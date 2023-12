Un argentino viajó a España y decidió probar caracoles en un restaurante pero su experiencia no resultó como esperaba

El video se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @merakio.en.espana)

Un usuario argentino de TikTok logró captar la atención y arrancar sonrisas en la plataforma con su peculiar experiencia culinaria en España. Bajo el nombre de @merakio.en.espana, se aventuró a probar uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española: los caracoles.

El video, que ya acumula casi 40.000 visitas y 1.500 “me gusta”, muestra al protagonista expresando su sorpresa y, a veces, desconcierto, ante la idea de degustar este manjar típico en Cataluña. “Esto es muy, muy raro, pero es muy típico de Cataluña y lo tengo que probar”, comienza diciendo.

Con un toque de humor, el influencer advierte a sus seguidores sobre las posibles consecuencias de su incursión gastronómica: “A pesar de ser extraño y raro, puede salir con premio”, comenta antes de animarse a probar el primer caracol. La cámara capta su expresión de sorpresa y, al mismo tiempo, disgusto: “Es mi primera vez comiendo caracoles, parece un moco”, declara entre risas.

La reacción de un argentino al probar caracoles en Cataluña. (TikTok: @merakio.en.espana)

El veredicto no se hizo esperar. Después de saborear el primer caracol, Merakio emitió su juicio de manera clara y contundente: “Si me dices que son otra cosa y no son caracoles, te digo que sí”.

No obstante, la odisea gastronómica no concluyó ahí. Un segundo caracol se convirtió en el protagonista de la siguiente escena y la reacción del argentino no deja lugar a dudas. “Definitivamente no”, exclamó, confirmando que los caracoles no conquistaron su paladar.

Este divertido episodio se volvió un fenómeno viral, con comentarios y compartidos que destacan la valentía del usuario al enfrentarse a una experiencia gastronómica tan particular. “Yo soy catalán y nunca los he probado ni ganas tengo”, “Yo soy de Valencia y algunas veces mi abuela los ponía en la paella” y “Es típico de Lleida y tenemos una fiesta dedicada a ellos, Aplec del Cargol”, son algunos de los mensajes.