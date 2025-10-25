Las historias sorprendentes de adultos mayores que rompieron récords y desafiaron el paso del tiempo

Historias de superación y pasión por nuevas actividades inspiran a distintas generaciones en todo el mundo (Guinness World Records)

La edad no fue un obstáculo para un grupo de personas mayores que, lejos de conformarse con los límites tradicionales, alcanzaron hazañas extraordinarias reconocidas por Guinness World Records.

Desde la gimnasia hasta el surf, pasando por el mundo de los videojuegos y los deportes extremos, estos protagonistas demuestran que la aventura, el deporte y la tecnología no tienen fecha de caducidad. Sus historias, certificadas por Guinness World Records, desafían los estereotipos sobre el envejecimiento activo y abren nuevas perspectivas sobre lo que significa perseguir sueños en la vejez.

El fenómeno de los adultos mayores que baten récords mundiales se consolidó en los últimos años, con ejemplos en Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, y Japón. Guinness World Records documentó cómo personas en sus ochenta, noventa e incluso más allá lograron marcas inéditas en disciplinas tan diversas como la gimnasia, el entretenimiento y la tecnología.

Este movimiento global refleja una tendencia creciente hacia la superación personal, donde la curiosidad y el deseo de explorar nuevos retos impulsan a los mayores a buscar actividades que les apasionen.

Johanna Quass: la gimnasta más longeva del mundo

Johanna Quass, reconocida como la gimnasta más longeva del mundo a los 86 años (Guinness World Records)

La edad no fue un límite para Johanna Quass, originaria de Alemania, quien en 2012 fue reconocida por Guinness World Records como la gimnasta más longeva del planeta.

A los 86 años, Quass participó en una competencia de gimnasia cuya rutina grabada por un espectador se difundió en internet y superó el millón de visualizaciones.

Este reconocimiento la llevó a presentarse en un programa televisivo en Italia, donde ejecutó una rutina de suelo y barra que consolidó su récord. Aunque se retiró de la competición, Quass inició la práctica de gimnasia a los 56 años, después de una carrera como profesora de educación física.

Según Guinness World Records, animó a otros a “encontrar el deporte adecuado y empezar, sea cual sea”.

Joanna Dodd: la croupier más longeva

En el área del entretenimiento, Joanna Dodd, de Estados Unidos, se convirtió en la croupier más longeva tras alcanzar los 79 años y 36 días mientras trabajaba en el Flamingo Casino de Las Vegas.

Joanna Dodd, croupier más longeva, con 79 años, en un casino de Las Vegas (Guinness World Records)

Su logro, certificado por Guinness World Records, superó el récord anterior por solo un día y demuestra la destreza y agudeza mental que puede mantenerse en la madurez.

Un croupier es la persona encargada de dirigir los juegos de mesa en un casino, como la ruleta, el póker o el blackjack. Es responsable de repartir las cartas, girar la ruleta, manejar las apuestas y garantizar que se cumplan las reglas del juego. Su función principal es asegurar el correcto desarrollo de la partida y la transparencia en el manejo de fichas y dinero.

Elizabeth Bromage y John Symmonds: hazañas en las alturas del wing walking

Elizabeth “Betty” Bromage, Wing walker más longeva, realizó acrobacias aéreas a los 93 años (Guinness World Records)

El Reino Unido fue escenario de hazañas aéreas protagonizadas por adultos mayores. Elizabeth “Betty” Bromage, a los 93 años y 145 días, obtuvo el título de wing walker más longeva tras realizar acrobacias sobre las alas de un avión en Rendcomb, Gloucestershire.

Motivada por un anuncio televisivo a los 87 años, Bromage, apoyada por su familia, utilizó su hazaña para recaudar fondos destinados a hospicios.

En la misma disciplina, John Symmonds, también británico, fue certificado como el wing walker más longevo a los 95 años y 138 días, superando en 18 días al anterior poseedor del título. Convertir el riesgo en una celebración de la vida es el espíritu que comparten ambos protagonistas.

Seiichi Sano: el surfista más longevo

En Japón, Seiichi Sano mostró que el océano tampoco entiende de edades. Nacido en 1933, dedicó medio siglo al negocio de la madera antes de buscar nuevas experiencias durante su jubilación.

Seiichi Sano, surfista más longevo, surfeó a los 89 años (Guinness World Records)

Luego de escalar el monte Fuji, un amigo lo invitó a probar el surf y tres días después ya estaba en el agua. Comenzó este deporte a los 80 años y celebró su 90º cumpleaños cabalgando olas. El 8 de julio de 2022, Guinness World Records lo reconoció como el surfista más longevo (hombre).

Más allá de aspiraciones profesionales, disfruta de contemplar el mar sobre la tabla y perfeccionar su salto de 180 grados. Sano destacó que su historia puede inspirar a otros a perseguir sus objetivos.

Yang Binglin: el streamer de videojuegos más longevo

La tecnología y el entretenimiento digital también cuentan con referentes entre los adultos mayores. Yang Binglin, apodado “Gamer Grandpa”, fue reconocido el 20 de agosto de 2025 como el streamer de videojuegos más longevo.

Yang Binglin, streamer de videojuegos más longevo, reconocido a los 85 años (Guinness World Records)

Tras una carrera dedicada a la investigación científica en perforación de gas y petróleo, Yang se jubiló en 1996 y buscó nuevas aficiones, hallando en el tenis de mesa y los videojuegos sus mayores entusiasmos.

Supera los 500 títulos en su colección y ha recibido consolas de última generación de seguidores y compañías. Con este récord, certificado por Guinness World Records, Yang demuestra que la integración en la cultura digital está al alcance de todas las edades.

Inspiración global y mensajes de superación

Este movimiento internacional de adultos mayores que baten récords refleja una tendencia creciente a la superación personal y la búsqueda de nuevas pasiones, sin importar la etapa de la vida. Guinness World Records documenta a diario cómo la curiosidad y el deseo de explorar impulsan a encontrar actividades que apasionan incluso en la vejez.

Los protagonistas no solo rompen marcas, también promueven mensajes que invitan a iniciar nuevas etapas. Johanna Quass recomienda buscar la propia motivación y perder el miedo a empezar sin importar cuándo; Yang Binglin subraya que la tecnología no distingue edades, y Seiichi Sano reafirma que atreverse a perseguir sueños en la vejez es posible para cualquiera.

Estas historias certificadas por Guinness World Records demuestran que nunca es tarde para desafiar los límites y descubrir nuevas pasiones.