Virales

La historia de Finley, el perro que puede sostener seis pelotas de tenis al mismo tiempo

El golden retriever de Nueva York consiguió un récord Guinness en 2020 y, seis años después, un video compartido por la organización volvió a despertar el interés por su hazaña

El golden retriever Finley Molloy mantiene el récord de sostener seis pelotas de tenis en la boca al mismo tiempo (@guinnessworldrecords/Instagram)
Guardar

Seis años después de conseguir su hazaña, Finley Molloy, un golden retriever oriundo de Canandaigua, Nueva York, volvió a ser protagonista en las redes sociales luego de que Guinness World Records recordara su marca: sostener seis pelotas de tenis en la boca al mismo tiempo, un logro que ningún otro perro superó desde 2020.

La cuenta oficial de la organización compartió un video del perro que reavivó el interés por su historia y alcanzó cientos de miles de interacciones.

PUBLICIDAD

A los dos años ya cargaba cuatro pelotas y a los cinco apareció con seis

Finley se unió a la familia Molloy como cachorro en 2014. Desde pequeño mostró una particular obsesión por las pelotas de tenis: a los dos años ya era capaz de meter cuatro a la vez en su hocico.

Guinness World Records reavivó el interés por la historia del animal tras publicar un video en sus redes sociales (@finnyboymolloy/Instagram)
Guinness World Records reavivó el interés por la historia del animal tras publicar un video en sus redes sociales (@finnyboymolloy/Instagram)

Según relató a Guinness su dueña, Erin Molloy, el perro no se conformaba con devolver una sola durante el juego. “Mi papá le lanzaba una pelota, él la atrapaba, la dejaba caer y esperaba a que le lanzara otra. En vez de traer una sola de vuelta, ¡trajo las seis!”, contó Erin, que lo describió como un coleccionista compulsivo de pelotas.

PUBLICIDAD

La primera vez que la familia lo vio con seis en la boca fue en 2017. Sin embargo, el camino hacia el reconocimiento oficial no fue inmediato.

El récord anterior pertenecía a Augie, otro golden retriever que sostuvo cinco en 2003

Erin descubrió que la marca vigente en ese momento pertenecía a Augie, otro ejemplar de la misma raza que en 2003 había logrado sostener cinco pelotas de tenis en la boca. Al confirmar que Finley superaba esa cifra de manera habitual, decidió postularlo a través del sitio web de Guinness World Records.

El proceso de certificación se extendió durante más de un año. La familia tuvo que completar formularios, conseguir que los vecinos firmaran declaraciones como testigos, grabar varios videos y enviar a la organización las medidas exactas de cada pelota que el perro sostenía. El 23 de febrero de 2020 se oficializó la nueva marca.

El trámite de certificación oficial exigió testimonios firmados de vecinos, grabaciones y la medición exacta de cada pelota. (@finnyboymolloy/Instagram)
El trámite de certificación oficial exigió testimonios firmados de vecinos, grabaciones y la medición exacta de cada pelota. (@finnyboymolloy/Instagram)

En 2018, mientras tramitaban la certificación, Erin creó una cuenta de Instagram dedicada al perro, donde compartía videos y fotos de su talento. La página ganó decenas de miles de seguidores y lo convirtió en una pequeña celebridad.

Cuando finalmente recibió su certificado, Finley lo festejó con una reunión con distancia social junto a sus vecinos humanos. “Espero que la gente mire a Finley y vea pura felicidad, y entienda que es el perro más contento del mundo. No solo les da eso a su familia, sino a personas de todas partes”, expresó Erin.

Ningún otro perro igualó la marca en más de seis años

En 2022, la hazaña fue incluida por primera vez en la edición impresa del libro de Guinness World Records, con una foto del golden retriever posando con las seis pelotas en el hocico. Hasta octubre de 2026, ningún otro can consiguió igualar ni superar el registro.

La organización incluyó la hazaña de Finley en la edición impresa del libro de récords en el año 2022. (@finnyboymolloy/Instagram)
La organización incluyó la hazaña de Finley en la edición impresa del libro de récords en el año 2022. (@finnyboymolloy/Instagram)

Su dueña, por su parte, descartó desde el principio la posibilidad de intentar otros desafíos. “Puede que nos quedemos con este. Presentamos uno y ganamos uno”, señaló Erin al momento de la consagración.

