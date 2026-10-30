La hazaña de Helga Duffy, la mujer de 99 años que viajó sobre el ala de un avión en pleno vuelo y logró un récord mundial

Helga Duffy obtuvo la certificación oficial de los Récords Guinness tras volar sobre el ala de un biplano Boeing Stearman a los 99 años

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Helga Duffy, una mujer de 99 años, se convirtió en la persona de mayor edad del mundo en completar una caminata sobre el ala de un avión en pleno vuelo atada a la parte superior de un biplano Boeing Stearman, y recibió el certificado oficial de los Récords Guinness en el aeródromo RFC Rendcomb, en Cirencester, Gloucestershire, Reino Unido.

La hazaña de Duffy no surgió de un sueño de toda la vida, sino de un impulso reciente. Fue al ver en televisión a Betty Bromage, de 97 años en ese momento, completar la misma prueba, que la mujer decidió intentarlo. Lo que comenzó como una imagen en un noticiero terminó por convertirse en el hito que le arrebató el título a su predecesora.

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Duffy describió la experiencia como “peculiar” y aseguró que no sintió miedo

Residente en un hogar de cuidados en Devizes, Wiltshire, Duffy describió la sensación de volar atada al exterior de la aeronave como “peculiar”. Aun así, precisó que no experimentó temor en ningún momento: “No sentí miedo porque estaba demasiado emocionada”, declaró, según informó la BBC.

La iniciativa surgió luego de que Duffy observó en un noticiero de televisión a la anterior poseedora del récord (Captura de video)

Aunque pasó gran parte de su vida en Frome, Somerset, fue en Gloucestershire donde escribió su nombre en la historia. El vuelo tuvo, además, una dimensión solidaria: Duffy recaudó más de USD 1.730 para la Wiltshire and Bath Air Ambulance (WBAA), el servicio de ambulancia aérea de la región.

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Sus sobrinas describieron el momento como un regreso a quien siempre fue

Entre los presentes en el aeródromo estuvieron las sobrinas de Duffy, Jackie Rose y Julie Preece, quienes la describieron como una mujer “independiente” y “directa”. Para Rose, el vuelo representó algo más profundo que la búsqueda de un título. “Quería demostrar que, aunque tiene 99 años, sigue siendo la misma mujer de siempre”, declaró a la BBC.

El momento fue especialmente emotivo para ambas, ya que la WBAA transportó a su madre en su “último viaje”. La elección de esa organización como beneficiaria de la colecta no fue casual, sino un gesto de gratitud familiar.

La prueba aérea permitió recolectar más de 1.730 dólares para el servicio de rescate médico Wiltshire and Bath Air Ambulance (Captura de video)

Duffy fue la mayor de siete hermanos y evocó la figura de su padre al referirse a lo que significó para ella completar el desafío. “Él esperaba lo mejor de nosotros. Siempre lo intenté. Creo que si todavía está en algún lugar, estaría muy orgulloso de su primogénita”, sostuvo, en declaraciones recogidas por la BBC.

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Sam Conway, representante de la WBAA, calificó a Duffy de “leyenda” y señaló que la mujer “parece haber vivido el mejor momento de su vida” durante el vuelo.

Betty Bromage, la exrecordista, ya planea reconquistar el título cuando cumpla 100 años

La marca que Duffy superó era la de Bromage, quien había completado su primera caminata aérea a los 97 años y acumula un total de seis experiencias de ese tipo. Lejos de tomarlo con desánimo, Bromage respondió con humor: “No puedo esperar a tener 100 años para volver a hacerlo y recuperar el récord”, afirmó, según la BBC.

La anterior poseedora del récord, Betty Bromage, manifestó su intención de concretar otro vuelo a los 100 años para recuperar la marca (Captura de video)

La propia Bromage reconoció que la actividad genera cierta tensión inicial. “Al principio da un poco de miedo, ¿no? Solo la aprensión”, comentó, aunque no ocultó que la disfruta.

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