La música, un puente entre continentes: cómo un dúo rumano convirtió una gira histórica en récord mundial

Diana Jipa y Ștefan Doniga lograron el récord Guinness tras presentarse en los siete continentes en menos de cien días (Créditos: Guinness World Records)

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La violinista Diana Jipa y el pianista Ștefan Doniga transformaron una gira dedicada a recordar la Revolución rumana de 1989 en un récord Guinness: tocar un concierto en cada continente en el menor tiempo posible. El dúo cerró el recorrido el 14 de diciembre de 2024, tras 98 días y 22 horas de viaje, con una presentación en la Base Científica Chilena Julio Escudero, en la Antártida.

El reconocimiento fue la consecuencia de una travesía por Europa, África, Asia, Oceanía, América del Norte, América del Sur y la Antártida. Sin embargo, la marca no fue el origen del proyecto. La gira, llamada Camino hacia la libertad, surgió del deseo de los intérpretes de llevar un repertorio integrado únicamente por música rumana a públicos de lugares muy distintos.

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El nombre elegido remite a un capítulo decisivo de la historia de Rumania. En 2024 se cumplieron 35 años de la revolución que terminó con el régimen comunista de Nicolae Ceaușescu. Jipa y Doniga concibieron el itinerario como una forma de recordar aquel proceso político mediante la música clásica.

El repertorio de las presentaciones estuvo integrado de manera exclusiva por creaciones de compositores rumanos de diversas procedencias étnicas (Créditos: Guinness World Records)

La gira recordó los 35 años de la Revolución rumana

Los músicos trabajan juntos desde hace cerca de una década. Antes de emprender este recorrido, habían actuado en salas como Carnegie Hall, en Nueva York. Para la gira de 2024 eligieron obras de compositores rumanos de distintos orígenes étnicos, con la intención de reflejar la diversidad cultural de su país.

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“El origen de nuestra gira fue el amor por la música rumana”, explicó Doniga a Radio Rumania Internacional. “Queremos mostrar su riqueza, su diversidad y todo lo bello que tiene a la mayor cantidad de personas posible, incluso en los rincones más lejanos del mundo”.

La planificación de la ruta internacional requirió cerca de un año para resolver el traslado de los instrumentos y las exigencias técnicas (Créditos: Guinness World Records)

Esa idea definió el viaje antes de que fuera presentado como un intento de récord. Según relataron los artistas, la organización de la ruta llevó cerca de un año. Debieron coordinar vuelos y fechas, además de organizar el traslado de sus instrumentos y las condiciones técnicas de cada presentación en escenarios muy diferentes.

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Jipa relacionó la gira con el aniversario que se recordaba ese año en su país. “Nos propusimos marcar de una manera memorable los 35 años de la Revolución. Por eso se llamó Camino hacia la libertad”, afirmó la violinista en declaraciones recogidas por Guinness World Records.

Siete ciudades marcaron el camino hasta la Antártida

La primera actuación fue el 7 de septiembre de 2024 en Bruselas, Bélgica. Después, los músicos viajaron a Pretoria, Sudáfrica, donde tocaron el 12 de septiembre. El 17 de ese mes se presentaron en Cebú, Filipinas, y cuatro días más tarde actuaron en Auckland, Nueva Zelanda.

La gira siguió el 29 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos, y llegó a Lima, Perú, el 1 de octubre. Cada concierto representó a uno de los continentes incluidos en el desafío. Solo faltaba la fecha antártica, indispensable para completar el recorrido.

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El recorrido comenzó en Bruselas e integró presentaciones en Pretoria, Cebú, Auckland, Nueva York y Lima (Créditos: Guinness World Records)

El tramo final implicó una logística particular por las características del destino. El 14 de diciembre, Jipa y Doniga ofrecieron el último concierto en la estación científica chilena Julio Escudero, ubicada en la isla Rey Jorge. Entre el público había investigadores y personal destinado en ese territorio.

Con esa presentación, el dúo completó el recorrido en 98 días y 22 horas. La marca anterior había sido establecida en 2018 por el guitarrista español Rafael Serrallet, quien necesitó 154 días y 22 horas para tocar en todos los continentes y concluyó su viaje en Kenia.

El reconocimiento estuvo dirigido a quienes estudian música

Para Jipa, el resultado no se limitaba a la cifra alcanzada. Al solicitar la certificación ante Guinness World Records, sostuvo que el propósito era demostrar que la cultura puede atravesar fronteras geográficas, políticas y sociales.

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“Dedicamos este récord a los millones de niños que practican intensamente para convertirse en músicos profesionales”, dijo la violinista. “Queremos que sea la prueba de que esforzarse por una pasión es una forma de llegar a ser verdaderamente libre”.