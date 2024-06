Terminó internada por comer una golosina y su caso alarmó en las redes sociales

El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @agusresino)

En un episodio inesperado, una usuaria de TikTok, conocida como @agusresino, compartió un video que rápidamente se viralizó, acumulando miles de reproducciones y alrededor de 4.500 “me gusta”. En el clip, Agustina relató su angustiosa experiencia que la llevó a ser hospitalizada luego de consumir las clásicas gomitas antes de ir a entrenar.

La joven explicó que todo comenzó cuando, justo previo a su rutina de ejercicios, comió unas gomitas. Poco después, empezó a sentir una intensa picazón en los ojos, un síntoma que pronto se extendió a sus manos y boca. “Ya no era normal”, comentó Agustina mientras mostraba una foto de su rostro visiblemente hinchado.

Al llegar a su casa, preocupada por su estado, consultó a una amiga sobre qué hacer y decidió tomar una pastilla. Sin embargo, su condición empeoró. Al intentar enviar un audio por WhatsApp, se dio cuenta de que no podía hablar debido a la hinchazón de su lengua y al hecho de que su glotis se estaba cerrando, impidiéndole respirar adecuadamente.

Ante la gravedad de la situación, Agustina tomó un taxi y se dirigió al centro de salud más cercano. Al llegar, apenas podía comunicarse y tuvo que realizar gestos para explicar lo que le estaba sucediendo. A pesar de pensar inicialmente que sería un problema de fácil resolución, se dio cuenta de lo contrario cuando el personal médico le tomó la presión, que estaba baja, y observó que saturaba poco oxígeno. Inmediatamente, le administraron suero y la dejaron internada por unas seis horas.

El diagnóstico fue un shock anafiláctico, una reacción alérgica severa que puede ser potencialmente mortal si no se trata a tiempo. “Cuídense, obviamente yo no voy a comer más gomitas. Me dijeron que las suspenda”, concluyó en su video.

El shock anafiláctico es una reacción alérgica severa y rápida que puede ocurrir en minutos o incluso segundos después de la exposición a un alérgeno. Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, hinchazón de la cara y lengua, presión arterial baja, y pérdida de conciencia. Sin tratamiento rápido, esta condición puede ser fatal.

Cómo actuar ante una reacción alérgica

Si bien esta situación a menudo obedece a agentes externos como los insectos (abejas y hormigas coloradas principalmente), frecuentemente está relacionado con la ingesta de algún alimento en particular entre los que se destacan el maní, los mariscos y el huevo.

De acuerdo con las guías de tratamiento desarrolladas en conjunto por la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología y el Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, hay dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta ante la presencia de un cuadro de anafilaxia, también conocido como “edema de glotis”, provocado por la ingesta de un determinado alimento.

Por un lado, es necesaria la aplicación de una inyección de adrenalina o epinefrina (existen aplicadores portátiles y sumamente prácticos conocidos como Epipen), acción que posee una importante efectividad en los primeros 10 a 15 minutos posteriores al desarrollo del cuadro, y mientras se consigue atención médica.

En segundo término, es fundamental recurrir a un centro médico en el cual el personal capacitado pueda evaluar cuál es la gravedad y proceder según corresponda. En ese momento el paciente o algún familiar deberá enumerar todo lo que se ingirió en las 24 horas anteriores al evento. Es vital la minuciosidad de la descripción, ya que eso será lo que posibilitará el desarrollo de un correcto diagnóstico.