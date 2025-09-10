Luck Ra habló de su romance con La Joaqui: “Yo no estaba buscando la mejor pareja, pero ella me enamoró” (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

En medio del éxito de su carrera musical y el nuevo público que lo descubrió gracias a su rol de coach en La Voz Argentina, Luck Ra vive un gran momento personal al que se suma su noviazgo con La Joaqui. Entrevistado por Vero Lozano, el cantante tuvo palabras de amor sobre el surgimiento de su romance.

“Vivimos en casitas separadas, pero bueno, nos buscamos nuestros tiempos para vernos. Cuando yo puedo ir, voy yo, cuando... Ahora que yo estoy bastante ocupado, se está viniendo un poquito más ella, pero así nos manejamos”, reconoció el cuartetero en Cortá por Lozano (Telefe).

Al ser indagado sobre el surgimiento de su relación, el intérprete de “La Morocha” y “Hola perdida” se sinceró sobre su historia de amor. “Cuando me puse con ella, yo creo que era una persona que ya estaba muy seguro de mí mismo. Yo no estaba buscando la mejor pareja, pero apareció ella y, la verdad que me enamoro. Me enamoré”, compartió, con su simpatía habitual.

“Yo la veía por fuera y me parecía una chica ruda, toda así. Dije ‘guau, es terrible red flag, me encanta’. ‘Me quiero poner con esa’. Después la conocí, y es más buena. No podría pedir más nada, la verdad", destacó el artista, cuyo verdadero nombre es Juan Facundo Almenara Ordóñez Del Corazón De Jesús, pero siempre eligió llamarse simplemente Facu, antes del nombre artístico con el que ganó popularidad.

En la entrevista, Luck Ra sorprendió a la conductora cuando contó que todavía no apostó por la convivencia con la cantante de “San Turrona” y “Butakera” y que hoy vive con uno de sus mejores amigos. “Me gusta terminar La Voz y, a menos que esté con mi pareja.. Yo vivo con un amigo y jugamos a los videojuegos en la computadora. No jugamos por guita, es por amor. Es mi terapia de hoy. No voy al psicólogo, yo me juego un FIFA y puteo un rato”, contó. ¿Cómo se organizan a la hora de la intimidad si uno quiere estar con su pareja? “Yo me voy o él se va”, detalló.

Hace un mes el aniversario de pareja entre La Joaqui y el cuartetero cordobés no pasó desapercibido en redes sociales, donde la cantante compartió con sus seguidores una serie de imágenes que resumieron la emotividad de la ocasión. El posteo comenzó con una declaración donde, entre otras palabras, la artista expresó: “Hace un año que esta preciosura de hombre se volvió mi novio”, acompañando la frase con un carrete de fotografías en el que ambos aparecían sonrientes y con gestos cómplices.

En una de las imágenes destacadas, la cantante mostró el ramo de flores azules recibido de su pareja, símbolo del afecto compartido a lo largo del año transcurrido. En el texto que acompañó las fotos, la intérprete de “Kitty” profundizó en la huella emocional de la relación: “La cantidad de amor, recuerdos y risas que me depositaste estos 365 días juntos, me hacen dar cuenta que siempre fuiste vos. Un día llegaste y te pareces a todo lo que siempre quise que fuera el amor, no creo que jamás vayas a dimensionar lo mucho que me arreglaste el alma”.

En respuesta pública al mensaje de su pareja, el músico cordobés devolvió el gesto con una publicación propia donde manifestó: “Gracias por elegirme todos los días, sos mi gran amor y mi mejor amiga, espero que siempre te sientas feliz y contenida conmigo, te amo mucho”. La declaración fue acompañada por íconos de corazones, reforzando el carácter personal de la celebración.

El posteo no solo generó una ola de reacciones y mensajes positivos entre los seguidores, sino que recibió el apoyo de colegas de la escena musical. Entre los comentarios destacados, María Becerra se sumó a la celebración con una serie de emojis de caritas enamoradas y corazones rojos.