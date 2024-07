Se quejó de que en Alemania es imposible que entiendan el concepto de un café cortado y el video sorprendió en TikTok

“Parece que han ordeñado una vaca entera para ponerte el café; es demasiada leche”, comentó (@dondraculadj)

Un usuario español de TikTok que reside en Alemania, compartió un video en la red social en el que manifiesta su insatisfacción con la dificultad de pedir un café cortado en el país germánico. En el clip, que alcanzó las 77.000 visualizaciones, relata sus intentos fallidos y lo que considera la falta de comprensión del concepto de un café tradicional de su país.

“En Alemania sale más rentable dejar de tomar café que aprender a pedirlo”, así comienza el usuario “Don Drácula” su clip, criticando abiertamente la incapacidad de las cafeterías locales para ofrecerle un café cortado. Según explica, tras ocho meses de vivir en Alemania, aún no ha logrado tomarse uno a su gusto. Sus esfuerzos incluyen múltiples pedidos con resultados poco satisfactorios y a menudo desconcertantes.

Uno de sus primeros intentos fue pedir un café “Mit Mills”, que supone un café con leche. No obstante, esta opción resultó ser mucho más lechosa de lo que esperaba. “Parece que han ordeñado una vaca entera para ponerte el café; es demasiada leche”, relató. Este intento ilustra su frustración con la preparación y proporciones que no corresponden a lo que él considera un café cortado.

El siguiente paso fue pedir un “Mills café”, pero nuevamente se encontró insatisfecho: “Nada, eso quiere decir que el café se lo enseñan por encima, porque es que no tiene ni color”. Este tipo de café, según explica, contiene tan poca cantidad de café que apenas se distingue su color característico.

A pesar de las recomendaciones de algunas personas, la opción de un capuchino tampoco fue la solución. Don Drácula explicó: “Alguien me dijo que cuando quisiera un café con un poco de leche, lo que vendría siendo algo parecido a un cortado, que pidiera un capuchino. Así que me pido un capuchino y me encuentro que es un café con leche normal, que no lleva cacao, no lleva nada. No sé por qué se llama capuchino”. Este comentario destacó su incertidumbre sobre las diferencias en las preparaciones de café entre España y Alemania.

La opción del café expresso tampoco cumplió con sus expectativas. Según explicó, en Alemania la preparación del expreso difiere bastante: “Y ojito al expreso, que te ponen una taza entera de café con agua”. Este detalle reflejó su asombro por la forma en la que se sirve este tipo de café en el país germánico en comparación con lo que él considera un verdadero expreso.

La situación del tiktoker revela una adaptación culinaria y cultural a la que se enfrentan muchos expatriados. Su narración en TikTok no solo incluye quejas, sino también una curiosa y a veces divertida} descripción de las diferencias culturales y gastronómicas, algo que resonó con su audiencia y generó una considerable atención en la plataforma.

“Es increíble que en ocho meses no haya podido tomarme un buen cortado”, dijo el hombre sorprendido

Con toda la controversia, queda claro que Don Drácula sigue en su misión de encontrar el café perfecto. “Es increíble que en ocho meses no haya podido tomarme un buen cortado”, dijo. Este relato provocó comentarios y debates en las redes sociales, no solo por la queja en sí, sino por lo que refleja acerca de las diferencias culturales en algo tan cotidiano como el café.

“No lo vas a conseguir. olvídate, asúmelo. Ni en un italiano...”, “Pide un espresso con leche caliente a parte, y te puedes hacer el cortado”, “Yo pido Espresso macchiato y es lo más parecido a un cortado en España”, “Es que el cortado no es café típico en Alemania pero bueno te lo puedes ir a buscar a España que es de allí”.