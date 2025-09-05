Deportes

Los memes del triunfo de Argentina ante Venezuela: la despedida de Messi, el llamativo look de Julián Álvarez y el momento “Bover”

La Scaloneta goleó 3-0, con dos golazos de La Pulga, que disputó su último juego oficial como local. Así reaccionaron en las redes sociales

La Albiceleste venció 3-0 a la Vinotinto en Buenos Aires

La selección argentina se despachó con una contundente victoria por 3-0 ante Venezuela en el estadio Monumental en el encuentro correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Fue un encuentro muy especial porque marcó la despedida de Lionel Messi como local en una Clasificatoria al Mundial. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aseguró el primer puesto de la tabla con 38 puntos, una diferencia inalcanzable para Brasil, que suma 28.

El resultado dejó a Venezuela sin opciones de acceder al último cupo directo para la Copa del Mundo 2026, tras la victoria de Colombia sobre Bolivia en Barranquilla. Ahora, la selección venezolana buscará el pase al repechaje el martes a las 20:30 (hora argentina) como local ante una Tricolor ya clasificada; también podría lograrlo si Bolivia no vence a Brasil en El Alto, a más de 4.000 metros de altura.

Lionel Messi anotó dos golazos, tras muy buenas asistencias de Julián Álvarez y Thiago Almada, respectivamente, que le permitieron definir en el centro del área. Lautaro Martínez completó el marcador con un cabezazo tras un centro de Nicolás González. En el minuto 88, se anuló un tercer tanto de La Pulga por fuera de juego. El defensor Cuti Romero recibió una tarjeta amarilla y no podrá disputar el próximo partido ante Ecuador. La Albiceleste cerrará su participación en las Eliminatorias el martes a las 20:00 como visitante frente a Ecuador.

Como suele ocurrir, los memes estallaron durante el partido por la genialidad de Lionel Messi, en un duelo histórico. La emoción de los fanáticos de La Pulga y el gran pase de Leandro Paredes en el primer tanto fueron muy destacados. Por supuesto, también el gesto de Julián Álvarez, que cedió su gol al capitán argentino. El look de la Araña tampoco pasó desapercibido y algunos incluso lo compararon con el dibujito animado de Disney, Hércules.

Los mejores memes que dejó la goleada de Argentina ante Venezuela, en la despedida de Lionel Messi:

