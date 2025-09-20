Virales

“Esa mano la conozco”, la frase que marcó el reencuentro viral de dos hermanos tras cuatro años

La grabación, publicada por la hija de uno de los protagonistas, superó los dos millones de visualizaciones y conmovió a una amplia audiencia en TikTok

El video se volvió viral en TikTok, con más de dos millones de reproducciones (@celesteiann)

Un reencuentro entre dos hermanos, separados durante cuatro años por la distancia entre Argentina y España, ha conmovido a miles de usuarios en TikTok. El video, que muestra el emotivo momento en que ambos se reconocen tras una larga ausencia, se viralizó rápidamente en la plataforma, superando los dos millones de visualizaciones y sumando cerca de 287.000 “me gusta”.

La grabación fue publicada por la hija de uno de los protagonistas, quien ideó una sorpresa para su padre. Para organizar el reencuentro, la joven pidió a su papá y a la pareja de este que se sentaran y se cubrieran los ojos, mientras el hermano que residía en España regresaba al país y se acercaba en silencio al lugar del encuentro.

La dinámica, pensada para intensificar la emoción del momento, permitió que el reconocimiento se produjera a través del tacto: el padre, con los ojos vendados, tocó primero el brazo y luego la mano de su hermano, identificando de inmediato la fuerza característica de ese apretón.

El emotivo reencuentro de dos
El emotivo reencuentro de dos hermanos separados por cuatro años conmovió a TikTok y superó los dos millones de reproducciones

El instante más emotivo del video se vivió cuando los hermanos, tras confirmar la identidad, se abrazaron durante varios segundos, dejando ver la intensidad de la emoción acumulada durante los años de distancia. En medio de la alegría, el hermano que acababa de llegar desde España aprovechó para bromear y, como primera petición, le pidió a su hermano “un asadito”, sumando un toque de humor y complicidad al reencuentro.

Además, la frase espontánea “Esa mano la conozco”, pronunciada en el momento del reconocimiento, se destacó entre los comentarios de los usuarios.

La repercusión del video en TikTok fue inmediata. Miles de usuarios compartieron el clip y dejaron mensajes de apoyo, destacando la autenticidad de la emoción y la importancia de los reencuentros familiares. “Lo vi como tres veces y las tres veces lloré”, “Los gritos de la señora quitaron toda la emoción”, “’Esa mano la conozco’, qué hago llorando por desconocidos”, “¿Cómo le va a dar la mano y lo va a reconocer?" y “Fue hermoso”, son algunos de los mensajes.

