Papel higiénico vs bidet: cuál es mejor para cuidar la salud según una experta de Harvard

P: Siento que estoy usando el papel higiénico equivocado o que el que estoy usando es demasiado duro para mi piel. ¿Cómo debo limpiarme después de ir al baño?

R: En lugar de limpiarse con papel higiénico, intente usar un bidet.

Los bidets son suaves e higiénicos. De hecho, un estudio de 2022 encontró que las manos de las personas que usan bidet tienen muchos menos microbios que las de quienes se limpian.

Los investigadores pidieron a 32 estudiantes de enfermería en Japón que usaran guantes médicos limpios cuando usaban el baño para defecar y posteriormente examinaron esos guantes para ver qué bacterias crecían. Las personas que se limpiaban con papel higiénico tenían después un promedio de casi 40.000 bacterias viables diferentes adheridas a sus guantes. Las bacterias en los guantes de los usuarios de bidet se redujeron casi 10 veces.

El estudio fue pequeño y se necesita una investigación más rigurosa sobre los efectos del uso de bidets en comparación con el papel higiénico. Pero como miembro del #teambidet, he visto la diferencia que pueden marcar en la vida de mis pacientes.

Los recomiendo todo el tiempo a mis pacientes con heces blandas, como en el síndrome del intestino irritable, quienes encuentran que limpiarse constantemente les deja la piel en carne viva. Los bidets también son excelentes para cualquier persona que tenga dificultades con el equilibrio o la coordinación al volver a limpiarse y son especialmente fantásticos para las personas con hemorroides, fisuras anales o aquellas que se están recuperando del posparto.

Los beneficios de usar un bidet

Los bidets no sólo son mejores para su billetera (piense en la cantidad de papel higiénico que gasta su familia cada mes), sino que también son mejores para el medio ambiente. Si bien desperdicias un octavo de galón de agua por uso con un bidet, el desperdicio de papel higiénico se desploma. Se necesitan alrededor de 1,5 libras de madera y más de seis galones de agua para producir un solo rollo de papel higiénico.

Sin embargo, lo entiendo: puede ser difícil superar la rareza de probar algo nuevo en un área donde no se prueban cosas nuevas con frecuencia. Pero una vez que experimentas ese nivel de frescura, se vuelve tan intuitivo que es difícil volver a simplemente limpiarlo.

Hay una pequeña curva de aprendizaje cuando se trata de ajustar la presión del agua y llegar a todos los rincones. Y, a menos que tenga un bidet elegante con secadora, deberá secar el área con una hoja de papel higiénico o una toalla limpia.

Para empezar a utilizar un bidet, no es necesario comprar un inodoro completamente nuevo. Los accesorios para los asientos del inodoro pueden costar alrededor de 50 dólares. Deberá medir su inodoro y pensar en el punto de venta más cercano mientras toma sus decisiones de compra.

¿Qué tipo de papel higiénico debo usar?

¿No puedes entender la idea de un bidet? Aún puedes darle a tu trasero el cuidado tierno y amoroso que se merece invirtiendo en un papel higiénico de dos capas o más.

El papel higiénico que se vende en Estados Unidos suele fabricarse con árboles procedentes del bosque boreal de Canadá. En cuanto al número de capas por hoja: una capa es una sola capa de tejido, mientras que dos capas son dos pegadas entre sí

Quienes están a favor del papel de una sola capa argumentan que es mejor para el medio ambiente, ya que se disuelve más fácilmente y mata menos árboles. Pero una sola capa es más delgada y áspera en la piel, y las personas pueden formar un fajo especialmente grueso cuando se enfrentan a una capa de una sola capa

Y una nota sobre las “toallitas que se pueden desechar”: las recomiendo en determinadas situaciones, como para personas con hemorroides o para una preparación intestinal para una colonoscopia de detección. Pero por muy lujosos que sean, probablemente no se puedan tirar al inodoro y, en su lugar, deberían desecharse a la basura.

Cómo limpiarte después de orinar

Los hombres normalmente no se limpian en absoluto después de orinar. Probablemente no sea perjudicial para su salud; no se han realizado estudios que lo demuestren.

Las niñas y las mujeres a menudo aprenden a limpiarse de adelante hacia atrás después de orinar o defecar. La idea detrás de esto es que las mujeres tienen uretras (el tubo que conduce a la vejiga) más cortas que los hombres y que limpiarse de atrás hacia adelante podría darle a las bacterias fecales una mayor probabilidad de llegar a la uretra, donde tienen que recorrer una pequeña distancia antes causando una infección del tracto urinario.

Contraer una infección del tracto urinario no implica para nadie que simplemente se haya “limpiado incorrectamente”; hay muchas asociaciones con infecciones del tracto urinario en juego y toda esa zona no es exactamente estéril. Pero limpiarse al revés es un factor de riesgo que vale la pena mitigar.

Limpiar puede ser áspero y abrasivo para la delicada piel alrededor del ano. Si bien la caca de cada persona es diferente, y eso es perfectamente normal , si usted es alguien que tiene deposiciones más blandas con más frecuencia, existe la posibilidad de que se esté limpiando mucho.

Amigos míos, permítanme presentarles el poder del dabbing: en lugar de limpiar, elimine suavemente el exceso sobre el pañuelo para evitar irritar la piel o agravar las molestas hemorroides. Antes de tirar la cadena, cierre la tapa del inodoro. Quizás esté pensando que el siguiente paso es ajustarse los pantalones y salir. ¿Pero qué pasa con la tapa del inodoro?

Un estudio de 2012 encontró que la bacteria C. difficile se propaga casi 12 veces más durante el lavado cuando la tapa está levantada en comparación con cuando la tapa está bajada. Incluso si es el baño de su casa, probablemente no quiera que las partículas en aerosol del inodoro caigan en su cepillo de dientes.

Lo que quiero que mis pacientes sepan

Ahora que has tocado las toallitas, la tapa y la descarga, lávate las manos después. Lamento tener que decir esto, pero no estás exento si usas el pie para tirar de la cadena, como hacen algunos en un baño público: tu mano todavía tiene bacterias.

Las enfermedades pueden propagarse cuando los patógenos fecales llegan a nuestra boca, por lo que lavarse bien las manos son 20 segundos adicionales bien invertidos.

