Un hombre de 87 años hizo historia al romper un récord mundial en kitesurf

El estadounidense Rick Brackins alcanzó un reconocimiento internacional al validar oficialmente su hazaña deportiva. Su caso pone en foco cómo la constancia, el movimiento y la motivación pueden sostenerse incluso en edades avanzadas

Rick Brackins, de 87 años,
Rick Brackins, de 87 años, fue confirmado por Guinness World Records como el hombre más longevo en practicar kitesurf en el mundo (Guinness World Records)

Rick Brackins, con 87 años, fue reconocido oficialmente por Guinness World Records como el hombre más longevo en practicar kitesurf. El reconocimiento lo mostró a este bisabuelo de Tampa, Florida, como protagonista de una imagen viral, alguien capaz de desafiar las olas a una edad en la que la mayoría ya dejó la actividad física.

El inicio de una pasión y una historia familiar única

Guinness World Records resalta que Brackins descubrió el kitesurf durante un viaje en 2006 a Cabarete, República Dominicana. En esa playa, tras ver a otros practicando el deporte, decidió probar y desde entonces no abandonó la disciplina.

El mar se convirtió en su gimnasio habitual y sumó más de 17 años de dedicación a esta actividad. Inició su aventura a los 70 años, buscando una forma de cuidar su salud física de manera entretenida y exigente.

El abuelo Rick Brackins inició
El abuelo Rick Brackins inició el kitesurf a los 70 años y lleva más de 17 años de compromiso con este deporte extremo (Guinness World Records)

La historia familiar de Brackins alcanzó notoriedad global tras ser fotografiado practicando kitesurf junto a su hijo Kenneth y su nieta Kinley. Según Guinness World Records, no existen registros previos de tres generaciones compartiendo este deporte simultáneamente en el agua.

Un referente que inspira más allá de la playa

El efecto Brackins trasciende el ámbito familiar. “Las personas se sorprenden de que siga haciendo kitesurf”, explicó Kenneth Brackins al medio que certifica el récord. El impacto visual de un hombre mayor manteniéndose activo genera admiración entre quienes observan su destreza en la playa.

Varios visitantes reconocen el impulso inspirador de Rick: la imagen del abuelo practicando el deporte anima a otros a replantear las barreras sobre la edad y a considerar las clases de kitesurf, aunque antes lo vieran imposible.

Una imagen viral muestra a
Una imagen viral muestra a tres generaciones de la familia Brackins realizando kitesurf juntos, hito único reconocido por Guinness World Records (Guinness World Records)

Rick Brackins también practica buceo y pesca submarina, ampliando el perfil de longevidad activa que lo convierte en referente. Actualmente comparte su día a día con tres hijos, cuatro nietos y cuatro bisnietos, transmitiendo su entusiasmo deportivo de generación en generación.

De acuerdo con Guinness World Records, Brackins supera en 10 años a la mujer de mayor edad reconocida en kitesurf, Susan Frieder, quien practicó este deporte con 77 años y 188 días. En el surf, el título de hombre más longevo lo ostenta Seiichi Sano, de Japón, con 88 años y 288 días, mientras que el récord femenino permanece vacante.

