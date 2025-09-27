Virales

El emotivo reencuentro de dos amigas mayores tras décadas separadas emocionó a millones en TikTok

Un video viral compartido por la usuaria @martrolita muestra el abrazo lleno de emoción después de muchos años. La escena ya supera las 19 millones de visualizaciones en la plataforma

El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @martrolita)

El reencuentro entre dos mujeres mayores, amigas desde la juventud y separadas durante décadas, ha conmovido a millones de personas en todo el mundo gracias a un video emotivo publicado en TikTok.

La escena, difundida por la usuaria @martrolita, muestra el instante en que una de las protagonistas, al reconocer a su amiga, se lleva las manos al rostro y luego la abraza con fuerza, reflejando una profunda emoción.

La publicación fue acompañada por una sencilla pero potente frase: “Qué hermosa la amistad”, escribió la autora del video. Ese mensaje, sumado a la autenticidad de la escena, potenció la viralización en la red social, alcanzando casi 19 millones de visualizaciones y más de 3,5 millones de “me gusta”.

La amistad que traspasa el
La amistad que traspasa el tiempo: dos mujeres vuelven a abrazarse después de décadas (TikTok)

Usuarios de distintas partes del mundo compartieron comentarios destacando lo conmovedor del momento. Muchos reconocieron haber llorado al ver el abrazo, mientras que otros recordaron a sus propios amigos de la infancia o juventud, generando una ola de nostalgia en la plataforma.

“Yo todos los días tengo que llorar en esta aplicación”, “La mirada de los 1000 chismes sin contar”, “Ella la necesitaba”, “Espero llegar a esta etapa con mi mejor amiga”, “Acá los que lloramos” y “Amo los reencuentros”, son algunos de los mensajes en la publicación.

Más allá de los números, el mensaje central del video resalta la importancia de los lazos afectivos y la capacidad de la amistad para perdurar a pesar del paso del tiempo. La autora de la publicación expresó el sentir de muchos espectadores al destacar el valor de esos vínculos que, incluso tras largos periodos de distancia, mantienen su fuerza intacta.

