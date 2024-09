La prestigiosa lista de los 50 mejores hoteles en todo el mundo

Capella Bangkok ofrece 101 suites y villas con vistas al río Chao Phraya. (Booking)

Nombrado como el mejor hotel del mundo para el 2024 por “The World’s 50 Best Hotels”, Capella Bangkok ha alcanzado el puesto número uno en la lista de este año. Eso se decidió gracias a la opinión colectiva de 600 votantes anónimos, que incluyen periodistas de viajes, hoteleros y especialistas en turismo, informó CNBC. La ceremonia de los premios se llevó a cabo en el histórico Guildhall de Londres.

El hotel Capella Bangkok ofrece 101 suites y villas con vistas al río Chao Phraya en Bangkok y tiene tarifas que comienzan desde USD 600 por noche. Posee cinco opciones gastronómicas, incluida un restaurante con una estrella Michellin del chef Mauro Colagreco, además de un “santuario de spa” llamado Auriga y siete villas junto al río con piscinas privadas.

John Blanco, gerente general del hotel, expresó a CNBC Travel: “¡Creo que estamos atónitos! Tan inesperado, halagador, todos los adjetivos que puedas imaginar. Para una marca pequeña como Capella. Es un reconocimiento maravilloso para nuestra gente. Estoy seguro de que todos en casa están celebrando”.

En la lista del año pasado, el Hotel Passalacqua en el Lago de Como en Italia ocupó el primer lugar y ahora ha descendido al segundo puesto. Según CNBC, esta es solo la segunda vez que la organización 50 Best publica su ranking de hoteles, habiendo ya establecido reconocidas listas en el mundo culinario desde 2002 con “The World’s 50 Best Restaurants” y “The World’s 50 Best Bars” desde 2009.

Una mirada más cercana a la lista revela una representación diversa de los mejores hoteles del mundo, con Asia liderando con 19 hoteles, seguida por Europa con 13, América del Norte con nueve, África y Oceanía con cuatro cada una, y América del Sur con uno. Entre los hoteles más destacados de cada continente se encuentran el Capella Bangkok en Asia, el Passalacqua en Europa, y el Chablé Yucatán en América del Norte.

Entre otros premios individuales, se reconoció al Raffles London at The OWO con el galardón de “El Mejor Ingreso a la Lista” y al Atlantis The Royal en Dubái como el hotel que más posiciones subió, del puesto 44 al puesto 9. El Bulgari Tokyo, situado en el número 22, fue nombrado “Best New Hotel” y “The Peninsula Istanbul”, que se inauguró el año pasado, fue declarado “One to Watch” como el hotel con mayor potencial para ingresar a la lista en el futuro.

Otros galardonados incluyen al Royal Mansour en Marruecos, distinguido con el “Art of Hospitality Award”, y al Soneva Fushi en Maldivas, que recibió el “Best Beach Hotel Award”. Asimismo, el “Best Boutique Hotel Award” fue para Passalacqua en el Lago de Como y el “Eco Hotel Award” para Maroma Riviera Maya en México por “su compromiso tanto con las personas como con el planeta”.

El sistema de votación de ‘The World’s 50 Best Hotels’ es riguroso y bien estructurado. Los votantes, divididos en nueve regiones alrededor del mundo, eligen los siete hoteles que más disfrutaron en los últimos dos años, en orden de preferencia. “Los miembros de la organización 50 Best no votan ni controlan la composición de la lista”, explicó Emma Sleight, jefa de contenido de The World’s 50 Best Hotels a CNBC.

“Es responsabilidad de cada votante decidir qué hace que cualquier hotel individual esté entre sus ‘mejores’ experiencias”, agregó. Además, cualquier hotel puede ser nominado siempre y cuando el votante haya pasado al menos una noche en él.

Los mejores 50 hoteles del mundo

Capella Bangkok, Bangkok, Thailand Passalacqua, Lake Como, Italy Rosewood Hong Kong, Hong Kong Cheval Blanc, Paris, France The Upper House, Hong Kong Raffles Singapore, Singapore Aman Tokyo, Tokyo, Japan Soneva Fushi, Maldives Atlantis The Royal, Dubai, UAE Nihi Sumba, Sumba Island, Indonesia Claridge’s, London, UK Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok, Thailand Raffles London at The OWO, London, UK Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok, Thailand Hôtel de Crillon, Paris, France Chablé Yucatán, Chocholá, Mexico Hotel du Cap-Eden-Roc, Antibes, France Maroma, Riviera Maya, Mexico Four Seasons Firenze, Florence, Italy Borgo Santandrea, Amalfi, Italy Desa Potato Head, Bali, Indonesia Bulgari Tokyo, Tokyo, Japan The Lana, Dubai, UAE Rosewood São Paulo, São Paulo, Brazil The Calile, Brisbane, Australia The Siam, Bangkok, Thailand Park Hyatt Kyoto, Kyoto, Japan Mount Nelson, Cape Town, South Africa One&Only Mandarina, Riviera Nayarit, Mexico The Carlyle, New York, U.S. La Mamounia, Marrakech, Morocco Four Seasons Madrid, Madrid, Spain Capella Singapore, Singapore Four Seasons at The Surf Club, Surfside, U.S. Hotel Bel-Air, Los Angeles, U.S. Eden Rock, St. Barths, Caribbean Aman New York, New York, U.S. Royal Mansour, Marrakech, Morocco Amangalla, Galle, Sri Lanka Le Bristol, Paris, France Gleneagles, Auchterarder, Scotland Castello di Reschio, Lisciano Niccone, Italy Suján Jawai, Rajasthan, India Singita – Kruger National Park, Kruger National Park, South Africa Six Senses Zighy Bay, Zighy, Oman The Connaught, London, UK The Brando, Tetiaroa, French Polynesia Hotel Esencia, Tulum, Mexico The Tasman, Hobart, Australia Kokomo Private Island, Yaukuve Levu Island, Fiji