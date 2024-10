Liam Payne, Florencio Varela y las Malvinas: el curioso mapa de un medio británico que fue viral en redes

La noticia de The Sun sobre Liam Payne incluye un mapa que resalta a Buenos Aires, Florencio Varela y La Plata (REUTERS/Tom Nicholson)

La muerte de Liam Payne, exintegrante de la famosa banda One Direction, en un hotel del barrio porteño de Palermo, conmovió al mundo y capturó la atención de los medios internacionales. Sin embargo, un detalle inesperado en la cobertura del diario británico The Sun generó revuelo en las redes sociales argentinas. Un curioso mapa de Argentina que acompañaba la noticia no solo marcaba el lugar de la tragedia en Buenos Aires, sino que también destacaba a las ciudades de Florencio Varela y La Plata, mientras que las Islas Malvinas aparecían coloreadas en el mismo tono que el territorio continental argentino.

El gráfico, que tenía como objetivo situar geográficamente el hotel donde ocurrió el fatídico accidente, señalaba de manera destacada la capital argentina, pero, de forma sorpresiva, también incluía las localidades de Florencio Varela, una ciudad del sur del conurbano bonaerense, y La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Para muchos, la inclusión de estas dos ciudades en un mapa relacionado con la muerte de Payne carecía de sentido, ya que no guardaban relación directa con el suceso.

El mapa de The Sun desata teorías cómicas sobre motivos ocultos tras la inclusión de ciudades argentinas

La mención de Florencio Varela en un medio británico de renombre desató una ola de comentarios en redes sociales, donde los usuarios, entre la sorpresa y el humor, reaccionaron al inesperado protagonismo de la ciudad. X, la red social anteriormente conocida como Twitter, fue el epicentro de esta discusión. “Para ubicar mejor en el mapa nombraron a Florencio Varela”, escribió irónicamente un usuario. “Que grande Florencio Varela loco! Aguante el conurbano”, exclamó otro, orgulloso de ver a su ciudad en un mapa internacional. La situación provocó incluso teorías cómicas sobre las “verdaderas intenciones” de los ingleses al resaltar la ciudad, sugiriendo que podría ser “un punto geopolítico importante” para el Reino Unido o que quizás un magnate inglés estaba interesado en comprar el club Defensa y Justicia, emblema de la localidad.

Por su parte, la inclusión de La Plata también generó comentarios, aunque en menor medida, entre los usuarios argentinos, quienes vieron con humor la referencia geográfica que posicionaba a la capital bonaerense en un lugar de relevancia global debido a la tragedia de Payne.

Sin embargo, no fue solo la inesperada elección de estas dos ciudades lo que atrajo la atención del público. El mapa publicado por The Sun también mostraba a las Islas Malvinas con un color amarillo, el mismo que se usa para delimitar el resto del territorio argentino, lo que fue interpretado por algunos como un reconocimiento implícito de la soberanía argentina sobre las islas, un tema históricamente sensible entre Argentina y el Reino Unido. Este detalle no pasó inadvertido en las redes, donde muchos usuarios señalaron la ironía de que un medio británico coloreara las Malvinas en amarillo, el mismo tono que el territorio continental argentino.

El curioso mapa, que debía simplemente acompañar una trágica noticia, terminó viralizándose y generando un debate inesperado en Argentina. La imagen puso en el centro de la conversación a dos ciudades bonaerenses, Florencio Varela y La Plata, que de otra manera habrían permanecido al margen del caso, y reevitalizó la siempre vigente cuestión de la soberanía sobre las Malvinas.