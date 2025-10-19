Usó las edades de sus nietos para jugar a la lotería y ganó USD 50.000: “Solo quería probar suerte”

John Lang, abuelo de Maryland, ganó USD 50.000 en la lotería usando las edades de sus nietos (Imagen Ilustrativa Infobae)

John Lang, un hombre de Essex, Maryland, Estados Unidos, ganó el premio principal de USD 50.000 en el sorteo Bonus Match 5 después de seleccionar sus números inspirándose en las edades de sus nietos.

El hecho ocurrió en Baltimore County. Lang había interrumpido su participación habitual en la lotería durante un mes, pero decidió regresar para probar suerte. Al día siguiente, volvió al local para verificar los resultados de su boleto.

De acuerdo con información oficial proporcionada por la Maryland Lottery, Lang coincidió con los cinco números necesarios para obtener el premio mayor. Explicó a las autoridades que suele jugar con distintas combinaciones y que en esta ocasión apostó por las edades exactas de sus nietos, las cuales actualiza tras cada cumpleaños.

Los empleados de la tienda lo notificaron del premio con una frase contundente: “Señor John, acaba de ganar USD 50.000”, relató Lang ante los funcionarios de la lotería. El ganador expresó que planea destinar parte del dinero a reformas en su casa y ahorrar el resto para el futuro.

Otro caso de casualidad y éxito

Según People, el caso de Lang no fue el único reciente en Maryland. Otro hombre, quien solicitó mantener su identidad en reserva, ganó USD 200.000 tras elegir una secuencia de números observada en la matrícula de un camión, la cual vio mientras esperaba en un semáforo.

El número “19363” llamó su atención y lo llevó a efectuar cuatro apuestas directas de un dólar y cuatro apuestas boxeadas de un dólar cada una, correspondientes a los sorteos nocturno y de mediodía del seis y siete de agosto.

El segundo ganador, residente de St. Mary’s County, se percató de su premio al revisar los resultados tras el sorteo de mediodía, experiencia que le provocó una emoción intensa.

De acuerdo con sus propias palabras ante los funcionarios de la lotería estatal, afirmó: “Me faltaba el aire. Estaba tan feliz”. El hombre, próximo a la jubilación, no reveló intenciones de realizar cambios sustanciales en su vida a raíz del premio, según lo recogido por la Maryland Lottery.

El comunicado oficial emitido el 14 de octubre por la organización estatal de la lotería, tanto la tienda donde Lang adquirió su boleto como los establecimientos en los que se realizan las apuestas, forman parte del mecanismo habitual que permite a los residentes acceder a este tipo de juegos.

Las normas del Bonus Match 5 establecen que el participante debe elegir una combinación de cinco números; el premio principal se asigna a quienes logran la coincidencia exacta.

La historia de John Lang evidencia una tendencia entre algunos jugadores, que optan por seleccionar números con algún significado personal, como fechas familiares, aniversarios o edades de seres queridos.

Según datos brindados por la Maryland Lottery, los participantes suelen elegir entre combinaciones personales y secuencias aleatorias, aunque las probabilidades de obtener el premio principal se mantienen fijas para todos los boletos vendidos.

Por su parte, el ganador anónimo promovió una selección aleatoria de números, motivado únicamente por un detalle casual del entorno. Como confirmaron fuentes de la organización estatal, ambas estrategias conducen al mismo resultado: la selección correcta y oportuna de una línea de números, la cual se traduce en la obtención del premio correspondiente.

Fuentes consultadas por People destacaron la regularidad con la que surgen historias de ganadores que atribuyen su elección a rituales, ocurrencias fortuitas o la tradición familiar. Según las estadísticas oficiales del estado de Maryland, los premios de suma significativa suelen tener un impacto inmediato en la vida de los beneficiarios, aunque la mayoría de ellos elige no realizar declaraciones públicas extensas.