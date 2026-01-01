Entretenimiento

La reacción de los fans de Stranger Things al final definitivo de la serie

El cierre de la serie coincidió con fallas en la plataforma de streaming y un debate intenso entre los fans

Netflix comparte el último adelanto del episodio final de Stranger Things

Stranger Things, una de las series más populares de la última década, estrenó su desenlace definitivo luego de una semana de ansiosa espera tras el lanzamiento del volumen 2 de la temporada 5.

El capítulo final, títulado “Este lado”, se activó en la plataforma en la víspera de Año Nuevo. Como ya había sucedido en los volúmenes anteriores, la gran cantidad de usuarios conectados provocó que Netflix colapse temporalemente.

El capítulo, que iba a revelar el destino de todos los personajes principales tras la batalla final contra Vecna, generó tal volumen de reproducciones simultáneas que los servidores no resistieron la demanda.

En lugar del esperado final, muchos usuarios se encontraron con un mensaje de error que decía: “Algo salió mal. Lo sentimos, estamos teniendo problemas con tu solicitud”.

El percance se difundió rápidamente en X, con mensajes de frustración de fans en todo el mundo.

El episodio final de Stranger
El episodio final de Stranger Things 5 provocó una avalancha de espectadores que colapsó Netflix (Créditos: Netflix)

“Despertarme a las 2 a. m. solo para ver cómo Netflix se cae, una locura irreal con el final de Stranger Things, escribió un usuario decepcionado.

Otro adjuntó un famoso gif de Peter Griffin destruyendo su televisor para expresar su enojo. “NETFLIX SE CAE JUSTO CUANDO DAN LA 1 A. M., OBVIO QUE SÍ”, citó el Daily Mail.

Varios usuarios también escribieron que no les sorprendía lo ocurrido pues la incidencia también se registró en estrenos anteriores de la propia serie sci-fi.

Un final que ha dividido a su público

Advertencia de spoilers sobre el episodio 5x08 The Rightside Up

Más allá del caos técnico, el contenido del episodio final también sacudió las redes sociales. Stranger Things llegó a su fin tras casi una década en pantalla y cinco temporadas, con una conclusión que, según Independent UK, generó reacciones “salvajemente polarizadas”.

El último capítulo mostró la
El último capítulo mostró la derrota definitiva de Vecna, el villano central de la serie interpretado por Jamie Campbell Bower. (Créditos: Netflix)

En el capítulo, los héroes de Hawkins logran derrotar definitivamente a Vecna (Jamie Campbell Bower) gracias a los poderes de Eleven (Millie Bobby Brown) y Will Byers (Noah Schnapp). Joyce corta la cabeza del villano, mientras Hopper y Murray destruyen el puente interdimensional hacia el Upside Down.

El enigma que la serie deja abierto es el aparente sacrificio de Eleven, quien se desvanece en el mundo alterno cuando este agujero de gusano empieza a colapsar. No obstante, con buena parte del episodio aún por delante, la historia da un salto temporal hasta 1989 y muestra qué fue de los personajes sobrevivientes: Joyce y Hopper se comprometen, los jóvenes toman caminos separados y la vida en Hawkins intenta recomponerse tras años de trauma.

En una de las escenas finales, Mike asegura que Eleven fingió su muerte y logró escapar con ayuda de su hermana herida. “Yo elijo creer que es verdad”, dice el personaje, una frase que se convirtió en eje de debate entre los fans.

Interpelado por el portal Tudum, el cocreador Ross Duffer, dejó la puerta abierta a libres interpretaciones al señalar que Eleven “vive en sus corazones, sea eso real o no”.

La escena final dejó abierto
La escena final dejó abierto el destino de Eleven, según confirmaron declaraciones posteriores del cocreador Ross Duffer.(Netflix)

Con todo eso sobre la mesa, hubo quienes disfrutaron las decisiones argumentales sobre los personajes; pero otros fans también lanzaron críticas por algunos agujeros de la trama, como el hecho de que Will no saliese afectado tras la derrota de Vecna y el Mindflyer a pesar de su conexión mental.

“Villano principal eliminado a mitad del episodio, nadie importante murió, sin explicación del origen de Henry Creel y solo un salto temporal de 18 meses. Fue el final más estúpido que he visto”, dijo un seguidor citado por Independent UK.

Otro fan también cuestionó la estructura del capítulo. “El mayor error fue que casi 50 minutos fueran solo un epílogo; podrían haber usado al menos 30 de esos minutos para mejorar las escenas de pelea”, escribió un usuario.

Sin embargo, no todo fue rechazo. Algunos fans defendieron el cierre de la historia y se mostraron satisfechos con el tono emocional del final.

“¿Soy el único que disfrutó el final de Stranger Things?”, preguntó un usuario, mientras otro ironizó: “Yo siendo feliz con el final de Stranger Things y entrando a Twitter para ver a todos quejándose”.

Las cinco temporadas de la serie creada por los hermanos Duffer ya están disponibles para streaming en Netflix.

Stranger Things Netflix Series Millie Bobby Brown Noah Schnapp Entretenimiento

