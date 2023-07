Qué es el síndrome de intestino irritable

El doctor López Rosetti habla las causas y los síntomas del síndrome del intestino irritable

El síndrome de intestino irritable es un trastorno muy común, antes se lo llamaba colon irritable, pero en realidad puede aparecer irritabilidad tanto el colon como el intestino delgado. Es una disfunción ocasionada por cambios en los nervios y músculos que controlan la sensibilidad y la motilidad del intestino.

Según el Colegio Americano de Gastroenterología de Estados Unidos, los estudios científicos muestran que entre el 10% y el 15% de las personas adultas lo padecen. La entidad médica señala que es más común en mujeres, ya que casi duplican en número a los hombres afectados.

¿Qué síntomas tiene el síndrome de intestino irritable?

Entre las señales del síndrome de intestino irritable se encuentran la distensión abdominal, la producción de gases y el dolor o dolorimiento (un malestar poco intenso). También pueden ocurrir alteraciones del tránsito evacuatorio con constipación o diarrea.

El síndrome de intestino irritable es un trastorno crónico que se caracteriza por malestar abdominal o dolor recurrentes asociados a un hábito intestinal alterado, ya sea estreñimiento, diarrea o ambos (Getty)

Las causas que pueden producir el síndrome de intestino irritable son muchas y muy variables. Por ejemplo, intolerancias digestivas, como la intolerancia a la leche, que es la intolerancia a la lactosa. También puede aparecer alteración de la microbiota, la flora intestinal, que se llama disbiosis.

Asimismo, un cuadro de estrés puede generar una alteración en el movimiento intestinal, en la secreción de enzimas y sustancias digestivas que pueden derivar en el síndrome de intestino irritable.

Algunas veces, está acompañado de enfermedades o cuestiones extradigestivas. Por ejemplo, no es raro encontrar una asociación con fibromialgia, o una asociación con síndrome de fatiga crónica, o un vínculo con reflujo gastroesofágico.

Como usted puede observar, estamos hablando de un síndrome, no de una enfermedad.

El síndrome de intestino irritable es una disfunción ocasionada por cambios en los nervios y músculos que controlan la sensibilidad y la motilidad del intestino (getty)

Si usted tiene estos síntomas, aunque sea no más de tres o cuatro veces al mes, durante más de tres meses, usted tiene un síndrome de intestino irritable.

Aunque, en principio, no sea algo de gravedad, no lo deje pasar, no naturalice los síntomas, no naturalice un problema digestivo, porque puede progresar.

Debemos encontrar qué enfermedad lo produce, que podría ser entre las que le nombré, y además puedo agregar hasta la celiaquía. Con lo cual, redondeando este tema, no naturalice los síntomas.

Si tiene estos síntomas, realice una consulta médica, no tiene que ir corriendo, pero haga una consulta. Espero que haya resultado de interés y utilidad.

*El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), “Estrés, sufrimiento y felicidad” (Ed. Planeta 2022), entre otros.

