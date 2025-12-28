Virales

Pidió un viaje desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro por una app y la respuesta del conductor sorprendió

Un joven ingresó un trayecto internacional en una aplicación de transporte y la tarifa que arrojó el sistema llamó la atención de los usuarios. Asimismo, la reacción del chofer despertó risas y comentarios

Guardar
El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @lautty_ayalaa)

Un pedido fuera de lo común captó la atención de los usuarios de aplicaciones de transporte y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Un joven de Exaltación de la Cruz ingresó en una plataforma de viajes un trayecto inusual: nada menos que un traslado hasta Río de Janeiro.

La distancia extrema del recorrido y la simple posibilidad de solicitarlo a través de una app despertaron curiosidad y sorpresa entre quienes se toparon con la historia.

Al cargar el destino, el sistema arrojó cifras que llamaron la atención de inmediato. Para una modalidad estándar, el monto superaba ampliamente el millón y medio de pesos, mientras que una opción más rápida elevaba aún más el costo total del viaje.

Las capturas de pantalla del pedido comenzaron a circular en TikTok, donde el caso se transformó en tema de conversación y acumuló miles de visualizaciones en pocas horas.

El pedido de un viaje
El pedido de un viaje internacional a través de una app de transporte desató sorpresa, humor y miles de reacciones en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación tomó un tono inesperado cuando el conductor asignado al viaje decidió responder de una manera poco habitual. Lejos de rechazar el trayecto por su extensión, envió un breve mensaje de audio al solicitante con una frase que descolocó a los usuarios y desató risas: “¿Y? ¿Nos vamos a Río de Janeiro o no?”. El comentario, espontáneo y directo, se volvió uno de los puntos más compartidos del episodio.

A partir de ese intercambio, los comentarios y reacciones no tardaron en multiplicarse. Miles de personas expresaron incredulidad ante la idea de recorrer semejante distancia en un servicio pensado para trayectos urbanos, mientras otros celebraron el ingenio del chofer y el tono humorístico del cruce.

“Unas ganas de ir tenía”, “Jugaste con sus sentimientos”, “Hay que ver cuanto le queda limpio al conductor pero es re negocio”, “Lo dejaste con las ganas” y “el tono con el que lo dice”, son algunos de los mensajes en la publicación del joven.

Temas Relacionados

Aplicaciones de transporteViajes largos en appsExaltación de la CruzRío de JaneiroTikTokViral en redes socialesViralesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Una confusión en una carta a Papá Noel terminó con una sandwichera y un video viral

Una niña pidió un juguete, pero un error al interpretar su letra derivó en un regalo inesperado. El momento fue grabado, se viralizó en redes sociales y despertó risas, empatía y recuerdos de malentendidos similares durante las fiestas

Una confusión en una carta

Intentó bailar en un aro de básquet en una fiesta en Filipinas y el poste se rompió

El accidente ocurrió durante una celebración barrial. El episodio, grabado por los asistentes, se viralizó en redes sociales

Intentó bailar en un aro

La contundente respuesta de una docente a un comentario en redes que critica las vacaciones y la agenda escolar

La viralidad del video da pie a una discusión ampliada sobre la organización del tiempo de descanso infantil y los desafíos familiares durante el receso

La contundente respuesta de una

El Grinch irrumpió en una celebración familiar de Navidad y el video conquistó las redes sociales

La grabación muestra cómo un hombre disfrazado apareció justo cuando estaban por abrir los regalos en familia, generando una reacción inmediata entre los niños, quienes provocaron una “batalla campal” para evitar que se llevara los obsequios

El Grinch irrumpió en una

Presentó a su novio y la familia lo recibió con una inesperada broma que se volvió viral

El encuentro se caracterizó por un ritual que desconcertó al invitado, quien se mostró incómodo y asombrado frente a los anfitriones. En las redes celebraron la idea de la familia de la joven

Presentó a su novio y
DEPORTES
Cuándo volvería Colapinto a Europa

Cuándo volvería Colapinto a Europa y cómo será su plan de trabajo con Alpine para la temporada 2026 de la F1

La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono de cara al mercado de pases

“Fuera de la realidad”: las exigencias de Filipe Luís para renovar con Flamengo que llevaron la negociación al borde del colapso

Santiago Sosa mostró las secuelas en su rostro tras la operación por la grave fractura que sufrió durante un partido

“¡Tremenda mano!“: el impactante KO de Bamba Niang, el boxeador senegalés que es vendedor ambulante y quiere pelear por Argentina

TELESHOW
Sol, piscina y afecto: Marcelo

Sol, piscina y afecto: Marcelo Tinelli y Juanita mostraron el fuerte vínculo que los une en una jornada de relax

Beto Casella recordó cuando hizo llorar a Yanina Latorre al aire del programa de Mirtha Legrand: “Ni fu ni fa”

Murió Ricardo “Chiqui” Pereyra, la voz emblemática del tango argentino

Pancho Dotto presenta el lujoso auto que es atracción en Punta del Este: “Todos quieren sacarse fotos con él”

Las mejores bodas del 2025: del íntimo civil de Andrés Calamaro a la fiesta inspirada en hadas de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio reveló que la

Un estudio reveló que la vacuna de ARN mensajero contra la gripe tiene mayor eficacia que la convencional en adultos sanos

La desconocida pintura de Picasso que marcó un antes y después en la obra del pintor

El espectacular momento en que el volcán Etna entra en erupción

El OIEA logró un alto el fuego local para restaurar la electricidad en la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

Implementan bloqueo por geolocalización para prevenir ventas no autorizadas de chips móviles