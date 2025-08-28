La insólita broma de un profesor por el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce que se volvió viral

El profesor Matthew Pittman canceló un examen universitario como broma por el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

Un aula universitaria se transformó en escenario de celebración cuando un profesor canceló un examen parcial, argumentando que la noticia del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce hacía imposible que alguien pudiera concentrarse.

El gesto, cargado de humor y referencias a la cultura pop, se convirtió en un video viral que reunió numerosas reacciones tanto dentro como fuera del campus.

El protagonista del episodio es Matthew Pittman, profesor asociado de la Universidad de Tennessee Knoxville, quien sorprendió a sus estudiantes al anunciar la suspensión de un examen de bioquímica: “Debido a esta información, no puedo concentrarme. Ninguno de ustedes puede concentrarse. La clase está cancelada. ¡Salgan de aquí!”, exclamó.

Pittman utilizó el humor para conectar la noticia del compromiso con la experiencia académica y la vida cotidiana (Captura de video)

En el video, que rápidamente circuló por redes sociales, los alumnos respondieron con gritos de alegría, exclamaciones de incredulidad y hasta un estudiante que, sin esperar a que el profesor terminara, tomó su mochila y salió del aula levantando el puño en señal de victoria.

Sin embargo, se trató de una simple broma y luego siguieron con las actividades normales, según informó la Universidad de Tennessee Knoxville en un comunicado oficial.

Video viral y reacciones en redes sociales

La escena, grabada y publicada en la cuenta oficial de Instagram de Pittman, no tardó en captar la atención de miles de usuarios. El video superó los 215.000 “Me gusta” en esa plataforma y fue replicado en TikTok, donde una versión compartida por un supuesto estudiante acumuló más de 1,7 millones de visualizaciones en menos de 24 horas.

Una broma que se volvió viral

En TikTok, los comentarios se multiplicaron. Muchos usuarios elogiaron la reacción del profesor, convencidos de que fue una respuesta genuina al compromiso. “Esta es la reacción más apropiada a la noticia”, afirmó una usuaria, mientras que otros bromearon sobre la magnitud del anuncio, comparándola con eventos escolares y celebraciones protagonizadas por profesores ficticios.

El sketch cómico y el impacto en la cultura pop

La viralización generó tal repercusión que la propia Universidad de Tennessee Knoxville intervino para aclarar el contexto. En un video más extenso publicado en la cuenta institucional de Instagram, se explicó que la escena formaba parte de un sketch cómico preparado por Pittman para ilustrar cómo la cultura pop puede influir en la vida cotidiana y el entorno académico.

El video, según la universidad, pretendía conectar un hecho de gran repercusión mediática con la experiencia en el aula, usando el humor como herramienta pedagógica.

La reacción estudiantil ante la cancelación del examen se volvió viral y generó debate en redes sociales (Captura de video)

Pittman, especialista en la influencia social y la relación entre redes sociales y cultura pop, analiza frecuentemente estos fenómenos desde la perspectiva publicitaria y de relaciones públicas.

En el video, el profesor reflexionó sobre el impacto de la noticia: “No sé cómo se puede esperar que alguien se concentre en los estudios, ni en nada relacionado con el trabajo o la carrera en este momento. Es una noticia muy importante. Me llevará unos días procesarla”.

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce se anunció el 26 de agosto con fotos en Instagram (Instagram)

El anuncio del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, se realizó el mismo 26 de agosto a través de Instagram. La pareja compartió varias fotografías de la propuesta, realizada en un jardín con flores.

En las imágenes, Kelce aparece arrodillado mientras Swift muestra un anillo de compromiso diseñado especialmente por el deportista junto a Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry. La joya destaca por un diamante de talla brillante de mina antigua montado en una banda de oro.

Para Pittman, la publicación representa un hito en la historia de las redes sociales, hasta el punto de considerar que podría convertirse en la más compartida de todos los tiempos.