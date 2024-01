Explicó el mayor choque cultural que vive cada vez que entra a un bar en España y se hizo viral

El video generó sorpresa por el choque cultural. (TikTok: @merakioteama)

Las redes sociales, y en particular TikTok, se convirtieron en plataformas donde los usuarios buscan no solo entretenimiento, sino también experiencias auténticas y, en muchos casos, choques culturales. Uno de los creadores de contenido que ganó popularidad en este fenómeno es el argentino @merakioteama, quien cuenta con más de 600.000 seguidores y comparte su vida entre Buenos Aires y Madrid.

En uno de sus últimos vídeos, Merakio se sumergió en el peculiar mundo de los bares españoles, destacando un aspecto que le llamó poderosamente la atención: los percheros comunes presentes en estos establecimientos, donde los clientes cuelgan sus abrigos sin temor a robos o pérdidas.

“Una de las cosas que me sorprende es que te sacas el abrigo y el jersey y lo colgás en un perchero en el que hay abrigos de otras personas que están distribuidas por todo el restaurante y nunca te cogen nada”, explicó el creador de contenido en su video, subrayando la confianza y seguridad que percibe en este curioso hábito español.

Este fenómeno, que puede parecer trivial para los locales, se volvió viral en la plataforma, acumulando miles de reproducciones y comentarios de usuarios de diferentes partes del mundo que comparten experiencias similares o expresan su asombro ante estas diferencias culturales.

“Se llama educación”, “No sé dónde has encontrado ese restaurante pero no es lo normal”, “Si vas a Austria o Suiza, alucinas”, “Hasta yo que soy española me sorprende. A mí me daría pánico dejarlo ahí” y “Seguro que no es Barcelona”, son algunos de los comentarios.

Vale destacar que el clip de Merakio destaca la esencia de TikTok, donde los choques culturales se convierten en contenido compartido y apreciado por una audiencia global. La capacidad de encontrar lo fascinante en lo cotidiano y presentarlo de una manera auténtica se volvió una fórmula exitosa en la plataforma de videos cortos.