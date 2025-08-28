Virales

La insólita broma de un profesor por el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce que se volvió viral

Lo que parecía una simple lección sobre cultura pop se transformó en un experimento social de alcance masivo. Diversión, confusión y una aclaración que partió desde la Universidad de Tennessee

Por Constanza Almirón

Guardar
El profesor Matthew Pittman canceló un examen universitario como broma por el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

Un aula universitaria se transformó en escenario de celebración cuando un profesor canceló un examen parcial, argumentando que la noticia del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce hacía imposible que alguien pudiera concentrarse.

El gesto, cargado de humor y referencias a la cultura pop, se convirtió en un video viral que reunió numerosas reacciones tanto dentro como fuera del campus.

El protagonista del episodio es Matthew Pittman, profesor asociado de la Universidad de Tennessee Knoxville, quien sorprendió a sus estudiantes al anunciar la suspensión de un examen de bioquímica: “Debido a esta información, no puedo concentrarme. Ninguno de ustedes puede concentrarse. La clase está cancelada. ¡Salgan de aquí!”, exclamó.

Pittman utilizó el humor para
Pittman utilizó el humor para conectar la noticia del compromiso con la experiencia académica y la vida cotidiana (Captura de video)

En el video, que rápidamente circuló por redes sociales, los alumnos respondieron con gritos de alegría, exclamaciones de incredulidad y hasta un estudiante que, sin esperar a que el profesor terminara, tomó su mochila y salió del aula levantando el puño en señal de victoria.

Sin embargo, se trató de una simple broma y luego siguieron con las actividades normales, según informó la Universidad de Tennessee Knoxville en un comunicado oficial.

Video viral y reacciones en redes sociales

La escena, grabada y publicada en la cuenta oficial de Instagram de Pittman, no tardó en captar la atención de miles de usuarios. El video superó los 215.000 “Me gusta” en esa plataforma y fue replicado en TikTok, donde una versión compartida por un supuesto estudiante acumuló más de 1,7 millones de visualizaciones en menos de 24 horas.

Una broma que se volvió viral

En TikTok, los comentarios se multiplicaron. Muchos usuarios elogiaron la reacción del profesor, convencidos de que fue una respuesta genuina al compromiso. “Esta es la reacción más apropiada a la noticia”, afirmó una usuaria, mientras que otros bromearon sobre la magnitud del anuncio, comparándola con eventos escolares y celebraciones protagonizadas por profesores ficticios.

El sketch cómico y el impacto en la cultura pop

La viralización generó tal repercusión que la propia Universidad de Tennessee Knoxville intervino para aclarar el contexto. En un video más extenso publicado en la cuenta institucional de Instagram, se explicó que la escena formaba parte de un sketch cómico preparado por Pittman para ilustrar cómo la cultura pop puede influir en la vida cotidiana y el entorno académico.

El video, según la universidad, pretendía conectar un hecho de gran repercusión mediática con la experiencia en el aula, usando el humor como herramienta pedagógica.

La reacción estudiantil ante la
La reacción estudiantil ante la cancelación del examen se volvió viral y generó debate en redes sociales (Captura de video)

Pittman, especialista en la influencia social y la relación entre redes sociales y cultura pop, analiza frecuentemente estos fenómenos desde la perspectiva publicitaria y de relaciones públicas.

En el video, el profesor reflexionó sobre el impacto de la noticia: “No sé cómo se puede esperar que alguien se concentre en los estudios, ni en nada relacionado con el trabajo o la carrera en este momento. Es una noticia muy importante. Me llevará unos días procesarla”.

El compromiso de Taylor Swift
El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce se anunció el 26 de agosto con fotos en Instagram (Instagram)

El anuncio del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, se realizó el mismo 26 de agosto a través de Instagram. La pareja compartió varias fotografías de la propuesta, realizada en un jardín con flores.

En las imágenes, Kelce aparece arrodillado mientras Swift muestra un anillo de compromiso diseñado especialmente por el deportista junto a Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry. La joya destaca por un diamante de talla brillante de mina antigua montado en una banda de oro.

