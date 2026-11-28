Jamie Beaton acumula 13 títulos universitarios a sus 31 años y cursa un programa de ciencia de datos en la Universidad de Brown (@jamiebeaton_phd/Instagram)

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A sus 31 años, Jamie Beaton acumula 13 títulos universitarios obtenidos en algunas de las instituciones más prestigiosas del mundo, entre ellas Harvard, Oxford, Stanford y Yale. Lejos de conformarse, el emprendedor neozelandés cursa un programa de ciencia de datos en la Universidad de Brown, lo que sumará un decimocuarto diploma a su historial.

Comenzó pensando en su empresa, terminó siguiendo sus curiosidades

El recorrido educativo de Beaton arrancó en la Universidad de Harvard, donde obtuvo, con honores, una licenciatura y una maestría en matemáticas aplicadas y economía en 2016. Ese primer paso no respondió a un plan personal de coleccionar diplomas, sino a una lógica de negocios: por ese entonces, ya era cofundador de Crimson Education, una consultora de admisiones universitarias fundada en 2013 junto a Sharndré Kushor y Fangzhou Jiang.

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La compañía orienta a estudiantes para ingresar a las universidades más selectivas del mundo, y fue ella la que marcó el rumbo inicial de sus estudios. “No me propuse hacer tantos programas cuando comencé mis aventuras”, declaró Beaton en una entrevista con CNN.

A medida que fue completando los primeros diplomas, la motivación fue cambiando. Luego de formarse en políticas públicas en Oxford, donde fue becario de la Beca Rhodes (una de las distinciones académicas más antiguas del mundo para estudios de posgrado), el impulso pasó a ser puramente intelectual. “Después de los primeros cinco títulos, simplemente fui siguiendo distintas curiosidades académicas”, explicó al mismo medio.

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Durante su adolescencia en Nueva Zelanda, el postulante logró la admisión en las 25 universidades extranjeras donde presentó su solicitud (@jamiebeaton_phd/Instagram)

Muchas de esas inquietudes, dijo, están vinculadas a temas que le interesan desde una perspectiva neozelandesa, como el sistema de salud o la estrategia militar.

Sus estudios abarcan desde derecho hasta táctica de guerra

La diversidad de programas que completó refleja esa amplitud de intereses. A los diplomas de Harvard sumó una maestría en administración de empresas de Stanford, un título en derecho de Yale y un doctorado en filosofía de Oxford. Luego continuó en la Universidad de Pensilvania, Princeton, Cornell, Dartmouth, el King’s College London y la Universidad de Tsinghua en Beijing, con estudios que van desde periodismo y finanzas hasta táctica bélica y asuntos globales.

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Para compatibilizar esa agenda con la conducción de Crimson Education, combinó clases presenciales con cursos a distancia. La empresa que lidera está valuada en más de USD 600 millones, según CNN y The New York Times. Sus programas, orientados a que los estudiantes ingresen a universidades de élite como las de la Ivy League, tienen un costo que va de los USD 30.000 a los USD 200.000 por cliente.

De los más de 6.000 alumnos asesorados, sus estudiantes han recibido más de 10.000 ofertas de admisión en todo el mundo, y más de 2.000 de esas aceptaciones corresponden a universidades de la Ivy League, Stanford o el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), según datos de la propia empresa. La compañía cuenta hoy con 1.200 empleados a tiempo completo.

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Su trayectoria empezó antes de Harvard

De adolescente, aplicó a 25 universidades desde Nueva Zelanda y fue admitido en todas las que intentó, entre ellas Harvard, Yale y Princeton. A los 28 años ya contaba con cinco diplomas. Ese mismo año, él y Kushor fueron incluidos en la lista Forbes 30 Under 30 Asia por su trabajo al frente de Crimson Education, reconocimiento que llegó cuatro años después de la fundación de la compañía y consolidó el perfil del neozelandés como empresario en el sector educativo.

Gran parte de la motivación de Beaton, según él mismo, tiene raíces en su infancia. Creció junto a su madre, Paula, quien lo crió sola. “Los estudios eran nuestra religión”, recordó el empresario en declaraciones al New York Times. “Todo giraba alrededor de la educación, y no lo vivíamos como un sacrificio”, completó la mamá ante el mismo diario.

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La consultora Crimson Education cuenta con una valuación superior a los 600 millones de dólares y emplea a 1.200 personas (@jamiebeaton_phd/Instagram)

Beaton le atribuye a su madre un papel central en su trayectoria. En una publicación de LinkedIn donde compartió una nota del Times, la describió como la figura más valiosa de su historia y destacó que estuvo presente en todas sus graduaciones. “Vuela desde Nueva Zelanda a Estados Unidos por un día y regresa corriendo al trabajo. Me hace sentir que soy un vago”, escribió.

En el plano personal, se casó en julio de 2026 con Priscilla Putzer, compañera de clase en la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia, donde también obtuvo un título. John Key, ex primer ministro de Nueva Zelanda y presidente de Crimson Education, lo sitúa entre los neozelandeses más brillantes de la historia: “Solo digo que es el segundo detrás del científico Ernest Rutherford, y únicamente porque es difícil quitárselo al tipo que dividió el átomo”, bromeó en declaraciones al New York Times.

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En el universo de los académicos seriales, Beaton todavía tiene camino por delante. Benjamin B. Bolger acumula 16 títulos y Michael Nicholson, 30, según el Times. Consultado sobre si planea seguir sumando diplomas, fue cauto: “Creo que mientras tenga la pasión encendida, seguiré acumulando, pero no hago promesas. Los voy tomando de a uno”, dijo a CNN.