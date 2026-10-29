A pura fuerza y equilibrio: la insólita carrera de parada de manos que sorprendió en una competencia de CrossFit en Escocia

Varias atletas alineadas en una pista cubierta inician una prueba de caminata sobre manos. El recinto cuenta con señalizaciones numeradas en el suelo y jueces que supervisan el recorrido a lo largo de las líneas marcadas. El público sigue la competición desde las gradas del estadio mientras pantallas superiores transmiten el avance de las participantes.

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Miles de espectadores quedaron sorprendidos el fin de semana pasado en el recinto P&J Live de Aberdeen, Escocia, cuando varias competidoras femeninas protagonizaron una insólita carrera de paradas de manos durante la octava edición del evento de Crossfit y fuerza extrema, Rogue Invitational. Las atletas debían recorrer toda la pista apoyadas únicamente en sus palmas, pateando las piernas al aire para ganar velocidad.

Según informó el medio local The Scottish Sun, cada participante arrancaba de pie, corría hasta una línea roja marcada en el suelo y, al llegar, apoyaba las manos y ejecutaba la parada. Desde ese punto, cruzaba el recorrido con los brazos mientras mantenía el cuerpo invertido hasta llegar a la meta. La dinámica de la prueba, tan exigente como espectacular, fue la que más comentarios generó entre los asistentes durante toda la jornada.

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Lucy Campbell, considerada la mujer más en forma del Reino Unido, ganó la prueba

Las competidoras avanzan con el cuerpo elevado y los brazos como apoyo en Aberdeen (@rogueinvitational)

La vencedora fue Lucy Campbell, entrenadora de CrossFit a quien la comunidad fitness del Reino Unido coronó como la atleta más destacada del país en 2022. Su dominio técnico y físico le permitió imponerse ante el resto de las competidoras y consolidar su lugar como una de las figuras del fitness competitivo británico.

Las imágenes muestran a las participantes desplazándose sobre sus manos con las piernas extendidas hacia arriba, mientras el público alentaba desde las gradas. El video se difundió rápidamente y captó la atención de miles de personas fuera del estadio.

La secuencia completa —correr, apoyar las manos, invertir el cuerpo y avanzar en esa posición— demanda una combinación de fuerza en los hombros, equilibrio y coordinación que pocas disciplinas deportivas exigen de forma simultánea. Ese nivel de exigencia explica en parte la reacción inmediata del público presente.

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El torneo reunió atletas de decenas de países y dejó millones en impacto económico

La octava edición reúne atletas de decenas de países durante tres jornadas y deja como imagen destacada la victoria de Lucy Campbell en el desafío sobre palmas (@rogueinvitational)

El Rogue Invitational —campeonato anual de tres días organizado por Rogue Fitness que enfrenta a los mejores atletas del mundo en CrossFit y fuerza extrema, conocida internacionalmente como Strongman— celebró su octava edición en la ciudad escocesa. Fue el tercer año consecutivo en que el evento se realizó allí, algo poco habitual para una competencia que suele rotar de sede.

El torneo llegó a suelo escocés por primera vez en 2024, cuando atrajo visitantes de 39 países y generó un beneficio económico local estimado en £3,9 millones (unos USD 5,20 millones). Al año siguiente, los países representados crecieron a 40, y ambas ediciones acumularon unos 30.000 tickets vendidos, con un impacto combinado de £7 millones (unos USD 9,33 millones) para la región. La edición 2026 completó así una presencia de tres años que posicionó al noreste de Escocia como destino del fitness competitivo mundial.

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La carrera de paradas de manos fue la prueba más llamativa del fin de semana

La competencia de tres días enfrenta especialistas de CrossFit y fuerza extrema (@rogueinvitational)

Entre los distintos eventos del programa, esa competencia captó la atención del público por ser una prueba poco habitual en torneos de este tipo, lo que explica también su repercusión posterior en redes sociales.

El P&J Live albergó las actividades los días 23, 24 y 25 de octubre. El recinto fue elegido por los organizadores como sede permanente durante tres años consecutivos, un período que los propios responsables calificaron como una “residencia” de largo aliento. Ese vínculo entre la ciudad y la competencia generó un flujo sostenido de visitantes internacionales que dinamizó la economía local.

El evento no confirmó si el torneo regresará a Aberdeen en 2027, por lo que la próxima sede del campeonato permanece incierta. Lo que sí quedó claro es que la prueba de paradas de manos fue una de las imágenes más recordadas de toda la competencia, y la que más circuló en redes sociales en los días posteriores al evento.

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