La Mona Lisa cobra vida en la Semana de la Moda de Milán gracias a Alexis Stone

El fenómeno de las metamorfosis virales redefine la relación entre arte, estilo y estrategias de visibilidad en la industria internacional

Por Celeste Sawczuk

La drag queen Alexis Stone se transformó en la Mona Lisa para el desfile de moda de Milán - (IG: thealexisstone)

Alexis Stone, artista drag británico, causó un impacto notable en la Semana de la Moda de Milán al presentarse caracterizado como la Mona Lisa durante un desfile.

La intervención, concebida como una acción promocional, fusionó arte, moda y cultura pop, captando la atención de los asistentes y de las redes sociales en uno de los eventos más influyentes del calendario internacional.

Alexis Stone impacta en la Semana de la Moda de Milán al transformarse en la Mona Lisa para Boss

Elliot Joseph Rentz, nombre real de Stone, se destacó por sus transformaciones en personajes emblemáticos. Su influencia sobresale en plataformas como TikTok e Instagram, donde suma 890.000 y 1,3 millones de seguidores, respectivamente. Más allá del maquillaje facial, utilizó prótesis y efectos especiales para lograr metamorfosis corporales completas. Documentó los resultados en videos que se viralizan frecuentemente, impulsando la conversación digital en torno a sus creaciones originales.

La intervención de Stone fusiona arte, moda y cultura pop, redefiniendo estrategias de visibilidad en la industria

La aparición de Stone como la Mona Lisa en Milán se sumó a otras acciones que definieron su carrera. En 2022, ingresó en escena en un desfile transformado en Mrs. Doubtfire, el recordado personaje de Robin Williams.

Las marcas de moda aprovechan las metamorfosis de Stone para conectar con audiencias globales y generar impacto emocional

En fechas recientes, también encarnó a Morticia Addams (Anjelica Huston, película de 1991) y, en junio de 2024, sorprendió al público al adoptar el aspecto de Miranda Priestly, la icónica editora de moda inspirada en Anna Wintour e interpretada por Meryl Streep en El diablo viste de moda. Gracias a estas intervenciones, Stone se consolidó como un referente de la cultura drag y un colaborador frecuente de las principales casas de moda internacionales.

Stone ha encarnado personajes icónicos como Mrs. Doubtfire, Morticia Addams y Miranda Priestly en desfiles de moda

El fenómeno de las transformaciones virales de Stone resultó ser una poderosa herramienta de visibilidad para las marcas. Firmas de moda supieron aprovechar estas acciones para expandir su alcance y conectar con audiencias alrededor del mundo, eligiendo figuras pertenecientes al imaginario colectivo capaces de generar respuestas emocionales inmediatas.

Stone describe sus colaboraciones como 'vallas publicitarias en movimiento' que trascienden generaciones

El propio Stone describió estas colaboraciones como “vallas publicitarias en movimiento”, subrayando que los personajes seleccionados acostumbran a ser reconocidos por distintas generaciones. Así, las marcas se posicionaron en la conversación cultural actual y aprovecharon el enorme impacto de las redes sociales.

La colección de Boss, dirigida por Marco Falcioni, se inspira en el 'sturm und drang' alemán y apuesta por intervenciones audaces

A través de este tipo de acciones, las firmas de moda lograron integrarse en el universo de los personajes clásicos y aprovechar el magnetismo que generan en el público, reforzando su lugar dentro de la cultura contemporánea.

Además, la popularidad de Stone demostró cómo el arte de la transformación y la identidad drag pueden convertirse en herramientas de diálogo entre distintas disciplinas artísticas y comerciales.

El desfile de Boss en Milán concluye con ovación, confirmando el poder de la metáfora visual y la cultura drag en la moda

