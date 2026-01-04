Virales

Intentó reconocer a los personajes de "Stranger Things" y sus errores se viralizaron en TikTok

El desafío familiar desató risas y comentarios en redes sociales, luego de que un hombre rebautizara a los protagonistas de la serie con nombres inesperados y graciosos

El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @ailen.ts)

Una dinámica familiar se volvió tendencia en TikTok luego de que la usuaria @ailen.ts desafiara a su padre a identificar a los personajes de Stranger Things. El resultado fue un video viral cargado de respuestas inesperadas y errores graciosos que llamó la atención de miles de personas en la plataforma.

El padre intentó asociar los rostros de la serie con sus nombres. Sin embargo, cometió varios errores que generaron risas tanto en su hija como en la audiencia digital.

Entre los ejemplos más comentados, llamó “Dormegón” al temido Demogorgón y confundió a Will Byers con “Mark”. También nombró “Monchi” a Lucas Sinclair y rebautizó a Dustin Henderson como “El Tano”.

Asimismo, Steve Harrington fue identificado como “Kikillo”, Jonathan quedó como “Falopio”, Joyce Byers pasó a llamarse “Rosalía” y Eddie Munson fue mencionado como “El joven manos de tijera”.

A pesar de los equívocos, el padre logró reconocer correctamente a Eleven, Nancy (con ayuda de fondo de su hija), Vecna y Henry.

Eleven es una de las
Eleven es una de las protagonistas destacadas de la serie de Netflix (Captura: Netflix)

En un momento, la hija señaló que su papá “se angustiaba” durante una mala seguidilla durante el reto, lo que sumó espontaneidad y humor a la situación familiar. “Tal cual pa”, remató la creadora del video en la descripción.

El clip acumuló más de 800.000 visualizaciones y cerca de 130.000 me gusta en TikTok. En tanto, miles de usuarion dejaron comentarios de todo tipo en la publicación.

“Ya sabemos cual es su favorito”, “Cómo olvidar cuando Falopio salvo a Kikillo”, “Robin tenía el nombe escrito en la ropa”, “El Monchi y el Tano, los argentinizaba”, “Podrían ser los nombres de la versión española” y “Todos extrañamos al joven manos de tijera”, son algunos de los mensajes en la publicación.

