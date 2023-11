El Departamento de Justicia de Estados Unidos se unirá a la investigación de piezas falsas en aviones comerciales

Tras descubrir componentes no autorizados en aeronaves globales, el Departamento de Justicia se suma a la pesquisa internacional. (REUTERS/Lindsey Wasson/Archivo)

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se ha unido a un grupo de organismos internacionales que investigan cómo miles de piezas de motores falsas respaldadas por documentos falsificados, acabaron en aviones de todo el mundo, según confirmaron fuentes cercanas, a medida que aumentan las repercusiones de un escándalo que se ha extendido por todo el sector de la aviación comercial.

El Departamento de Justicia ha solicitado información de al menos una compañía aérea que retiró piezas no aprobadas vinculadas a AOG Technics Ltd., según una de las personas, que pidió no ser identificada porque la información no es pública.

La implicación del Departamento de Justicia es el primer indicio de que las fuerzas del orden están investigando este asunto, del que informó Bloomberg News en agosto. La investigación se encuentra en su fase inicial y es posible que no dé lugar a la presentación de cargos.

Autoridades globales de aviación unen fuerzas para abordar la distribución de componentes aeronáuticos fraudulentos. (EFE/Arturo Wong)

Al menos una autoridad no estadounidense ha compartido información con otros organismos encargados de la aplicación de la ley, según otra persona, lo que indica un esfuerzo coordinado para perseguir el caso más allá de las fronteras nacionales.

La Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos han advertido a las aerolíneas de la existencia de piezas sospechosas vendidas a través de AOG. Cada organismo regulador ha estado investigando el asunto, aunque no ha quedado claro si las fuerzas del orden estaban implicadas.

AOG, una oscura empresa con sede en Londres, ha sido acusada por los reguladores de la aviación de falsificar documentación y suministrar componentes no autorizados para turbinas CFM56, el motor a reacción más utilizado del mundo, que propulsan aviones de Boeing Co. y Airbus SE.

Un abogado de AOG Technics ha declarado que ya no representa a la empresa ni a su fundador, José Alejandro Zamora Yrala. El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Zamora no respondió inmediatamente a una llamada telefónica en busca de comentarios.

Reguladores denuncian a empresa con base en Londres por suministrar componentes no certificados para motores CFM56. (REUTERS/Michael Spooneybarger)

La Administración Federal de Aviación (FAA), responsable de la seguridad de las líneas aéreas en Estados Unidos, declaró que remite todos los casos sospechosos de piezas no homologadas a las fuerzas de seguridad federales. No quiso hacer comentarios específicos sobre AOG Technics. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (EASA), su homóloga en la UE, tampoco hizo comentarios de inmediato.

La CAA dijo que está apoyando a la FAA y la EASA en la investigación del suministro de piezas no aprobadas.

Flotas aéreas

El escándalo ha repercutido en todo el sector a medida que aumentaba el número de compañías aéreas que encontraban piezas no homologadas en sus aviones. Los incidentes han afectado a empresas del sector, desde Portugal hasta Estados Unidos, pasando por Australia, lo que pone de relieve la naturaleza global del problema y el esfuerzo del sector por contenerlo.

Delta Air Lines Inc., American Airlines Group Inc., Southwest Airlines Co. y United Airlines Holdings Inc. encontraron piezas con documentos sospechosos en sus aviones.

Delta, American, Southwest y United revisan a fondo su flota tras detección de irregularidades en componentes. (REUTERS/Eric Johnson)

CFM International Inc, una empresa conjunta de fabricación de motores formada por General Electric Co. y la francesa Safran SA, dijo el mes pasado que había encontrado 145 motores en la flota mundial que estaban equipados con las piezas vinculadas a AOG. Según un portavoz de CFM, más de la mitad de los motores afectados han sido retirados del servicio.

Los hallazgos se produjeron después de que CFM completara una revisión “exhaustiva” de los registros suministrados por AOG en virtud de una orden judicial obtenida por los socios de CFM en septiembre. Se han encontrado unos 180 registros falsificados, con piezas falsas del proveedor instaladas en 145 de los 22.600 motores CFM56 en servicio.

©2023 Bloomberg