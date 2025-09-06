Virales

“Que el último baile no llegue nunca más”: la canción viral que emocionó a Argentina y suplica por Lionel Messi

El tema del artista Juan Portella se volvió viral tras el anuncio del capitán argentino, quien confirmó que fue su último partido como local con la Selección

Esteban Gaitán

Por Esteban Gaitán

Guardar
El artista argentino encontró inspiración y le dedicó un tema al capitán de la Selección argentina.

La Argentina entera late al compás de un solo deseo: que Lionel Messi nunca deje de vestir la celeste y blanca. Ese sentimiento encontró su eco en “Que el último baile no llegue nunca más”, la canción del artista Juan Portella que se volvió viral tras los rumores de la despedida del capitán.

La viralidad de la canción no pudo tener un marco más simbólico: el estadio Monumental, repleto, iluminado, vibrando en un partido de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela. Aquella noche, Messi jugó lo que podría ser su último encuentro de local con la Selección, y lo hizo a su manera: con dos goles, con magia, con lágrimas contenidas en millones de gargantas. El 3-0 fue anécdota. Lo inolvidable fue la sensación de que el tiempo empezaba a escaparse.

De pronto, la letra de Portella ya no era solo una canción: era la voz de un pueblo entero que no está preparado para soltar a su ídolo. En las tribunas, en redes sociales, en cada rincón donde hay un argentino, el estribillo retumbó con fuerza, multiplicando la emoción: “Quiero verte jugar hasta la eternidad… Quiero verte bailar hasta la eternidad….

Su tema inundó las redes sociales ante el anuncio del capitán argentino (Instagram: @juan_portella)

En diálogo con Infobae, Juan contó que la chispa surgió casi de casualidad, cuando sus seguidores en Instagram le pidieron que le dedicara un tema a Messi. Pero detrás había algo más profundo. “Siempre fue una fuente de inspiración en mi vida, lo sigo desde los Juegos Olímpicos de Beijing junto a mis hermanos. Justo estaba atravesando decisiones difíciles sobre mi carrera musical y pensé en su ejemplo de lucha. Me salió escribir desde ese lugar, desde la perseverancia”, confesó el músico.

Esa mezcla de admiración y desahogo lo llevó a escribir frases que resumen no solo lo que siente él, sino lo que millones quisieran decirle al capitán: Me enseñaste que en las malas te haces más fuerte.

Portella también explicó que su canción no habla de un adiós concreto, sino de ese temor latente de que la despedida se acerque. “Cada vez falta menos para ese último baile, y no se trata de negar la realidad, sino de querer congelar el tiempo. Para muchos, ver a Messi en la Selección es un cable a tierra, un alivio frente a los problemas”, reflexionó.

El músico reconoció que, tarde o temprano, la despedida será inevitable, pero subrayó lo esencial: “Lo importante es disfrutar cada momento que nos queda de él en la cancha”.

Lionel Messi volvió a emocionar
Lionel Messi volvió a emocionar a un país entero y ahora tiene una canción que le pide, casi como súplica, que nunca deje de bailar con la camiseta argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

Con su canción, Portella también busca dejar una huella, aunque sea pequeña, en el legado emocional que rodea a Messi. “Él representa un impacto positivo en el mundo, y yo aspiro a conectar con la gente a través de mi arte, como él lo hizo con el fútbol”, aseguró.

Hoy, la melodía de Juan es mucho más que un tema musical. Es la súplica de un país entero que todavía no quiere despedirse de una leyenda. Porque Messi no solo es un jugador: es la esperanza de un pueblo, el orgullo de una camiseta y la eterna ilusión de que ese último baile, simplemente, nunca llegue.

Temas Relacionados

Lionel MessiSelección ArgentinaJuan PortellaEliminatorias SudamericanasCanción El último baileViralesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Más de 5.000 ejemplares y una pasión traspasa generaciones: el sorprendente museo familiar de perros miniatura que se convirtió en récord mundial

En Terrassa, una historia de dedicación conjunta y memoria compartida transformó una simple afición en un fenómeno global. Recuerdos, valores y anécdotas se fusionan en una colección que asombra a amantes caninos de todo el planeta

Más de 5.000 ejemplares y

Le pidió casamiento a su pareja tras 57 años juntos y conmovió en las redes sociales

Una mujer sorprendió a su familia y a miles de usuarios en TikTok al proponerle matrimonio a su compañero de toda la vida frente a sus hijos y nietos durante un almuerzo familiar, generando una ola de reacciones emotivas

Le pidió casamiento a su

Un científico ugandés conoció a la familia australiana que lo apadrinó cuando era niño y el encuentro emocionó en las redes

Cada mes, le enviaban fondos que le permitían acceder a educación, controles médicos y alimentación en los centros de desarrollo infantil de la organización

Un científico ugandés conoció a

Turistas argentinas alquilaron un departamento en París y se viralizaron por la insólita búsqueda del inodoro

Un grupo de jóvenes generó furor en redes sociales tras compartir su sorpresa al descubrir que cómo era el baño, desatando risas y miles de comentarios

Turistas argentinas alquilaron un departamento

Cómo se vivió el festival mundial que une a miles de pelirrojos y transforma Tilburg cada año

El evento anual de Países Bajos, nacido de una iniciativa artística, se transformó en un fenómeno global que fomenta la identidad y el sentido de comunidad entre los asistentes

Cómo se vivió el festival
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Bienal de San Pablo

La Bienal de San Pablo abre sus puertas con un llamado a la convivencia y la diversidad artística

Violento choque frontal entre una moto y una camioneta en Mar del Plata: hay dos heridos en grave estado

Daniel Artana: “Tal vez el gobierno tenga que recalcular después de las elecciones”

Uno por uno, los casos de “desvío” de fentanilo de uso médico al mercado ilegal y la conexión con el laboratorio de García Furfaro

Santa Fe eliminó la religión oficial y adoptó la Ficha Limpia en la reforma constitucional

INFOBAE AMÉRICA
La Bienal de San Pablo

La Bienal de San Pablo abre sus puertas con un llamado a la convivencia y la diversidad artística

Puerto Rico respaldó las operaciones de EEUU contra el narco y acusó al régimen de Maduro de haber “inundado” a la isla “con drogas peligrosas”

Brasil se consolida como un punto clave para el tráfico ilegal de personas

Las tropas de Putin lanzaron 1.300 drones y 900 bombas contra la población ucraniana en solo una semana

Festival de Venecia: cuáles son las películas favoritas para llevarse el León de Oro

TELESHOW
La incómoda pregunta de Pampita

La incómoda pregunta de Pampita a Evangelina Anderson en Los 8 Escalones: ¿Vos sos suegra mala?”

Joaquín Martínez, de La Voz: “Dejé la comodidad de mi hogar para realizar mis sueños”

El Rufián, personal trainer de los famosos: “Entrenaba para recuperar a mi ex”

Juan Minujín y su mirada sobre Adulto, la multipremiada película que protagoniza: “Un silencio pueden ser muy narrativo también”

Andrea Politti recordó cómo fue el día que le ganó un Martín Fierro a Mirtha Legrand y Susana Giménez