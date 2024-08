Una moza se equivocó en la cuenta, le cobró menos a un cliente y la actitud del dueño del restaurante fue implacable

La camarera aceptó inicialmente el descuento en su pago (Istock)

Un dueño de un restaurante se encuentra en el centro del escándalo luego de tomar medidas disciplinarias cuestionables contra una de sus mozas, quien cometió un error al cobrar.

El incidente se dio a conocer gracias a la cuenta española de X @soycamarero, especializada en denunciar problemáticas en el sector gastronómico. Según lo relatado, durante más de una hora, y con poco personal, la moza se equivocó al marcar el importe, cobrando 2,50 euros en lugar de 42,50 euros. Luego de percatarse del error, el jefe contactó a la empleada mediante WhatsApp, adjuntando el recibo incorrecto y preguntándole si abonaría la cantidad faltante o si se lo descontarían de su liquidación.

En un primer momento, la trabajadora aceptó el descuento. Sin embargo, tras informarse sobre sus derechos laborales, se negó, argumentando que no había quebranto de moneda, por lo cual el descuento no era permitido. Ante esto, el jefe le dio la opción de abonarlo directamente. La camarera decidió no pagar, citando que de todas formas saldría de su sueldo.

El video generó debate en las redes sociales (@soycamarero)

El responsable de la cuenta @soycamarero destacó que ambos métodos propuestos por el jefe para subsanar el error son ilegales. Además, reveló que la camarera había planeado dejar su empleo, notificando con quince días de anticipación debido a la “falta de personal, explotación laboral y agresiones verbales por parte de los clientes”. La trabajadora llegó incluso a comentar que la situación en el restaurante era “insostenible,” y que en una ocasión terminó llorando en el baño a causa del estrés acumulado.

Esta innecesaria coerción por parte del empleador desató una oleada de críticas y comentarios en las redes sociales. “¿Y qué culpa tiene el propietario de que la camarera cobre mal?”, “Si ella cobró mal, es normal que le digan que lo pague”, “Lamentable.... Es increíble, me pregunto si cuando la caja sale de más sí se lo da a los trabajadores” y “Un error lo tiene cualquiera”, son algunos de los mensajes.