Contó que se hospedó en el hotel más caro del mundo y su recorrido por una de las habitaciones sorprendió en las redes

Manuela Giraldo detalla su experiencia en el Atlantis The Royal Dubai, ubicado en la isla Palm Jumeirah (@manuelagirladoj)

Manuela Giraldo, una creadora de contenido de turismo y lifestyle de Colombia, sorprendió a sus seguidores al publicar un video de su experiencia en el Atlantis The Royal Dubai, el mega resort situado en la famosa isla artificial Palm Jumeirah. En el TikTok titulado: “Me hospedé en el hotel más caro del mundo”, detalló los lujos y comodidades de este alojamiento, destacado por sus impresionantes instalaciones.

“Desde que entré, literalmente, me quedé sin palabras”, comentó Manuela en el clip que acumula 113 mil reproducciones. La creadora especificó las facilidades que ofrece su habitación, con un increíble baño revestido en mármol y su bañera, hasta un sistema de vidrio inteligente que le permite al huésped ajustar su privacidad: “Te entregan un montón de cosas de baño, un kit que es en oro... con peinilla, crema de dientes, cepillos”, agregó, destacando la elegancia y calidad de cada artículo disponible.

La exclusividad de la experiencia

Además de los detalles del baño, Manuela destacó la amplitud y diseño de la habitación: una cama enorme, una pequeña sala de estar, y hasta un escritorio. Pero lo que más le llamó la atención fue el minibar, que calificó como uno de sus lugares favoritos en la habitación: “Tiene una colección de copas y vasos de cristal espectacular”, describió. Al abrir la pequeña heladera, se encontró con champañas y una amplia variedad de bebidas de alta gama, todas incluidas en su plan de estadía.

Incluido en el plan de estadía: champañas y bebidas de alta gama en el minibar (@manuelagirladoj)

La influencer colombiana mostró también una peculiar carta de almohadas: “Podías elegir el tipo y la cantidad que quisieras y te las llevaban en cinco minutos”, contó sorprendida. Para la joven, despertar en el Atlantis The Royal era una experiencia visual incomparable. Desde su habitación, la vista se extendía sobre la emblemática Palm Jumeirah y la costa de Dubái. “No me lo creía todos los días cuando me levantaba”, dijo fascinada. Por las noches, el hotel iluminado ofrecía una imagen espectacular desde su suite.

Según la descripción oficial del establecimiento, las habitaciones de este resort se destacan por tener terrazas privadas con vistas al Mar Arábigo o a la Isla de la Palmera. Cada suite está diseñada para ofrecer el máximo lujo con servicio de mayordomo 24 horas, opciones de hasta tres dormitorios, y espacios que pueden superar los 290 metros cuadrados.

Atlantis The Royal: lujo sin comparación y la habitación más cara del mundo

La habitación Royal Mansion cuesta 100,000 dólares por noche (@infinitehotels)

Inaugurado en enero de 2023 con una actuación de Beyonce en su apertura, el Atlantis The Royal Dubai está compuesto por seis torres conectadas y su costo de construcción rondó los 1.400 millones de dólares. La propiedad cuenta con 795 habitaciones, 230 residencias privadas, 90 piscinas, y una extensa playa privada de dos kilómetros. Entre las características más asombrosas del complejo se encuentra un helipuerto, fuentes que escupen fuego, y el tanque de medusas más grande del mundo con aproximadamente 4.000 ejemplares.

El complejo alberga además la habitación Royal Mansion, considerada la más cara del mundo. Con un valor de 100.000 dólares por noche, este penthouse diseñado por el estudio GA Group abarca 1.128 metros cuadrados en dos niveles, con una terraza de 476 metros cuadrados y una piscina infinita que ofrece vistas al Mar Arábigo y al skyline de Dubái.