Pomelo, el perro skater que se hizo viral en las redes por su increíble habilidad con la patineta

Un bulldog en Ituzaingó se ha convertido en el nuevo fenómeno viral de las redes sociales (@pomelo_elbulldog)

Un bulldog en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, se convirtió en el nuevo fenómeno viral de las redes sociales al demostrar una habilidad poco común para su especie: Pomelo, un perro que es furor por su destreza con la patineta.

Este animal, registrado en video por personas asombradas en una plaza, alcanzó la increíble cifra de más de 2,6 millones de visualizaciones en cuestión de horas; además de acumular 305 mil “me gusta” y recibir miles de comentarios alabando su talento. Las imágenes, publicadas en TikTok, captan a Pomelo insistiendo en subir y maniobrar su patineta, logrando moverse sobre ella con una facilidad que sorprende a todo aquel que lo observa.

Lo que más emociona del video es ver cómo este perro, a pesar de las limitaciones físicas que se podría suponer, se sube a la patineta y se desliza por la plaza con una alegría claramente visible, generando exclamaciones de asombro y admiración de los presentes. “Yo no lo creería, el perrito está andando en patineta”, comenta el hombre detrás de la cámara, mientras Pomelo se deleita en su actividad. Además, un espectador, cautivado por la escena, no puede evitar expresar su emoción: “Me vuelvo loco, me mata el perro skater”.

El dueño de Pomelo, presenciando el cariño y la admiración que su mascota suscita en la gente, muestra un orgullo comprensible. “Miren la felicidad de ese animal”, señala otro testigo, subrayando el evidente placer que Pomelo encuentra en su pasatiempo. Este bulldog logró, con su peculiar pasatiempo, no solo entretener y sorprender a quienes lo rodean, sino también ganarse un lugar en el corazón de usuarios de redes sociales de diferentes ciudades.

El animal se mostró divertido jugando en una plaza de Ituzaingó y brindó una demostración de su destreza

Este episodio resalta la creciente tendencia de animales domésticos que adquieren fama en el universo digital, no solo por sus travesuras sino por demostrar capacidades y talentos inesperados, que despiertan tanto interés como adoración entre el público global. Pomelo, con su skate y su inconfundible entusiasmo, se suma a este peculiar pero cada vez más popular club de celebridades animales, probando que el vínculo entre mascotas y seres humanos puede trascender de formas increíblemente emotivas y sorprendentes.

“Cuídenlo como oro puro”, “¿Quién para ir a ver a Pomelito en la plaza?”, “El mío no tiene esa versión”, “La narración es un 10 también”, “Para mi este pedazo de relator tiene que ir a la Libertadores”, “En su otra vida fue skater”, “Capo Pomelo. Años intentando y nunca pude subir a una patineta”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la red social china.