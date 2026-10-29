Virales

A pura fuerza y equilibrio: la insólita carrera de parada de manos que sorprendió en una competencia de CrossFit en Escocia

Las imágenes de las competidoras avanzando invertidas se viralizaron en redes sociales tras la jornada del certamen, que reunió a figuras internacionales de CrossFit y fuerza extrema durante tres días

Varias atletas alineadas en una pista cubierta inician una prueba de caminata sobre manos. El recinto cuenta con señalizaciones numeradas en el suelo y jueces que supervisan el recorrido a lo largo de las líneas marcadas. El público sigue la competición desde las gradas del estadio mientras pantallas superiores transmiten el avance de las participantes.

Guardar

Miles de espectadores quedaron sorprendidos el fin de semana pasado en el recinto P&J Live de Aberdeen, Escocia, cuando varias competidoras femeninas protagonizaron una insólita carrera de paradas de manos durante la octava edición del evento de Crossfit y fuerza extrema, Rogue Invitational. Las atletas debían recorrer toda la pista apoyadas únicamente en sus palmas, pateando las piernas al aire para ganar velocidad.

Según informó el medio local The Scottish Sun, cada participante arrancaba de pie, corría hasta una línea roja marcada en el suelo y, al llegar, apoyaba las manos y ejecutaba la parada. Desde ese punto, cruzaba el recorrido con los brazos mientras mantenía el cuerpo invertido hasta llegar a la meta. La dinámica de la prueba, tan exigente como espectacular, fue la que más comentarios generó entre los asistentes durante toda la jornada.

PUBLICIDAD

Lucy Campbell, considerada la mujer más en forma del Reino Unido, ganó la prueba

Una deportista hace equilibrio sobre sus manos en el suelo, delante de un cartel que dice Rogue Invitational y gradas con público
Las competidoras avanzan con el cuerpo elevado y los brazos como apoyo en Aberdeen (@rogueinvitational)

La vencedora fue Lucy Campbell, entrenadora de CrossFit a quien la comunidad fitness del Reino Unido coronó como la atleta más destacada del país en 2022. Su dominio técnico y físico le permitió imponerse ante el resto de las competidoras y consolidar su lugar como una de las figuras del fitness competitivo británico.

Las imágenes muestran a las participantes desplazándose sobre sus manos con las piernas extendidas hacia arriba, mientras el público alentaba desde las gradas. El video se difundió rápidamente y captó la atención de miles de personas fuera del estadio.

La secuencia completa —correr, apoyar las manos, invertir el cuerpo y avanzar en esa posición— demanda una combinación de fuerza en los hombros, equilibrio y coordinación que pocas disciplinas deportivas exigen de forma simultánea. Ese nivel de exigencia explica en parte la reacción inmediata del público presente.

PUBLICIDAD

El torneo reunió atletas de decenas de países y dejó millones en impacto económico

Una mujer con ropa deportiva gris camina sobre las manos con el cuerpo invertido y las piernas en el aire en una pista cubierta
La octava edición reúne atletas de decenas de países durante tres jornadas y deja como imagen destacada la victoria de Lucy Campbell en el desafío sobre palmas (@rogueinvitational)

El Rogue Invitational —campeonato anual de tres días organizado por Rogue Fitness que enfrenta a los mejores atletas del mundo en CrossFit y fuerza extrema, conocida internacionalmente como Strongman— celebró su octava edición en la ciudad escocesa. Fue el tercer año consecutivo en que el evento se realizó allí, algo poco habitual para una competencia que suele rotar de sede.

El torneo llegó a suelo escocés por primera vez en 2024, cuando atrajo visitantes de 39 países y generó un beneficio económico local estimado en £3,9 millones (unos USD 5,20 millones). Al año siguiente, los países representados crecieron a 40, y ambas ediciones acumularon unos 30.000 tickets vendidos, con un impacto combinado de £7 millones (unos USD 9,33 millones) para la región. La edición 2026 completó así una presencia de tres años que posicionó al noreste de Escocia como destino del fitness competitivo mundial.

La carrera de paradas de manos fue la prueba más llamativa del fin de semana

Una mujer con ropa deportiva sentada sobre una hielera negra frente a espectadores y una pista con líneas blancas
La competencia de tres días enfrenta especialistas de CrossFit y fuerza extrema (@rogueinvitational)

Entre los distintos eventos del programa, esa competencia captó la atención del público por ser una prueba poco habitual en torneos de este tipo, lo que explica también su repercusión posterior en redes sociales.

El P&J Live albergó las actividades los días 23, 24 y 25 de octubre. El recinto fue elegido por los organizadores como sede permanente durante tres años consecutivos, un período que los propios responsables calificaron como una “residencia” de largo aliento. Ese vínculo entre la ciudad y la competencia generó un flujo sostenido de visitantes internacionales que dinamizó la economía local.

