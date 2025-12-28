Pidió un viaje desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro por una app y la respuesta del conductor sorprendió

El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @lautty_ayalaa)

Un pedido fuera de lo común captó la atención de los usuarios de aplicaciones de transporte y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Un joven de Exaltación de la Cruz ingresó en una plataforma de viajes un trayecto inusual: nada menos que un traslado hasta Río de Janeiro.

La distancia extrema del recorrido y la simple posibilidad de solicitarlo a través de una app despertaron curiosidad y sorpresa entre quienes se toparon con la historia.

Al cargar el destino, el sistema arrojó cifras que llamaron la atención de inmediato. Para una modalidad estándar, el monto superaba ampliamente el millón y medio de pesos, mientras que una opción más rápida elevaba aún más el costo total del viaje.

Las capturas de pantalla del pedido comenzaron a circular en TikTok, donde el caso se transformó en tema de conversación y acumuló miles de visualizaciones en pocas horas.

El pedido de un viaje internacional a través de una app de transporte desató sorpresa, humor y miles de reacciones en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación tomó un tono inesperado cuando el conductor asignado al viaje decidió responder de una manera poco habitual. Lejos de rechazar el trayecto por su extensión, envió un breve mensaje de audio al solicitante con una frase que descolocó a los usuarios y desató risas: “¿Y? ¿Nos vamos a Río de Janeiro o no?”. El comentario, espontáneo y directo, se volvió uno de los puntos más compartidos del episodio.

A partir de ese intercambio, los comentarios y reacciones no tardaron en multiplicarse. Miles de personas expresaron incredulidad ante la idea de recorrer semejante distancia en un servicio pensado para trayectos urbanos, mientras otros celebraron el ingenio del chofer y el tono humorístico del cruce.

“Unas ganas de ir tenía”, “Jugaste con sus sentimientos”, “Hay que ver cuanto le queda limpio al conductor pero es re negocio”, “Lo dejaste con las ganas” y “el tono con el que lo dice”, son algunos de los mensajes en la publicación del joven.