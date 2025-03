“Pensé que mi vida estaba a punto de terminar”: el video viral de un turista británico rodeado por monos en una piscina de Tailandia

Un turista en Tailandia se volvió viral tras filmar su desesperada huida de una manada de monos en la piscina de su hotel (YouTube: El Español)

Mientras descansaba en la piscina de su hotel en Tailandia, Kane Smith, un joven turista británico, vivió una experiencia que más tarde describiría como “el momento más terrorífico” de su vida.

Lo que comenzó como una jornada tranquila de vacaciones terminó en una insólita persecución que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El video de un joven británico cercado por primates superó los siete millones de reproducciones en TikTok

A través de un video publicado en TikTok e Instagram, Smith compartió con millones de personas la secuencia completa de un encuentro con una manada de monos que terminó obligándolo a huir del agua envuelto en pánico.

Según relató el protagonista, en un primer momento se encontraba conversando con un amigo por teléfono. Fue entonces cuando divisó a un primate acercarse a la piscina.

En ese instante, nada hacía prever lo que estaba por suceder. Smith, relajado, decidió comenzar a filmar. En el video, se lo escucha pedirle al animal: “Andate, andate, por favor. Me das miedo”, mientras retrocedía dentro de la piscina.

A pesar de sus súplicas, el mono no se alejaba. Al contrario, parecía avanzar hacia él cada vez que intentaba poner distancia.

La situación escaló rápidamente. “En un momento estás viviendo tus sueños en Tailandia y al minuto siguiente estás en una pesadilla”, escribió Smith en TikTok.

Esa transición súbita, entre la tranquilidad y el terror, se ve reflejada en las imágenes que él mismo registró.

La escena, grabada en primera persona, muestra cómo los animales lo acorralan mientras intenta mantener la calma

El animal no solo ignoró sus ruegos, sino que pronto llegaron más. El mono, aparentemente solitario, había decidido ya no estar solo.

Una tras otra, varias figuras peludas comenzaron a aparecer alrededor del borde de la piscina, observando, acercándose, rodeándolo.

El joven, aun dentro del agua, grababa con el teléfono en mano mientras intentaba encontrar una salida. “Madre mía. No, por favor”, se lo escucha decir, entre jadeos y gritos. Cada vez que se desplazaba hacia un extremo de la pileta, encontraba allí otro mono que lo miraba.

Lo que parecía una simple curiosidad animal se transformó en una escena de asedio. Smith, visiblemente asustado, comenzó a gritar, a suplicar.

En sus redes, ofreció luego una disculpa por los improperios que lanzó durante la grabación: “Me disculpo por todas las malas palabras... pensé que mi vida estaba a punto de terminar...”.

Finalmente, al ver que la situación no cambiaba y que cada vez eran más los animales, tomó una decisión. Salió del agua e inició una huida a toda velocidad, perseguido por los monos.

Miles de usuarios comentaron el registro destacando el miedo del protagonista y su inesperada reacción ante los monos

El registro se viralizó de inmediato. En TikTok, el video acumuló casi cinco millones de ‘me gusta’, siete millones de reproducciones y más de 50.000 comentarios.

Entre los mensajes, algunos usuarios se identificaron con el miedo de Smith, mientras que otros se refirieron al tono con el que intentaba dialogar con los monos.

Tras el episodio, Smith ofreció varias declaraciones. En una de ellas expresó: “Me encantan los animales, ¿a quién no? Aunque ahora no quiero volver a ver un mono en mi vida”.

Tailandia es uno de los países con mayor diversidad de primates en el mundo, con hasta 20 especies distintas registradas en su territorio.

La interacción entre humanos y monos es habitual en ciertas zonas turísticas, lo que explica la presencia de estos animales en hoteles, playas y espacios públicos. No obstante, la experiencia vivida por el joven británico revela los riesgos de una convivencia sin barreras.

Aunque en el video se percibe una clara tensión, no se registraron heridas físicas. Smith logró escapar ileso, aunque con un susto que tardará en olvidar.

A través de sus redes, sigue respondiendo a los mensajes de sus seguidores, muchos de los cuales le preguntan cómo se encuentra tras el incidente.

El video, además de provocar miles de reacciones, abrió un debate entre los usuarios sobre cómo actuar en situaciones semejantes, cuando una persona se ve rodeada por una manada de monos sin escapatoria visible.