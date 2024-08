Un influencer argentino intentó realizar dominadas sobre un río repleto de cocodrilos pero nada resultó como esperaba

Arias mantiene una serie de desafíos personales de realizar una dominada más cada día (@geroooo_arias2.0)

El influencer argentino Gerónimo Arias, conocido como Gero Arias, causó preocupación y comentarios enérgicos entre sus seguidores al intentar realizar dominadas en un puente sobre el río Tárcoles en Costa Rica, conocido por estar lleno de cocodrilos. La policía interrumpió su intento, provocando que Arias no pudiera completar el desafío.

Gero, con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, mantiene una serie de desafíos personales de realizar una dominada más cada día. Sin embargo, esta vez el escenario elegido incrementó el riesgo significativamente. “Nos vinimos al río Tárcoles, que es un río repleto de cocodrilos esperando comida”, explicó en un video publicado en su cuenta. Según describió, la hazaña de realizar dominadas con cocodrilos debajo resultaría épica. En ese mismo clip, se escucha a una persona advertirle: “Si cae, no hay chance de que salga vivo”. Pero él aclaró que era guardavidas y que “le ganaba a un cocodrilo”.

En un segundo video, publicado este domingo, Arias se muestra listo para realizar las dominadas, asegurando que los cocodrilos lo esperaban. Según sus planes, debía realizar 238 dominadas para cumplir con su reto del día. No obstante, reveló que las cosas no salieron como esperaba, ya que la policía lo interrumpió después de que lograra 160 dominadas, pidiéndole que subiera del lugar y dejara la “payasada”.

Los seguidores del influencer no tardaron en expresar su preocupación y emitir fuertes recomendaciones en los comentarios de las publicaciones. “Bro, haz tu contenido, pero no arriesgues tanto tu vida”, comentó uno de ellos. Otros señalaron: “Ya esto es demasiado, no vale que arriesgues tu vida, con que hagas las dominadas nos basta” y “Tu contenido es motivador, pero no vale la pena hacer este tipo de cosas”.

A pesar de las críticas y las advertencias sobre su seguridad, Arias insistió en sus publicaciones que disfruta realizar estos retos y reiteró que ello no significa que incentive a otros a seguir sus pasos. “Ustedes no lo hagan, que lo haga yo no significa que los incentive a intentarlo”, insistió en uno de sus videos. Además, a modo de desafío, Arias aseguró que volvería a buscar completar la misma prueba en el futuro para “cumplir su sueño”.

En su último video, insistió en que disfruta de realizar estos retos, a pesar de las críticas de algunos seguidores. Arias explicaba que se le resbalaban las manos, algo que provocó terror entre los usuarios de Instagram.

El intento de Arias no solo generó un debate sobre los límites de los desafíos extremos y la responsabilidad social de los influencers, sino también sobre las medidas de seguridad necesarias para realizar este tipo de actividades en entornos peligrosos como el del río Tárcoles.