El evento no confirmó si el torneo regresará a Aberdeen en 2027, por lo que la próxima sede del campeonato permanece incierta. Lo que sí quedó claro es que la prueba de paradas de manos fue una de las imágenes más recordadas de toda la competencia, y la que más circuló en redes sociales en los días posteriores al evento.

Temas Relacionados

FitnessEscociaCarreraCrossFitReino UnidoFuerzaCompetenciaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia de Finley, el perro que puede sostener seis pelotas de tenis al mismo tiempo

El golden retriever de Nueva York consiguió un récord Guinness en 2020 y, seis años después, un video compartido por la organización volvió a despertar el interés por su hazaña

La historia de Finley, el perro que puede sostener seis pelotas de tenis al mismo tiempo

Qué es el slowmorning, la tendencia que promete empezar el día sin presiones y mejor ánimo

En redes sociales, la etiqueta reúne más de 250 mil recomendaciones de rutinas matutinas, mientras expertos revelan cuánto tiempo hace falta dedicarle para notar resultados

Qué es el slowmorning, la tendencia que promete empezar el día sin presiones y mejor ánimo

El arquitecto secreto del K-pop: cómo Back Koo Young diseña los pasos que conquistan TikTok, forman identidades y unen a Corea con Argentina

Detrás de las coreografías más replicadas del mundo hay un proceso artesanal que pocos conocen. El coreógrafo jefe de 1 MILLION DANCE reveló sus métodos durante su primera visita a Buenos Aires, donde también dejó un veredicto sobre los bailarines locales

El arquitecto secreto del K-pop: cómo Back Koo Young diseña los pasos que conquistan TikTok, forman identidades y unen a Corea con Argentina

Le avisaron que había ganado una fortuna, creyó que se trataba de una estafa y bloqueó el número

Una mujer de Sídney cortó la llamada y eliminó el contacto del organizador del sorteo, que tuvo que recurrir a una radio y a un exjugador de rugby para convencerla de que el premio era real

Le avisaron que había ganado una fortuna, creyó que se trataba de una estafa y bloqueó el número

300 mil voluntarios, 60 equipos y 3 meses de trabajo: así es Build The Earth, la iniciativa que busca recrear cada rincón del planeta

Reconocida por Guinness World Records como el mayor proyecto del videojuego Minecraft, esta iniciativa nació en marzo de 2020 y ya organiza a su comunidad para replicar a escala ciudades, monumentos y paisajes reales

300 mil voluntarios, 60 equipos y 3 meses de trabajo: así es Build The Earth, la iniciativa que busca recrear cada rincón del planeta

DEPORTES

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

Los rumores de un triángulo amoroso entre dos figuras del tenis y una bailarina que desataron una interna en el equipo campeón de la Copa Davis

Una figura de España reveló el gesto de un jugador de la selección argentina que fue clave en el gol en la final del Mundial

La reflexión de la atleta que sufrió un accidente escatológico en un evento de Hyrox antes de volver a a competir: “He aprendido mucho de la situación”

Revelaron detalles detrás del “Balón de Oro de todos los tiempos” que Cristiano Ronaldo le ganó a Messi: la lupa sobre 5009 votos

TELESHOW

Jimena Barón habló sobre la salud de Daniel Osvaldo, quien recibió el alta médica tras una complicada internación: “Está mucho mejor”

Jimena Barón habló sobre la salud de Daniel Osvaldo, quien recibió el alta médica tras una complicada internación: “Está mucho mejor”

Murió Juan Marcelo, ícono de los 70 y voz del recordado dúo Juan y Juan

Mario Pergolini frenó su programa por un ruido en la tribuna y la explicación de la espectadora sorprendió a todos

El reencuentro de Georgina Barbarossa con su familia en Estados Unidos: postales otoñales, afectos y mucha emoción

Zaira Nara reveló el acuerdo que hizo con Jakob von Plessen para la reconciliación: “Esto no se toca”

INFOBAE AMÉRICA

“Yo concebí, escribí y revisé esta novela”: el escritor peruano que niega haber usado IA tras ganar un premio literario

“Yo concebí, escribí y revisé esta novela”: el escritor peruano que niega haber usado IA tras ganar un premio literario

Estuvo oculto durante diez años entre millones de estrellas y ahora podría convertirse en un planeta enano que se mueve más allá de Plutón

Estados Unidos extraditó a El Salvador a un hombre acusado de asesinar a su expareja y abandonar a su hijo menor de dos años

La brecha entre pensiones y canasta básica en Nicaragua: un desequilibrio que presiona al sistema previsional

Organismo electoral de Guatemala solicita al Congreso un presupuesto de USD 363 millones para los próximos comicios