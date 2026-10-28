La historia de Finley, el perro que puede sostener seis pelotas de tenis al mismo tiempo

El golden retriever Finley Molloy mantiene el récord de sostener seis pelotas de tenis en la boca al mismo tiempo (@guinnessworldrecords/Instagram)

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Seis años después de conseguir su hazaña, Finley Molloy, un golden retriever oriundo de Canandaigua, Nueva York, volvió a ser protagonista en las redes sociales luego de que Guinness World Records recordara su marca: sostener seis pelotas de tenis en la boca al mismo tiempo, un logro que ningún otro perro superó desde 2020.

La cuenta oficial de la organización compartió un video del perro que reavivó el interés por su historia y alcanzó cientos de miles de interacciones.

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A los dos años ya cargaba cuatro pelotas y a los cinco apareció con seis

Finley se unió a la familia Molloy como cachorro en 2014. Desde pequeño mostró una particular obsesión por las pelotas de tenis: a los dos años ya era capaz de meter cuatro a la vez en su hocico.

Guinness World Records reavivó el interés por la historia del animal tras publicar un video en sus redes sociales (@finnyboymolloy/Instagram)

Según relató a Guinness su dueña, Erin Molloy, el perro no se conformaba con devolver una sola durante el juego. “Mi papá le lanzaba una pelota, él la atrapaba, la dejaba caer y esperaba a que le lanzara otra. En vez de traer una sola de vuelta, ¡trajo las seis!”, contó Erin, que lo describió como un coleccionista compulsivo de pelotas.

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La primera vez que la familia lo vio con seis en la boca fue en 2017. Sin embargo, el camino hacia el reconocimiento oficial no fue inmediato.

El récord anterior pertenecía a Augie, otro golden retriever que sostuvo cinco en 2003

Erin descubrió que la marca vigente en ese momento pertenecía a Augie, otro ejemplar de la misma raza que en 2003 había logrado sostener cinco pelotas de tenis en la boca. Al confirmar que Finley superaba esa cifra de manera habitual, decidió postularlo a través del sitio web de Guinness World Records.

El proceso de certificación se extendió durante más de un año. La familia tuvo que completar formularios, conseguir que los vecinos firmaran declaraciones como testigos, grabar varios videos y enviar a la organización las medidas exactas de cada pelota que el perro sostenía. El 23 de febrero de 2020 se oficializó la nueva marca.

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El trámite de certificación oficial exigió testimonios firmados de vecinos, grabaciones y la medición exacta de cada pelota. (@finnyboymolloy/Instagram)

En 2018, mientras tramitaban la certificación, Erin creó una cuenta de Instagram dedicada al perro, donde compartía videos y fotos de su talento. La página ganó decenas de miles de seguidores y lo convirtió en una pequeña celebridad.

Cuando finalmente recibió su certificado, Finley lo festejó con una reunión con distancia social junto a sus vecinos humanos. “Espero que la gente mire a Finley y vea pura felicidad, y entienda que es el perro más contento del mundo. No solo les da eso a su familia, sino a personas de todas partes”, expresó Erin.

Ningún otro perro igualó la marca en más de seis años

En 2022, la hazaña fue incluida por primera vez en la edición impresa del libro de Guinness World Records, con una foto del golden retriever posando con las seis pelotas en el hocico. Hasta octubre de 2026, ningún otro can consiguió igualar ni superar el registro.

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La organización incluyó la hazaña de Finley en la edición impresa del libro de récords en el año 2022. (@finnyboymolloy/Instagram)

Su dueña, por su parte, descartó desde el principio la posibilidad de intentar otros desafíos. “Puede que nos quedemos con este. Presentamos uno y ganamos uno”, señaló Erin al momento de la consagración.