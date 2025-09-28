Teleshow

La reacción de Nicki Nicole cuando la habitación de su hotel en Brasil fue invadida por monos

La cantante rosarina compartió con humor el particular momento en redes, donde los curiosos animales se adueñaron de su balcón previo a su participación en el Floripa El Festival

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Nicki Nicole mostró la inesperada visita que recibió en su habitación por parte de unos monos en Brasil (Instagram)

Nicki Nicole eligió Brasil para sumar una nueva parada internacional a su vertiginosa carrera y terminó viviendo una de las experiencias más insólitas y divertidas de su agenda de viajes. Este fin de semana, la artista rosarina viajó por primera vez a tierras brasileñas para presentarse en el Floripa El Festival, celebrado en la ciudad de Florianópolis. La expectativa se centraba en el encuentro con el público carioca, el clima festivo y los paisajes de una de las locaciones más buscadas por los músicos latinos. Sin embargo, lo que más dio que hablar no fue precisamente el show ni su llegada al aeropuerto, sino una inesperada escena en el hotel donde se hospedaba la cantante: un grupo de monos eligió su balcón para dar un show aparte.

Fue la propia Nicki quien compartió la secuencia con sus millones de seguidores a través de una historia de Instagram. “Mientras tanto, mi balcón en Brasil”, escribió, acompañando el texto con imágenes de los peculiares visitantes. El video mostraba a los monos desplazándose sin apuro a lo largo del patio, trepando barandillas, explorando sillones y mirando a la cantante con una mezcla de curiosidad y desparpajo. La escena, lejana a cualquier predicción de su viaje, arrancó risas a la artista y a quienes seguían en tiempo real sus aventuras fuera del estudio.

Con total liviandad y sentido del humor, la cantante documentó el particular suceso y lo sumó a su lista de anécdotas profesionales, lejos de los escenarios y cerca de la cotidianidad que también protagonizan sus días de tour. Así, el inesperado safari urbano en plena Florianópolis se ganó miles de reacciones en las redes, demostrando que la intérprete argentina no solo es capaz de llenar festivales, sino también de robar sonrisas con los episodios más insólitos de la rutina.

La artista durante su visita
La artista durante su visita a Brasil

La escapada a Brasil coincidió con un momento especial en la vida personal de Nicki. A pesar de la distancia y la apretada agenda, la artista no dudó en expresarse sin filtros sobre el presente sentimental que comparte con el futbolista Lamine Yamal, figura del FC Barcelona. Días atrás, el delantero celebró su consagración al ganar, por segundo año consecutivo, el Trofeo Kopa, que premia al mejor jugador joven del mundo. Si bien la rosarina no viajó a París para acompañarlo en la gala del Balón de Oro, cuya celebración tuvo lugar en el icónico Théâtre du Châtelet, sí recurrió a sus historias de Instagram para establecer, una vez más, la presencia y el apoyo incondicional a su pareja.

La foto que compartió junto a Yamal, con la frase “Mi estrella. Te amooooo”, no solo reforzó el vínculo, sino que contribuyó a desterrar versiones recientes de distanciamiento o crisis en la pareja. El guiño publicado fue aplaudido por seguidores de ambos, que ven en la relación una combinación de talento, éxito y complicidad genuina.

El emotivo mensaje de la
El emotivo mensaje de la rosarina a su pareja (Instagram)

Más allá de este cruce público, la historia entre Nicki y Lamine ha ido creciendo a la vista de todos. Semanas atrás, durante el cumpleaños número 25 de la cantante, la pareja celebró su compromiso en Barcelona. Aquel festejo no escatimó en detalles románticos: globos en forma de corazón, una tarta personalizada para la ocasión y una ambientación de pétalos que daba cuenta del esmero puesto por el futbolista para sorprender a Nicki. El regalo más significativo fue un collar de diamantes con un dije de muñeca y la letra “N”, símbolo de la artista y recordatorio del cuidado que ambos depositan en su historia, a distancia pero conectados.

La versatilidad de Nicki Nicole salta a la vista en cada episodio: puede pasar de un escenario multitudinario al living de su hotel, de los shows internacionales a los momentos más simples y entrañables de su vida cotidiana. El fin de semana en Brasil quedará, sin dudas, entre las anécdotas más sorprendentes del año para la rosarina, que sumó a su lista de postales más memorables una invasión de monos curiosos y simpáticos.

Así, entre música, naturaleza e historias de amor, la artistalogró una vez más adueñarse del protagonismo en las redes y en la escena internacional, dejando en claro que, con ella, el show nunca termina justo donde baja el telón.

