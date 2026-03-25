La verdad detrás de los rumores del posible regreso de Marcelo Bielsa a Newell’s tras el Mundial 2026

Marcelo Bielsa se prepara para dirigir su tercera Copa del Mundo (AP Foto/Daniel Apuy)

En Miami, Uruguay debutará el próximo lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo. Allí se iniciará la tercera experiencia de Marcelo Bielsa en citas mundiales, teniendo en cuenta Corea-Japón 2002 (Argentina) y Sudáfrica 2010 (Chile). El futuro, como líder de un seleccionado nacional que atravesó muchas turbulencias bajo su gestión, es completamente incierto después de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Y es por eso que los rumores sobre un posible retorno a Newell’s tras la máxima competencia eran de esperarse.

La Lepra atraviesa uno de los peores pozos institucionales y futbolísticos de su historia. El último triunfo ante Gimnasia de Mendoza le dio aire al ciclo de Frank Darío Kudelka, quien reemplazó a la dupla Sergio Gómez-Favio Orsi luego de no poder ganar a lo largo de su mandato y sabe que tendrá que lidiar con la lucha por la permanencia a lo largo de 2026. En épocas en las que da la sensación que el barco puede hundirse, siempre se busca un salvavidas. En el Parque Independencia ocurre con Lionel Messi y también con Bielsa.

No obstante, a día de hoy no existe ninguna negociación entre la directiva comandada por Ignacio Boero y el entrenador de 70 años que está involucrado al 100% en la participación del combinado nacional uruguayo en la Copa del Mundo. Aunque la directiva rojinegra tuviera intenciones de sondearlo para contratarlo de cara a la segunda mitad de año, sería en vano intentarlo porque Bielsa se negaría rotundamente a un encuentro. Por diversas cuestiones.

La vuelta de Bielsa a Newell's, al menos por ahora, deberá esperar

Primeramente hay que aclarar que Marcelo, campeón con Newell’s en 1990, 1991 y 1992, año en que también llevó al equipo a la final de la Libertadores que perdió por penales con el San Pablo de Telé Santana, no estaría del todo convencido a tomar las riendas del primer equipo en el club de sus amores. De hecho, hasta sería apropiado afirmar que a su avanzada edad fantasea volver en algún momento para gestionar la estructura de las formativas de la institución rosarina y no ser DT principal.

Entonces, ¿podría convivir con Kudelka? Sí. ¿Existen posibilidades de que eso ocurra? No. Según pudo averiguar Infobae, más allá del runrún de redes sociales, no hubo acercamientos por parte de una CD que acaba de modificar la estructura con la que tomó las riendas de la institución tras aceptar la renuncia del director deportivo Roberto Sensini. Estas versiones se alimentaron, en parte, por el viaje que Boero realizó a Uruguay en las últimas semanas para negociar algunas deudas que Newell’s tenía con equipos de ese país. No obstante, hay que aclarar que el presidente tiene en la mente a Bielsa como referente y también piensa golpearle la puerta en algún momento para traerlo nuevamente a casa.

Desde el entorno del mandatario leproso aseguraron que no moverán piezas al menos hasta que finalice su vínculo con la selección uruguaya. Desde el entorno de Bielsa ven difícil que su estadía en la Celeste se extienda más allá de la Copa del Mundo por los cortocircuitos que existieron con varios de sus dirigidos tras las explosivas declaraciones de Luis Suárez contra el Loco cuando todavía era considerado, así como tampoco imaginan aceptando otro desafío en el corto plazo (incluido el de un NOB en completa reconstrucción).

No hay que olvidar que Bielsa desembolsó unos 4 millones de dólares destinados a la construcción del edificio en el que hoy se concentra el plantel profesional así como también facilitó los planos para levantar la obra mediante su familia directa. Nunca está ajeno al presente deportivo e institucional del club más allá de que los compromisos laborales personales lo mantengan alejado del estadio que lleva su nombre. Pero por ahora, el sueño de muchos fanáticos y la fantasía que el Loco tiene en su cabeza desde hace al menos una década, no está cerca de materializarse.