Un joven bromea con su hermana tras una ruptura amorosa y su video con canciones tristes se vuelve viral en TikTok

El clip muestra la complicidad entre dos hermanos a través de gestos divertidos y música melancólica, lo que generó miles de reacciones y comentarios en la plataforma

El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @guillempujool)

Un video de TikTok ha captado la atención de miles de usuarios al mostrar la manera en que un joven bromea con su hermana tras una ruptura amorosa. El clip, protagonizado por el usuario @guillempujool, se ha convertido en un clip viral gracias a la combinación de humor familiar y el uso de canciones tristes para acentuar la situación.

En la grabación, el joven enfoca a su hermana, quien se peleó con su pareja, y aprovecha la ocasión para reproducir una serie de canciones de amor con letras melancólicas.

Entre los temas seleccionados se encuentran “Diavla”, “Pajaritos en el aire”, “Amorfoda” y “Me Contagié”, que acompañan las reacciones de la hermana, quien intenta evitar la atención de su hermano en cada oportunidad.

El joven utilizó temas populares
El joven utilizó temas populares de desamor para retratar la situación de su hermana, generando risas y empatía entre los usuarios (TikTok)

La dinámica entre ambos, marcada por la complicidad y el humor, ha generado empatía entre los espectadores de la plataforma. Durante el video, aparecen frases que refuerzan el tono humorístico, como el texto en pantalla: “Pov: mi hermana se pelea con su ‘novio’”. En otro momento, el joven pregunta: “¿Qué te ha pasado? ¿Te has vuelto a pelear?”, lo que contribuye a que el público se sienta parte de la escena.

El impacto del contenido en TikTok ha sido notable, con cifras que reflejan su popularidad: la publicación ha superado los dos millones y medio de reproducciones y ha recibido más de 300.000 “me gusta”. Asimismo, los usuarios dejaron miles de comentarios.

“Cumpliste a la perfección el rol de hermano”, “Pobrecilla, dale ánimos”, “Cómo lo golpeaba al final”, “Le da con una rabia”, “Le puso tremendas canciones” y “No veo la hora de hacer esto”, son algunos de los mensajes.

