Quién es Gero Arias, el influencer que perdió dos dedos tras caer de un acantilado

El primer video que subió a sus redes sociales explicando el accidente que había sufrido (@geroooo_ariass366)

Durante los últimos días, Gerónimo “Gero” Arias volvió a ser tendencia en las redes sociales. No fue por alguno de sus desafíos físicos en lugares emblemáticos ni por un nuevo récord de resistencia, sino por un accidente que casi le cuesta la vida y terminó con dos de sus dedos amputados.

El hecho ocurrió el último domingo 23 de marzo mientras Arias subía un cerro junto a su padre. “Fui a acompañar a mi papá a subir un cerro y cuando estábamos subiendo me agarré de una piedra muy grande, que se desprendió y empecé a caer cuesta abajo por el cerro rebotando entre las piedras por aproximadamente 10 metros”, relató el influencer en un video publicado en sus redes. Durante la caída, una de las piedras lo acompañó en el descenso y terminó impactando contra su mano.

La consecuencia fue inmediata. Según sus propias palabras: “La piedra que se desprendió se me cayó encima de los dedos y me quedaron como se ve en el video. Estoy muy agradecido de que fue en los dedos y no en la cabeza”. El golpe provocó la amputación de las falanges distales de los dedos índice y anular de la mano izquierda.

En redes sociales, Gero Arias defendió la autenticidad de su accidente publicando imágenes explícitas (@geroooo_ariass366)

Un influencer en ascenso: del Obelisco a los cerros

Gero Arias tiene 20 años, nació en San Luis, y en el último año se consolidó como una figura reconocida en el ámbito del contenido físico extremo. Saltó a la fama tras completar una serie de 366 dominadas frente al Obelisco de Buenos Aires el 31 de diciembre de 2024. Ese evento, transmitido en redes sociales, le otorgó visibilidad masiva y miles de nuevos seguidores.

Este 2025, Arias planeaba redoblar la apuesta con un nuevo desafío: hacer una dominada por día, pero con un solo brazo.

Tras el accidente, Arias fue operado de urgencia. “Ahora estoy con mi familia yendo al hospital para ver si me los pueden reconstruir. No sé si voy a recuperar los dos dedos, pero estoy bien”, expresó en un primer video desde su cuenta de TikTok.

Usuarios en redes cuestionaron la gravedad de sus heridas tras un video publicado desde el hospital (@geroooo_ariass366)

La repercusión no tardó en llegar. Mientras muchos usuarios le expresaron su solidaridad, otros pusieron en duda la veracidad de su relato, especialmente después de que publicara un video bailando, aún internado y con la mano vendada. En TikTok, un usuario le escribió: “Yo le quiero creer, pero alguien que perdió dos dedos, no se pone a bailar”. Arias respondió: “Muchachos, hay dos formas de ver la vida. Podés ponerte mal por algo que ya pasó y no podés cambiar, o podés apreciar todas las cosas que no te pasaron”.

“Ojalá fuera mentira”

Frente a las acusaciones, el influencer realizó un descargo en X (antes Twitter), donde sostuvo: “No puedo creer que todos piensen que mentiría con una cosa así solo por ‘likes’. Ojalá fuera mentira, si lo dije tranquilo fue porque pensaba en todo lo que me podría haber pasado”.

Días después, publicó un video con las imágenes explícitas de su mano lesionada. “No iba a subirlo porque me parecía muy morboso, pero había muchos que dudaban y creo que con ese video ya no tengo que aclarar más nada”, afirmó. La intención era despejar toda sospecha de montaje o exageración.

Mientras se enfrenta a un estricto reposo médico, Gero Arias se muestra optimista mediante sus plataformas digitales (@geroooo_ariass366)

Arias enfrenta ahora un reposo estricto de 20 días, según indicaron los médicos. En una reflexión final, admitió: “Es lo que me toca enfrentar ahora. Ya no hay más boxeo, ya no hay más dominadas... por lo menos, por un tiempo”. Aun así, aseguró sentirse afortunado: “Por lo menos no fue en la cabeza, porque si la piedra que me cayó en la mano me cae en la cabeza ya está, no la contaba”.