Para Pittman, la publicación representa un hito en la historia de las redes sociales, hasta el punto de considerar que podría convertirse en la más compartida de todos los tiempos.

Temas Relacionados

Taylor SwiftTravis KelceCompromiso de celebridadesMatthew PittmanUniversidad de Tennessee KnoxvilleNewsroom BUE

Últimas Noticias

Se identifica como un vampiro: “No bebo sangre, pero chupo la energía de las personas”

Una joven de Rhode Island desafía los mitos del vampirismo y enfrenta prejuicios por su identidad. Su historia mezcla espiritualidad, autodescubrimiento y la búsqueda de aceptación

Se identifica como un vampiro:

Un influencer grabó a una tribu caníbal aislada en Indonesia: “Creo que nos están apuntando con arcos y flechas”

El video de la expedición del TikToker irlandés Dara Tah lo muestra en una barcaza precaria en Papúa. “No voy a mentir, fue absolutamente aterrador”. La críticas que recibió en las redes por su polémica travesía

Un influencer grabó a una

La sorpresa de una mujer australiana cuando las redes sociales de Ohio la ayudaron a recuperar su iPad perdido hace dos años

Una joven de 23 años logró reencontrarse con su dispositivo extraviado en Estados Unidos, luego de que usuarios de una comunidad digital colaboraran para rastrear y devolverle el aparato con valiosos recuerdos personales

La sorpresa de una mujer

Corrió 21 kilómetros con el ChatGPT y una laptop: la insólita escena que revolucionó TikTok

Un joven se robó todas las miradas al participar en una maratón consultando a ChatGPT en tiempo real, desatando risas y debates sobre el papel de la inteligencia artificial en el deporte actual

Corrió 21 kilómetros con el

Un loro imita el sonido de la alarma del teléfono y es furor en las redes

Un ave doméstica sorprendió a millones de usuarios al reproducir con exactitud el sonido de un despertador, generando reacciones de asombro y humor en TikTok

Un loro imita el sonido
ÚLTIMAS NOTICIAS
Identifican un mecanismo clave de

Identifican un mecanismo clave de la esclerosis múltiple que podría abrir nuevas vías para el tratamiento

Elecciones 2025, en vivo: el transporte público será gratuito el 7 de septiembre y el 26 de octubre en PBA

Necochea: un pescador filmó como unos delfines, lobos marinos y una ballena lo acompañaron a kilómetros de la costa

Desde septiembre los jubilados tendrán cuenta remunerada y descuentos en supermercados: cómo acceder a los beneficios

Cayó “Hormiga” por el crimen del vecino que se defendió de un robo en su casa y lo mataron de siete tiros

INFOBAE AMÉRICA
Rusia fuerza el desplazamiento de

Rusia fuerza el desplazamiento de civiles ucranianos al intensificar sus ataques en Dnipropetrovsk y Donetsk

El hallazgo de 245 monedas con símbolos milenarios revela una red comercial perdida en Asia

Un turista español provocó indignación en Kenia por darle cerveza a un elefante

Netanyahu confirmó negociaciones entre Israel y Siria sobre una zona desmilitarizada y un corredor humanitario para la minoría drusa

Qué son los “cafés de basura”, una estrategia que une reciclaje y comida en la India

TELESHOW
Sabrina Carpenter en la Argentina:

Sabrina Carpenter en la Argentina: de abrir los shows de Taylor Swift al anunció de su presencia en Lollapalooza 2026

Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán: su hija Sofía Gala será la actriz que encarnará su juventud

Jimena Barón mostró cómo vacunaron a sus hijos Momo y Arturo en su casa

El abogado Alejandro Cipolla advirtió cómo es la situación judicial de L-Gante: “Hasta que no pague, no va a poder salir del país”

Valentina Zenere contó cómo hizo las escenas de sexo de En el Barro: “Tuve una coach de intimidad”