República Dominicana

El presidente Abinader afianza inversiones francesas para la República Dominicana

La visita oficial a Francia incluyó encuentros con empresarios, autoridades y representantes internacionales, además de la firma de acuerdos que buscan fomentar nuevos proyectos y diversificar sectores productivos en el país caribeño

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Durante la gira oficial, el
Durante la gira oficial, el mandatario dominicano ha sostenido un desayuno con inversionistas franceses para promover a República Dominicana como principal destino de inversión en el Caribe./(Cortesía)

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, encabezó este miércoles en París un encuentro estratégico con líderes empresariales franceses, consolidando a la nación caribeña como principal destino de inversión para Francia en el Caribe.

La reunión, organizada por MEDEF International (la principal red de inversión privada de Francia), se desarrolló en el marco de una visita oficial que incluyó una agenda diplomática y comercial centrada en fortalecer los lazos económicos entre ambos países y captar nuevas inversiones orientadas a diversificar la matriz productiva dominicana.

Durante el encuentro, Abinader presentó a la República Dominicana como una economía abierta, estable y con garantías jurídicas confiables para los negocios.

El mandatario subrayó que el país ha superado los 5,000 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) proyectados para 2025, una cifra que consolida su posicionamiento regional. “Somos un país que brinda seguridad real a los inversionistas. Nuestra meta es abrir más puertas y diversificar las oportunidades para que el capital francés cuente con un socio confiable en el Caribe”, afirmó el presidente dominicano durante su intervención, según recoge el medio Prensa Libre.

Empresarios franceses con presencia en la isla resaltaron los resultados obtenidos en sus operaciones y manifestaron interés en mantener compromisos a largo plazo.

Además, nuevas firmas expresaron su intención de participar en futuras licitaciones y proyectos en sectores estratégicos. Entre los ámbitos destacados por el gobierno dominicano figuran el transporte masivo, energías renovables, infraestructuras, la conversión del país en un hub logístico, ensamblaje de barcos, soluciones digitales para la administración pública, semiconductores y defensa.

El mandatario reconoció el rol de la embajadora francesa en Santo Domingo, Sonia Barney, como facilitadora clave de las relaciones bilaterales y canalizadora de inversiones.

Los empresarios franceses destacaron la
Los empresarios franceses destacaron la seguridad jurídica y la estabilidad económica que ofrece la República Dominicana a los inversionistas./(Cortesía)

La visita de Abinader a Francia ha contemplado una agenda múltiple. El martes 24 de marzo, el presidente participó en la ceremonia inaugural del Foro Global Anticorrupción e Integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde firmó un memorando de entendimiento para fortalecer políticas de transparencia y rendición de cuentas. En el mismo foro, presentó la estrategia 2036 de República Dominicana, un plan orientado a asentar la estabilidad macroeconómica en la próxima década.

La jornada incluyó, además, reuniones con Emmanuel Macron, presidente de Francia, y con autoridades de la OCDE, como su secretario general Mathias Cormann y el director de la Alianza para el Gobierno Abierto, Aidan Eyakuze. Según reportes de medios internacionales, el objetivo de estos encuentros es proyectar a la República Dominicana como un Estado transparente y confiable para el desarrollo de negocios internacionales.

Tras el desayuno sostenido este día con inversionistas franceses, el presidente Abinader se reunió más tarde con la comunidad dominicana en Francia. Además de la promoción de inversiones, la agenda oficial también buscó estrechar la cooperación en materia de infraestructura, transporte, logística, zonas francas y energías renovables. De acuerdo con Cronicards, el mandatario estuvo acompañado por una delegación integrada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el canciller, Roberto Álvarez; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; entre otros funcionarios.

La delegación dominicana busca traducir
La delegación dominicana busca traducir la visita a Francia en proyectos concretos, cooperación internacional y fortalecimiento de la confianza de los inversores extranjeros./(Cortesía)

La administración de Luis Abinader aspira a que el resultado de esta visita se traduzca en la ejecución de proyectos concretos y en el fortalecimiento de la confianza de los inversionistas extranjeros, con el compromiso de continuar promoviendo un entorno favorable para los negocios, la cooperación institucional y el desarrollo sostenible del país caribeño.

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