Virales

Rosalía populariza el término “volcel” y redefine su vida sentimental con una declaración viral

La espontaneidad de la artista en una entrevista desató un intenso debate en redes sociales sobre privacidad y vínculos amorosos

Guardar
El video generó debate en las redes sociales (X: @RosaliaInfo_ES)

Una reciente entrevista de Rosalía en el pódcast Radio Noia ha generado un notable revuelo en redes sociales, después de que la artista sorprendiera al público con una respuesta inesperada sobre su vida sentimental.

Durante la conversación, la cantante acuñó el término "volcel" para describir su situación actual y pidió de forma directa que no se le atribuyan relaciones por aparecer en público con hombres, un momento que rápidamente se volvió viral.

El episodio, grabado en un ambiente relajado y poco convencional, mostró a Rosalía recostada en la cama, en una actitud desenfadada y entre risas. La periodista Mar Valleverdú, encargada de la entrevista, abordó a la artista con la clásica pregunta sobre su “crush” actual, una cuestión que suele incomodar a la cantante.

Ante la consulta, Rosalía reaccionó con una mezcla de sorpresa y humor: “¡Oh, por favor! ¡Mar! ¡Mira!”, exclamó, dejando ver su molestia ante el tema. Valleverdú, lejos de evitar la tensión, explicó en tono jocoso que había revisado entrevistas anteriores y sabía que esa era la única pregunta que la cantante prefería evitar, lo que añadió un matiz de complicidad a la escena.

En una entrevista distendida, Rosalía
En una entrevista distendida, Rosalía sorprendió al declararse "volcel" y pidió que no se le atribuyan noviazgos por aparecer con hombres (Créditos: Instagram/Rosalía)

Frente a la insistencia, la artista decidió zanjar el asunto con una declaración contundente: “La pregunta de quién es tu crush... Mira, es que ya no tenemos espacio para crushes. Quiero que quede bien claro que ya no hacemos espacio por crushes”, afirmó, dejando claro su desinterés por ese tipo de vínculos en este momento.

En medio de la charla, Rosalía sorprendió al usar el término “volcel” y aclaró entre risas: “Ahora mismo estoy single, ¡volcel! Celibato voluntario".

Aprovechando el momento, la cantante se dirigió tanto a la prensa como al público para pedir que no se le atribuyan relaciones sentimentales por el simple hecho de aparecer con hombres en público. “O sea que si me veis con algún individuo por la calle, un individuo masculino, por favor, no me lo atribuyais como mi novio. No es mi novio, ¿de acuerdo? Hasta aquí he dicho”, sentenció.

El vídeo, compartido por la cuenta @RosaliaInfo_ES, tuvo repercusión y refleja el alcance y la capacidad de la artista para generar debate en las redes sociales.

Temas Relacionados

RosalíaVolcelCelibato voluntarioRumores sentimentalesViralesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Usó las edades de sus nietos para jugar a la lotería y ganó USD 50.000: “Solo quería probar suerte”

John Lang, un abuelo de Maryland, recuperó su rutina de apostar tras un mes sin jugar y terminó llevándose el premio mayor del Bonus Match 5 gracias a una combinación inspirada en su familia

Usó las edades de sus

“Dating fatigue”, el fenómeno del agotamiento en las citas que encontró eco en un relato de TikTok

Cada vez más jóvenes expresan sentirse cansados de la presión por encontrar pareja. El caso compartido refleja cómo este término impulsa a priorizar la amistad y el autocuidado frente a la frustración amorosa

“Dating fatigue”, el fenómeno del

TikTok y la IA protagonizan una tendencia que desata temor y movilizaciones policiales en Estados Unidos y Reino Unido

Imágenes manipuladas circulan en las redes sociales, generando alarma entre familiares y amigos, mientras las autoridades advierten sobre los riesgos de estas bromas digitales

TikTok y la IA protagonizan

Ralphie, el cocker spaniel que enterneció a las redes y se volvió viral

El perro británico es furor en redes sociales por su rostro dividido en dos colores, resultado de una rara condición genética que lo hace único entre millones de ejemplares de su raza

Ralphie, el cocker spaniel que

Se acercó para abrazar a una pareja durante su “revelación de género” y una invitada lo sacó de los pelos

Una fiesta de revelación en un club campestre se volvió viral cuando una mujer sacó a un hombre del encuadre abruptamente, generando risas y aprobación en las redes sociales

Se acercó para abrazar a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las claves para el bienestar

Las claves para el bienestar de Charlotte Chopin, la mujer que enseña yoga a los 102 años

Un estudio revela por qué el océano Antártico es crucial para absorber emisiones de carbono

Quién era el investigador argentino del Conicet que apareció muerto en una ciudad de Alemania

De blazers a cortes definidos, cómo el “power dressing” se impone en el estilo de celebridades y royals

Santa Fe: sufrió un ACV mientras trabajaba en una rotisería y un vecino lo rescató en medio de un incendio

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky se mostró dispuesto a

Zelensky se mostró dispuesto a dialogar con Trump y Putin en Budapest para discutir el futuro de Ucrania: “Estoy listo”

Israel reanudó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras confirmar el cese de los combates con Hamas

Un soldado norcoreano desertó y cruzó la peligrosa frontera hacia el sur: ahora está bajo custodia de Seúl

La ONU denunció el secuestro del jefe de UNICEF en Yemen junto a otros 19 empleados tras una redada de los rebeldes hutíes

Dos murales dedicados al cardenal Pizzaballa y a la familia Bibas fueron vandalizados en Milán en medio de tensiones por Gaza

TELESHOW
Julián Weich cuenta cómo cambió

Julián Weich cuenta cómo cambió su vida: “Un día reuní a mis hijos para pedirles perdón”

Julián Weich cuenta cómo cambió su vida: “Un día reuní a mis hijos para pedirles perdón”

Mercedes Morán recordó con un conmovedor homenaje a Mariano Castro, el padre de su nieto León

Emmanuel Horvilleur: una noche épica de reencuentros y sorpresas

El romántico video que Michael Bublé le dedicó a Luisana Lopilato: paseos en Roma, pesca en el mar y bailes en la cocina