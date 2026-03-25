“Mi vida tiene sentido”: la emoción de Eva Bargiela por los cinco meses de Faustino

Eva Bargiela celebró los cinco meses de vida de Faustino, el hijo que tiene con Gianluca Simeone (Instagram)

Eva Bargiela atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida desde que se convirtió en mamá de Faustino, fruto de su relación con Gianluca Simeone. Con motivo de los cinco meses de su hijo, la modelo eligió compartir en redes sociales una serie de imágenes y reflexiones que dan cuenta del profundo cambio y la felicidad que siente en esta nueva etapa.

La llegada de Faustino no solo transformó su día a día, sino también su manera de ver el mundo y de experimentar el amor incondicional. La primera foto muestra a Faustino recostado, sonriente y vestido con un body blanco, acompañado por el mensaje: “Hoy hace 5 meses que mi vida tiene sentido”. La imagen, cargada de ternura y espontaneidad, deja ver la alegría y la conexión que Eva siente con su hijo.

En otra postal, la modelo aparece en el campo, sosteniendo a Faustino en brazos y besándolo con ternura, bajo la leyenda: “Amo ser tu mamá”. La escena transmite la complicidad y el vínculo especial que existe entre ambos, así como la felicidad de Eva al transitar la maternidad.

Bargiela eligió una foto de un día de campo familiar

La tierna foto que eligió Eva para celebrar los cinco meses de Faustino

La galería se completa con una foto íntima y cotidiana: Eva, recostada en el sillón, amamanta a su bebé, acompañada por la frase: “Y tú” junto a un emoji de vaca y un corazón blanco. Este guiño de humor y naturalidad da cuenta de la cotidianeidad y la entrega que implica la crianza en los primeros meses.

La celebración no fue solo de Eva: Carolina Baldini, mamá de Gianluca y abuela de Faustino, también se sumó a los festejos por los cinco meses del bebé. En una historia de Instagram, Carolina posó con su nieto en brazos y escribió:“Felices 5 meses, Fausti te amo”, sumando ternura y complicidad familiar al homenaje.

Cada imagen compartida por Bargiela es testimonio de la plenitud y la alegría que siente en su rol materno, y del crecimiento de Faustino, que en cada aparición despierta mensajes de cariño y admiración entre sus seguidores. Las postales de estos cinco meses reflejan la felicidad, la entrega y las pequeñas grandes alegrías que definen la maternidad y la vida familiar en esta etapa tan especial.

Carolina Baldini, abuela de Faustino, compartió una tierna imagen celebrando los cinco meses de vida de su nieto (Instagram)

Meses atrás, Eva, Gianluca y el pequeño Faustino aterrizaron en Madrid para vivir mucho más que unas simples vacaciones familiares: fue el inicio de una aventura marcada por emociones, descubrimientos y reencuentros. El primer vuelo internacional de Faustino fue el punto de partida para una travesía inolvidable que incluyó la primera experiencia en la nieve, la visita al estadio del Atlético de Madrid y una sorpresa especial para Diego Cholo Simeone, papá de Gianluca y flamante abuelo.

A través de su cuenta de Instagram, Eva compartió un álbum invernal repleto de imágenes que retrataron la intimidad y la alegría de la familia en la capital española. “Así amanecimos”, escribió la modelo junto a una serie de postales que muestran la jornada en la nieve. En una de las fotos más entrañables, Eva y Gianluca posaron abrazados y sonrientes, con Faustino en brazos. Los tres vestían abrigos en tonos azules y oscuros, mientras Faustino, protegido con un conjunto gris y gorro con pompón, miraba todo con curiosidad. El fondo de la imagen, con árboles desnudos y el suelo cubierto de nieve bajo un cielo nublado, reforzaba la atmósfera invernal.

Otra postal muestra a Eva sosteniendo a Faustino en un patio completamente blanco, con un arco de fútbol al fondo. Vestida con suéter negro, jeans celestes y vincha negra, Eva sonríe a cámara, mientras su hijo observa atento y cómodo, siempre abrigado. El paseo familiar permitió a los padres disfrutar junto a su hijo de un entorno distinto y sumó nuevas postales al álbum de recuerdos.

Los videos que acompañaron las imágenes resaltaron aún más la calidez y la complicidad del trío. En uno de ellos, Eva y Gianluca se turnaban para mimar y llenar de besos a Faustino, rodeados por la nieve y los árboles. La cámara capturó los gestos cariñosos y la cercanía entre los tres, resumiendo la felicidad y el disfrute de esta nueva etapa que transitan juntos en Madrid.