Una embarazada se molestó con los pasajeros que no le ceden el asiento en el transporte público y su reclamo se hizo viral

La mujer se quejó de la falta de asientos libres para embarazadas en el transporte público (@astridgcl)

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las mujeres embarazadas cuando viajan en el transporte público es la dificultad para encontrar asientos libres. Esta situación fue evidenciada por Astrid, una usuaria española de TikTok, quien publicó un video expresando su malestar por la falta de consideración de los demás pasajeros.

En su video, Astrid detalló cómo en su último viaje en colectivo solo una mujer de 80 años le ofreció su asiento. “La única persona que se ha dignado a ceder su asiento ha sido una señora mayor. A mí se me cae la cara de vergüenza”, explicó Astrid con evidente indignación. Por respeto, Astrid decidió no aceptar la oferta y permaneció de pie durante todo el trayecto.

Además, lamentó que nadie en el colectivo comprendiera la importancia de los asientos reservados para las mujeres embarazadas. “Así es cada día. No me estás haciendo un favor. Estás donde no debes, pero así es todo”, afirmó en su video. Astrid recibió constantes miradas de indiferencia de personas de todas las edades, sin que nadie le ofreciera ayuda ni cediera su asiento.

“Vengo a expresar mi queja, a ver si empezamos a tener un poquito de educación”, expresó en su video. Recordó también un incidente en el que “el otro día se volvió a caer una persona en el tren y nadie le ayudó. Me parece vergonzoso” añadió. Estos episodios, sumados a su propia experiencia, la llevaron a publicar su video en TikTok.

La viralización del video de Astrid ha generado opiniones divididas en redes sociales

Otro aspecto sobre el que la joven quiso llamar la atención fue la existencia de soluciones implementadas en otros países. Por ejemplo, en Londres las mujeres embarazadas llevan una identificación en forma de chapa que facilita que otros pasajeros les cedan sus asientos. Estas chapas pueden adquirirse de forma gratuita y está prohibida su reventa. No obstante, esta medida aún no se ha implementado en España, lo que podría ser una potencial solución para evitar situaciones como la de Astrid.

El video de la mujer alcanzó más de 100.000 reproducciones en TikTok, y generó opiniones divididas entre los usuarios. “No me voy a levantar después de haber estado 8 horas trabajando de pie, pasando calor y con los tobillos mal, lo siento”, comentó un usuario. Otro compartió su experiencia: “He tenido turnos de 10 horas de trabajo intenso, he terminado sin fuerzas, he vuelto en colectivo y siempre he cedido el sitio a mayores, embarazadas y niños”.

“Los reservados son los únicos que deben ser obligatorios, los demás no tienen por qué pararse si no quieren”, afirmó otro usuario.

El tema de los asientos reservados también fue motivo de debate. Un usuario recordó su experiencia en el subte: “Hay unos asientos reservados y por ley corresponden a embarazadas y personas mayores. Un día iba con mi abuela en el metro, nadie le cedía el asiento, entonces le pedí a un chico que se levantara”.

“Yo comprendo que cuando es el primer trimestre, que nadie nota nada, ni son adivinos, pues no te lo digan, pero cuando ya se nota, no; aparte de que hay unos asientos reservados para eso”, compartió con indignación la joven.