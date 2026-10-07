El ventilador casero sin electricidad que es furor en las redes

Un creador de contenido presenta un tutorial sobre la fabricación de un objeto utilizando materiales reciclados. (Viendo y Aprendiendo)

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Un tutorial compartido en redes sociales mostró cómo fabricar un “ventilador de mano” con una botella de plástico y materiales de uso cotidiano. De acuerdo con el video viral, el mecanismo funciona sin electricidad ni baterías y utiliza una cuerda para hacer girar dos aspas de cartulina.

La propuesta fue difundida por el canal Viendo y Aprendiendo y se suma a los contenidos de reciclaje casero que circulan en plataformas de video. Según se observa en la grabación, el dispositivo requiere una botella de medio litro, una varilla —en el ejemplo, un pincho de madera—, unos 40 centímetros de cuerda y dos trozos de cartulina.

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Publicado el 4 de octubre de 2026, el video acumulaba más de 323.000 visualizaciones. El canal Viendo y Aprendiendo, que supera los 311.000 suscriptores, presenta el tutorial como una forma de construir un ventilador casero sin motor mediante el reciclaje de una botella plástica.

Tres perforaciones permiten montar el eje dentro de la botella

El montaje del dispositivo requiere tres perforaciones estratégicas en el envase para fijar el eje giratorio sobre el que se enrolla el cordón de tracción

El armado comienza con tres agujeros: uno en el tapón, otro en la parte media del envase y un tercero en la base. “Para hacer un ventilador con una botella de plástico, lo primero que vamos a hacer es coger con unos alicates un clavo o algo metálico y calentarlo para poder hacer un agujero”, explica el autor del video. Luego realiza las perforaciones en el envase.

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La varilla debe atravesar la botella de abajo hacia arriba y sobresalir por el tapón. Antes de colocarla, se pasa la cuerda por el orificio central; uno de sus extremos se anuda alrededor de la varilla para que quede dentro del recipiente. Al ajustar las piezas, el creador advierte que hay que “hacer fuerza para introducirlo poco a poco” hasta que el eje quede firme.

El uso de objetos calientes y herramientas cortantes requiere la supervisión de una persona adulta, especialmente si la actividad se realiza con niños.

Con una botella plástica, una varilla y aspas de cartulina, el diseño casero utiliza un sistema de cuerda para generar aire de forma manual sin requerir baterías.

La cuerda enrollada hace girar las aspas de cartulina

De acuerdo con el video, con el tapón cerrado se colocan dos piezas de cartulina perforadas sobre el extremo superior de la varilla, en forma de cruz. Luego se enrolla la cuerda alrededor del eje y se hace un nudo en el extremo exterior para facilitar el agarre.

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Al tirar de ese cordón, la varilla gira y mueve las aspas. El resultado es un ventilador manual de alcance limitado, pensado como una manualidad y no como reemplazo de un ventilador eléctrico.

El tutorial ganó circulación en redes por resolver el mecanismo con elementos reutilizables y accesibles. De acuerdo con el video viral, el giro se produce al tirar de la cuerda enrollada sobre la varilla, sin requerir pilas ni conexión eléctrica.

El tutorial compartido en plataformas digitales acumuló cientos de miles de reproducciones por mostrar una solución artesanal ante posibles cortes de energía

En los comentarios, varios usuarios señalaron posibles usos del ventilador manual. Algunos destacaron que puede servir para enseñar a niños curiosos, mientras otros sugirieron que sería útil ante cortes de luz. También hubo observaciones sobre el esfuerzo necesario para accionarlo: “se me cansaría la mano”, escribió una usuaria. José Ángel Llamas de la Fuente, quien presenta el video, respondió que la idea apunta a contar con “algo a mano” en situaciones de emergencia.

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