Temas Relacionados

Guinness World RecordsNew YorkRécordNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué es el slowmorning, la tendencia que promete empezar el día sin presiones y mejor ánimo

En redes sociales, la etiqueta reúne más de 250 mil recomendaciones de rutinas matutinas, mientras expertos revelan cuánto tiempo hace falta dedicarle para notar resultados

Qué es el slowmorning, la tendencia que promete empezar el día sin presiones y mejor ánimo

El arquitecto secreto del K-pop: cómo Back Koo Young diseña los pasos que conquistan TikTok, forman identidades y unen a Corea con Argentina

Detrás de las coreografías más replicadas del mundo hay un proceso artesanal que pocos conocen. El coreógrafo jefe de 1 MILLION DANCE reveló sus métodos durante su primera visita a Buenos Aires, donde también dejó un veredicto sobre los bailarines locales

El arquitecto secreto del K-pop: cómo Back Koo Young diseña los pasos que conquistan TikTok, forman identidades y unen a Corea con Argentina

Le avisaron que había ganado una fortuna, creyó que se trataba de una estafa y bloqueó el número

Una mujer de Sídney cortó la llamada y eliminó el contacto del organizador del sorteo, que tuvo que recurrir a una radio y a un exjugador de rugby para convencerla de que el premio era real

Le avisaron que había ganado una fortuna, creyó que se trataba de una estafa y bloqueó el número

300 mil voluntarios, 60 equipos y 3 meses de trabajo: así es Build The Earth, la iniciativa que busca recrear cada rincón del planeta

Reconocida por Guinness World Records como el mayor proyecto del videojuego Minecraft, esta iniciativa nació en marzo de 2020 y ya organiza a su comunidad para replicar a escala ciudades, monumentos y paisajes reales

300 mil voluntarios, 60 equipos y 3 meses de trabajo: así es Build The Earth, la iniciativa que busca recrear cada rincón del planeta

Polémica en Sídney: una mujer sacó un pez invasor de un parque público y las autoridades explicaron por qué está prohibido

La grabación, difundida en redes sociales, mostró a la persona alejándose de una laguna con un ejemplar de agua dulce, lo que motivó el pronunciamiento de los organismos estatales competentes

Polémica en Sídney: una mujer sacó un pez invasor de un parque público y las autoridades explicaron por qué está prohibido

DEPORTES

Murió Eulalia Marzetti, la mamá del entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni

Murió Eulalia Marzetti, la mamá del entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni

Atlético Tucumán y Platense definirán al primer finalista de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto fue uno de los “perdedores” para la Fórmula 1 del GP de Estados Unidos: el contraste con Pierre Gasly

“No voy a fingir que estoy bien”: la cruda reflexión de Monfils tras su separación con Svitolina que impactó al mundo del tenis

Cómo están los clubes argentinos en la clasificación Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

TELESHOW

La Joaqui y Tiago PZK cada vez más unidos: el nuevo proyecto juntos que afianza su relación

La Joaqui y Tiago PZK cada vez más unidos: el nuevo proyecto juntos que afianza su relación

MasterChef Celebrity: cuántos puntos de rating midió la gala en la que Alejandro Lerner quedó eliminado

El dolor de Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: “Eras demasiado para este plano”

La inesperada frase de Daniela Christiansson que despertó rumores de participación en MasterChef junto a Wanda Nara

Valentín Yankelevich abrió el álbum de los recuerdos y emocionó a todos con una foto de su niñez

INFOBAE AMÉRICA

La ofensiva del régimen de China contra Mbappé contrasta con sus ciudadanos: “Reaccionan de forma exagerada”

La ofensiva del régimen de China contra Mbappé contrasta con sus ciudadanos: “Reaccionan de forma exagerada”

El temor al fraude frena decisiones de expansión de las pequeñas y medianas empresas panameñas

Analizan establecer en Panamá un centro de la red internacional para aplicaciones de tecnología solar

La sequía dejó sin agua y cultivos a comunidades de Ahuachapán en El Salvador: así lograron reducir su impacto

¿Qué es la pobreza de tiempo? Casi el 30% de los salvadoreños vive dicha condición