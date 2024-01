Entregó el trabajo final de su máster minutos antes de Año Nuevo y la respuesta de la profesora se hizo viral

(Getty)

Como cada fin de año, el cansancio cobra protagonismo y tanto estudiantes como docentes llegan con el último aliento. En esas fechas, es común encontrarse con casos de alumnos que exprimen hasta el último momento para entregar trabajos o preparar exámenes. Es por eso que una publicación de una estudiante de una universidad de Madrid sobre la presentación de su trabajo final y la devolución de la profesora se hizo viral.

La usuaria de X (Twitter), @xairinx_, vivió una experiencia insólita. Su historia capturó la atención en la plataforma luego de compartir la inusual respuesta que recibió de su profesora tras enviar su Trabajo Fin de Máster (TFM) en los últimos minutos del 31 de diciembre.

La estudiante, lejos de obtener una calificación inmediata, fue sorprendida por el comentario de la docente, quien expresó: “Recibida la entrega. Me pongo a corregirla y cuando lo tenga te escribo”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el comentario adicional de la profesora: “Si me la hubieses enviado el día 1 en vez del 31, quince minutos antes de las uvas no habría pasado nada. ¡Feliz año!”.

La reacción de la estudiante no se hizo esperar, compartiendo el comentario de la profesora en un tuit con la captura de pantalla correspondiente. La publicación se volvió viral con más de un millón de reproducciones y 14.000 “me gusta” en menos de un día, generando una serie de comentarios y reacciones en las redes sociales.

La estudiante, al explicar su situación, destacó que utiliza la plataforma virtual para enviar sus trabajos y no envía correos electrónicos. Además, argumentó que no sirve de nada programar el envío si el trabajo no está completo antes de la hora límite. Aunque agradeció los consejos, la joven dejó en claro que su método de entrega estaba vinculado a las restricciones y condiciones de la plataforma universitaria.

Envió su trabajo final del máster durante los últimos minutos del 31 de diciembre

Este insólito episodio generó un debate en las redes sobre la gestión del tiempo y las formas de enviar trabajos académicos. Algunos usuarios explicaron que al estar dentro de la fecha estipulada, nada debía decir la docente. Sin embargo, otros le sugirieron, la próxima vez, configurar el envío de la hora del trabajo así se evitaba estos inconvenientes.

“Me imagino a la profesora recibiendo la notificación en el móvil y pensando que tienes problemas”, “Yo soy como tú pero mi truco está en programar el mail, nunca a una hora “redonda”. Puedo estar redactando un correo el día 25 a las 3 de la tarde pero lo recibirás el 26 a las 10:17 (por poner un ejemplo)”, “Pues que no ponga la fecha límite el 31. Yo lo hubiera mandado también. Hay profesores que no toman los trabajos si no es dentro de la fecha que ellos imponen”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social de Elon Musk.