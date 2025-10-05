El episodio inesperado en el show de Luck Ra en Vélez: un grupo improvisó una clase de zumba en pleno campo

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @misabater)

Luck Ra reventó este sábado el estadio de Vélez Sarsfield con más de 40 mil fanáticos que agotaron las entradas. Entre cuarteto, cumbia y una euforia imparable, el show se convirtió en una verdadera fiesta popular. Y en medio de esa marea de música y baile, ocurrió una escena tan inesperada como inolvidable: un grupo de mujeres improvisó una clase de zumba en pleno campo.

La escena no quedó ahí: una espectadora registró el episodio con su celular y la subió a TikTok. En cuestión de horas, el video se volvió viral y trascendió el concierto.

El clip, publicado por la usuaria identificada como @misabater, muestra a las mujeres bailando con soltura y alegría, generando un ambiente festivo que contagió a quienes las rodeaban. La grabación no solo documentó un momento espontáneo, sino que también reflejó la capacidad de los conciertos para convertirse en espacios de expresión colectiva y celebración.

Luck Ra hizo vibrar a más de 40 mil personas en Vélez con un show cargado de cuarteto, cumbia y emociones inolvidables

“De grande quiero ser como ellas”, escribió la creadora del video en la publicación. Su comentario reflejó lo que muchos usuarios pensaron al ver la espontaneidad y alegría del grupo, que no dudó en convertir un show multitudinario en un auténtico espacio de diversión compartida.

El clip acumuló cerca de 400.000 visualizaciones y sumó alrededor de 71.000 “me gusta” en TikTok, consolidándose como uno de los contenidos más comentados relacionados con el evento. Asimismo, cientos de usuarios dejaron sus opiniones en referencia a la vitalidad y el carisma de las bailarinas.

“Son una banda, cómo hicieron para organizarse. Son geniales”, “La señora de las antenitas, la amo”, “Uno de los fandoms más sanos”, “Este grupo de mujeres solo contagia alegría” y “Son hermosas y la gente le hizo el espacio”, son algunos de los mensajes.

Más allá de la música, la jornada quedó marcada por la viralización de este gesto espontáneo, que evidenció cómo las plataformas digitales potencian la difusión de momentos auténticos y festivos surgidos en grandes eventos.

Un show histórico con invitados de lujo

La lista de invitados fue uno de los puntos más altos de la noche. Primero apareció Eugenia Quevedo, con un look total black, para cantar “Ojalá” y “Qué idiota”. Luego, sin demasiados anuncios, irrumpió Nicki Nicole con “Doctor”, desatando la locura de las más jóvenes.

La seguidilla no se detuvo: Rusherking subió para “Quiero creer” y los músicos de La Bersuit se sumaron con “Toco y me voy”. Entre cada colaboración, Luck Ra no ocultaba su emoción: “Pensé que no iba a llenar el patio de mi casa, no puedo más… a ver el grito de Vélez”, lanzó incrédulo.

El espectáculo también tuvo momentos de puro showman. En un gesto cargado de simbolismo, un vaso gigante de fernet emergió desde el campo y lo acompañó en un viaje musical a su Córdoba natal.

Entre esos homenajes, sorprendió al trasladarse a un escenario alternativo con un piano blanco para interpretar “Fue culpa tuya” junto a Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar.

El desfile de figuras no se detuvo. Joaquín Levington aportó humor con “Yo no me quiero casar, ¿y usted?”, mientras que Miranda! encendió la cancha con “Tu misterioso alguien”.

Hacia el final, las últimas sorpresas llegaron de la mano de Lola Índigo y Yami Safdie, que interpretó con él “En otra vida” y “Sí sabes contar” en honor a Los Ángeles Azules.