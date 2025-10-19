Rosalía populariza el término “volcel” y redefine su vida sentimental con una declaración viral

El video generó debate en las redes sociales (X: @RosaliaInfo_ES)

Una reciente entrevista de Rosalía en el pódcast Radio Noia ha generado un notable revuelo en redes sociales, después de que la artista sorprendiera al público con una respuesta inesperada sobre su vida sentimental.

Durante la conversación, la cantante acuñó el término "volcel" para describir su situación actual y pidió de forma directa que no se le atribuyan relaciones por aparecer en público con hombres, un momento que rápidamente se volvió viral.

El episodio, grabado en un ambiente relajado y poco convencional, mostró a Rosalía recostada en la cama, en una actitud desenfadada y entre risas. La periodista Mar Valleverdú, encargada de la entrevista, abordó a la artista con la clásica pregunta sobre su “crush” actual, una cuestión que suele incomodar a la cantante.

Ante la consulta, Rosalía reaccionó con una mezcla de sorpresa y humor: “¡Oh, por favor! ¡Mar! ¡Mira!”, exclamó, dejando ver su molestia ante el tema. Valleverdú, lejos de evitar la tensión, explicó en tono jocoso que había revisado entrevistas anteriores y sabía que esa era la única pregunta que la cantante prefería evitar, lo que añadió un matiz de complicidad a la escena.

En una entrevista distendida, Rosalía sorprendió al declararse "volcel" y pidió que no se le atribuyan noviazgos por aparecer con hombres (Créditos: Instagram/Rosalía)

Frente a la insistencia, la artista decidió zanjar el asunto con una declaración contundente: “La pregunta de quién es tu crush... Mira, es que ya no tenemos espacio para crushes. Quiero que quede bien claro que ya no hacemos espacio por crushes”, afirmó, dejando claro su desinterés por ese tipo de vínculos en este momento.

En medio de la charla, Rosalía sorprendió al usar el término “volcel” y aclaró entre risas: “Ahora mismo estoy single, ¡volcel! Celibato voluntario".

Aprovechando el momento, la cantante se dirigió tanto a la prensa como al público para pedir que no se le atribuyan relaciones sentimentales por el simple hecho de aparecer con hombres en público. “O sea que si me veis con algún individuo por la calle, un individuo masculino, por favor, no me lo atribuyais como mi novio. No es mi novio, ¿de acuerdo? Hasta aquí he dicho”, sentenció.

El vídeo, compartido por la cuenta @RosaliaInfo_ES, tuvo repercusión y refleja el alcance y la capacidad de la artista para generar debate en las redes sociales.