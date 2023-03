La ciudad de Nueva York cambió su marca pero el nuevo logo ya es un fracaso

El antiguo logo y el nuevo

Soy uno de una pequeña minoría que retrocede ante el " I ♥︎ NY”, que Milton Glaser dibujó con crayón en un trozo de papel en la parte trasera de un taxi en 1975. No me malinterpreten: reconozco que es una pieza notable de diseño gráfico y la respeto como el ícono de un infatigable ciudad. Después de todo, Glaser donó el logotipo a una Nueva York en declive de los años 70 y lo revisó después del 11 de septiembre cuando repartió carteles con corazones magullados que decían: “I ♥︎ NY MÁS QUE NUNCA”.

Pero a pesar de todo esto, y a pesar de mi genuino amor por Nueva York, nunca me ha gustado el tipo de letra slab serif de la máquina de escribir americana, el texto apilado en el centro, el interletraje N/Y o el achaparrado y (en mi opinión) mal- corazón en forma equivocada. Incluso el punto final de “marca registrada” me molesta. Prefiero con mucho la interpretación de “Love” de Robert Indiana en 1967, que Glaser aparentemente citó como inspiración.

Love, de Robert Indiana

Entonces, ¿qué hacer con el reciente anuncio de la gobernadora Kathy Hochul, el alcalde Eric Adams y la Asociación para la Ciudad de Nueva York de que “I ♥︎ NY” se reformuló como “We ♥︎ NYC” y Graham Clifford lo rediseñó para “dar un toque moderno”?

Según Hochul, “We ♥︎ NYC” es la figura decorativa de “una campaña cívica para mostrar las fortalezas de la ciudad y movilizar a los neoyorquinos en cada comunidad para ayudar a garantizar que Nueva York siga siendo la ciudad más grande del mundo e inspirar la ciudad de Nueva York después de la pandemia”.

Lo cual es difícilmente objetable, en teoría. Sin embargo, el tipo sans-serif del nuevo diseño (que hace referencia al metro) y el corazón 3D (estilo emoji) probablemente nunca movilizarían a los neoyorquinos a otra cosa que no fuera el desdén. De hecho, uno se pregunta si parte del plan de la ciudad era una provocación de relaciones públicas. Cualquier logotipo nuevo de Nueva York estaba destinado a erizar las plumas, pero improvisar sobre la obra maestra de Glaser tiene toda la sutileza de la restauración de 2012 del “mono-Jesús” en el Santuario de Misericordia en Borja, España.

El icónico logo "I Love NY" creado por Milton Glaser, en el Museum of Modern Art (MoMA) durante una exhibición de 2020 (REUTERS/Mike Segar)

Ya sea que “We ♥︎ NYC” fuera un cebo o no, Internet se levantó como un banco de arena. En el mejor de los casos, la comunidad de diseñadores en Twitter puede ser un refugio de ingeniosa convivencia, en el peor de los casos es un nido de serpientes sarcásticas (al cual, lamentablemente, este autor no es inmune). Y así, con total previsibilidad, las tomas calientes fueron rápidas y severas, desde “¿Cuánto costó esta atrocidad?” de @lisatozzi; a “No desearía esto en Jersey :/”, de @PhotoEditorJoe. Justin Brannan, un concejal de la ciudad de Nueva York que representa a Brooklyn, comparó el diseño con la desafortunada decoración festiva del Túnel Holland de 2018:

Las decoraciones navideñas en el Holland Tunnel de New Jersey en 2018 (REUTERS/Shannon Stapleton)

Sin embargo, además de la controvertida apariencia del logo, su cambio textual de lo individual a lo colectivo es igualmente curioso. “I ♥︎ NY” es una declaración personal, orgullosa y desafiante en igual medida, como corresponde al estado de ánimo de Nueva York. El eslogan no fue ideado por Glaser sino por la agencia de publicidad Wells Rich Greene, y es el epítome de la engañosa simplicidad de la redacción publicitaria de la edad de oro.

En contraste, “We ♥︎ NYC” se siente escrito por un comité: simultáneamente cauteloso (seguridad en números), presuntuoso (¿Quién es “nosotros”?) y conveniente (inclusión obligatoria). Según Hochul: “No es solo un eslogan, no es un logotipo. Es un espíritu”. Salvo que no se apropiaron de ningún eslogan o logo antiguo sino de clásicos del género. El trabajo de Glaser se basó no solo en su intelecto y oficio, sino también en su experiencia, como dijo a Creative Review: “Sospecho que las imágenes originales se derivaron de mis recuerdos de tallas en troncos de árboles... donde las iniciales de los amantes se combinaban con un corazón, a menudo atravesado por una flecha para indicar el afecto más profundo”.

Como “We ♥︎ NYC” no tiene tales bases, es simplemente un eco.

No es una tarea trivial definir la marca una ciudad, y mucho menos una ciudad tan dura como la Gran Manzana. Uno solo tiene que mirar alrededor del mundo para ver los altibajos de otras identidades metropolitanas, pocas de las cuales reflejan tanto el carácter local, son tan amadas o probablemente perdurarán como “I ♥︎ NY”.

No es necesario amar un logotipo para reconocer su calidad o impacto. El diseño de Glaser es fuerte en Nueva York, lo suficientemente fuerte como para ignorar medio siglo de imitaciones y estafas. Dudo que lo mismo se aplique a este último mocoso. De hecho, apuesto a que, dentro de 50 años, “I ♥︎ NY” seguirá siendo citado y exhibido, mucho después de que “We ♥︎ NYC” haya recibido la ovación del Bronx.

