTERS/Aly Song/

“Como persona que es optimista durante todo el año, incluso yo siento pánico y empiezo a ponerme pesimista”, dijo Xu Dawei, administrador de fondos de Jintong Private Fund Management en Beijing. “A juzgar por la trayectoria comercial, la caída libre que vimos esta tarde indica una venta forzada, y me temo que esto desencadenaría una espiral descendente, provocando más ajustes de margen”.

El índice CSI 300 se desplomó más del 3% en un momento del viernes antes de cerrar con una caída del 1,2%. El indicador Shanghai Composite también redujo sus pérdidas.

Las autoridades chinas han tratado de poner un piso a la crisis, aumentando el estímulo monetario y prometiendo mantener el gasto este año a pesar de una caída del mercado inmobiliario que pesa sobre fuentes clave de ingresos gubernamentales.

Sin embargo, esas promesas y medidas han resultado insuficientes para rescatar lo que se ha convertido en una crisis de confianza. Quemados repetidamente durante los últimos años, los inversores ahora parecen tener poca fe en las perspectivas del mercado.

La persistente caída ha generado nuevas preocupaciones sobre una ola de llamadas de margen a medida que se reduce el valor de las acciones puestas como garantía. El temor es que no recargar sus cuentas de operaciones de margen pueda obligar a la liquidación de posiciones.

Un hombre mira su teléfono inteligente cerca de una pantalla que muestra los precios de las acciones en una casa de bolsa en Shanghai. (Foto AP)

El importe pendiente de deuda marginal cayó a 1,49 billones de yuanes (208.000 millones de dólares) hasta el jueves. Eso lo encamina hacia la mayor caída semanal desde abril de 2022, cuando el índice de referencia nacional cayó casi un 5% en un solo día.

La preocupación de que los índices bursátiles hayan caído a niveles que provoquen pérdidas para los populares derivados de bola de nieve también ha puesto nerviosos a los inversores en las últimas semanas.

“El mercado está luchando contra un problema de liquidez, con un punto de presión tras otro desde la bola de nieve hasta el creciente número de llamadas de margen y promesas de acciones”, dijo Daisy Li, gestora de fondos de EFG Asset Management HK Ltd.

Rebote rápido

Los operadores atribuyeron la rápida reducción del viernes a una probable intervención de los fondos estatales.

“Los fondos estatales compraron acciones cuando el índice cayó bruscamente hasta situarse por debajo de 2.700 en las operaciones de la tarde”, dijo Shen Meng, director del banco de inversión Chanson & Co., refiriéndose a un nivel clave para el Shanghai Composite. “La caída obligó a los fondos estatales a intervenir para estabilizar el mercado”.

Los fondos estatales han intentado calmar el sentimiento antes: Central Huijin Investment Ltd. reveló en octubre que compró fondos cotizados en bolsa y prometió seguir aumentando sus tenencias.

Los inversores extranjeros, que antes se estaban retirando, se convirtieron en compradores netos de acciones de la parte continental al cierre del día, sumando 2.360 millones de yuanes. Habían estado vendiendo incansablemente durante el nuevo año, extendiendo la racha de salidas a un sexto mes récord en enero.

“No recuerdo que haya habido tanto pánico en el mercado desde 2015; aunque la liquidación no es tan dura como en aquel entonces, el sentimiento está igual de deprimido y angustiado”, dijo Li Xuetong, gestor de fondos de Shenzhen Enjoy. Investment Management Co. “Como anécdota, también escucho un mayor número de llamadas de margen. No debería haber mucho margen de caída aquí y, por lo general, los rebotes en esta etapa también son fuertes”.

