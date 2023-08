Es vegana, su hija tiene piojos y se niega a combatir la pediculosis: la historia de la mujer australiana que se volvió viral

La mujer escribió una carta al medio australiano 9Coach y su historia se volvió viral (Getty)

La pediculosis es la infestación con huevos o larvas de piojos (liendres) o piojos adultos en la cabeza, las cejas y las pestañas de las personas. Ocasionado por estos estos insectos parásitos, cuyo nombre científico es Pediculus humanus capitis, el cuadro suele ser más común entre los niños, pero muchos adultos que presentan cierta propensión pueden contagiarse con facilidad.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), “la infestación por piojos es más común entre los niños en edad preescolar que asisten a guarderías, los niños en edad escolar primaria y los miembros adultos del hogar de los niños infestados”.

Si bien el caso se hizo público en 2015, en los últimos días se viralizó en varios portales del mundo una historia que vuelve a llamar la atención. Una mujer australiana, identificada como Nitty Gritty, escribió al medio local Nine sobre un problema que atravesaba a diario. La mujer acusó a su vecina de no tomar medidas para evitar que su hija transmitiera piojos a la suya mientras jugaban juntas en el jardín.

“Mi hija de siete años es la mejor amiga de la chica de al lado, cuya familia es vegana. Eso está bien; respetamos su elección e incluso hacemos comida especial cuando la pequeña River viene a jugar. Mi problema es que recientemente esta niña encantadora estaba en nuestra casa y se rascaba furiosamente... y descubrí que estaba plagada de piojos”, fueron las primeras líneas de la carta que fue recibida por la periodista Alexandra Carlton. Si bien parecía una queja más, la razón sorprendió a la profesional.

“Para mi sorpresa, esta mujer dijo que no solo sabía sobre la condición de su hija sino que se negaba a hacer algo al respecto. Los veganos no matan ningún ser vivo, esa es la razón. Mi vecina me dijo que ella estaba en la práctica de peinar los piojos y las liendres en el jardín donde tenían una oportunidad de sobrevivir”, aseguró.

El cuadro suele ser más común entre los niños, pero muchos adultos que presentan cierta propensión pueden contagiarse con facilidad (Gettyimages)

La periodista le respondió a la madre algunos consejos entre los que se encontraban atar el cabello de la niña de manera ajustada y usar un spray protector para prevenirlos.

¿Cómo prevenir los piojos?

1- Shampoo para matar piojos. Hay varias opciones de venta libre. Estos sólo matan los piojos adultos, no las liendres.

2- Peine fino. Usarlo dos o tres días para eliminar las liendres o los piojos que puedan quedar después del lavado.

3- Desinfectar peines y cepillos. Remojar los objetos habituales para peinarse el cabello después de cada uso.

4- Lavar las pertenencias de la persona afectada por los piojos. Ropa de cama, peluches, prendas de vestir, sombreros, toallas y otros artículos personales deben ser higienizados con agua caliente y jabón.

5- Aspirar. Es importante una correcta limpieza en las alfombras, colchones, almohadas, muebles y tapicería de automóviles.

6- Aceites esenciales. El aceite de árbol de té se puede mezclar con champú para ayudar a prevenir la infestación de piojos.

7- Tratamientos recetados. Para los casos en los que no funcionan las medidas caseras, el médico de cabecera puede indicar un producto específico.

Seguir leyendo: