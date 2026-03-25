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La AFA dio a conocer los premios de la Copa Argentina 2026: cuánto dinero se llevará el campeón

El certamen que enfrenta a los equipos de las distintas categorías del fútbol argentino entregará un cheque de 200 millones de pesos al campeón

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Independiente Rivadavia campeón Copa Argentina
Independiente Rivadavia de Mendoza fue el último campeón (Fotobaires)

Los clubes del fútbol argentino tendrán parte de su atención puesta esta temporada en la Copa Argentina, el certamen doméstico que entregará un boleto a la Copa Libertadores 2027 para su campeón y otorgará este año un cheque de $200.000.000 (cerca de 150 mil dólares al valor actual) para el que levante el trofeo.

Entre otras resoluciones que emitió la mesa directiva del Comité Ejecutivo de la AFA el pasado 20 de marzo en el Boletín N°6850, dio a conocer los premios que se repartirán durante la actual edición en curso de la Copa Argentina según sus diferentes fases.

De base, cada club clasificado recibió unos 12 millones de pesos si es de la Liga Profesional ó 9 millones de pesos si es parte del Ascenso. A partir de allí, se entregarán 18 millones de pesos a cada ganador de 32avos de final, 39 millones a los que pasen los 16avos, 53 millones para los que avancen de octavos de final, 66 millones a los vencedores de cuartos de final y 106 millones a los que saquen el pasaje a la final. El campeón tendrá otro cheque de 200 millones de pesos.

Es decir que si el próximo dueño del trofeo de la Copa Argentina es de Primera División sumará $496.600.000 (unos 360 mil dólares al valor actual), mientras que si es del Ascenso se quedará con $493.900.000.

En la edición 2026, hasta ahora ya se clasificaron 17 equipos para los 16avos de final: San Lorenzo, Deportivo Riestra, Deportivo Morón, Midland, Gimnasia de Jujuy, Boca Juniors, River Plate, Aldosivi de Mar del Plata, Independiente Rivadavia, Tigre, Talleres de Córdoba, Platense, San Martín de San Juan, Lanús, Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Barracas Central.

Así está hasta el momento el cuadro de la Copa Argentina 2026 (Crédito: @Copa_Argentina)
Así está hasta el momento el cuadro de la Copa Argentina 2026

Hay que recordar que, en la temporada 2025, se repartió un cheque de 500 mil dólares para el campeón del Torneo Apertura (Platense) y otro de 500 mil dólares para el vencedor del Clausura (Estudiantes de La Plata) junto con el 70 % de la recaudación correspondiente a la final que se realizó en estadios neutrales y con ambas parcialidades. Además, durante el año pasado la AFA entregó al campeón de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia de Mendoza) una cifra superior a los 365 millones de pesos (más de 151 millones corresponden por ganar el título), según se detalló en el boletín N°6607 publicado en enero del 2025.

Los mencionados tres campeones del fútbol argentino sacan el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde este año se le dará 1 millón de dólares a cada equipo que dispute esa etapa y se le sumarán 340 mil dólares por partido ganado. Es decir, que pueden acumular potencialmente otros 2 millones de dólares si triunfan en los seis encuentros de su zona en esta primera parte del máximo certamen continental de Sudamérica.

LA ESCALA DE PREMIOS DE LA COPA ARGENTINA 2026

• Por participación (Clubes de Primera División): $12.100.000,00

• Por participación (Clubes del Ascenso): $9.400.000,00

• 32avos. de Final: $18.200.000,00

• 16avos. de Final: $39.900.000,00

• Octavos de Final: $53.300.000,00

• Cuartos de Final: $66.600.000,00

• Semifinal: $106.500.000,00

• Final: $200.000.000,00

Los premios de la Copa Argentina 2026
El boletín N° 6850 del Comité Ejecutivo de la AFA informó los premios de la Copa Argentina 2026

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